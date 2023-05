Los restaurantes de No Mames Wey desembarcan en Argentina: dónde estarán ubicados los primeros locales

Gadea Group, propietaria de la marca No Mames Wey (NMW) desembarca en Argentina y lo hace anunciando la apertura de nuevas taquerías a partir del mes de junio.

El primer local, que abrirá sus puertas en los primeros días del próximo mes, está ubicado en Fitz Roy 1617, en Palermo Hollywood. Los otros dos estarán en Belgrano y en el barrio Chino, dentro del nuevo Paseo ViaViva. Una gran apuesta de Gadea Group por posicionar la marca de tacos más famosa de España en los principales emplazamientos de las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

La compañía planea abrir 15 restaurantes antes de finalizar el año con el objetivo de ofrecer una alternativa gastronómica diferente al consumidor porteño. Pedro Belossi, CEO de No Mames Wey explica "NMW es una taquería con un toque canalla, diferente, un lugar paras disfrutar con amigos y con la familia. Estamos dispuestos a conquistar los paladares de los más exigentes con auténtica street food mexicana, tacos de cochinita pibil, de pulled pork, de pastor, nuestros famosos nachos, todo acompañado de la ambientación de nuestros locales con neones rojos y paredes oscuras que te transportan a una taquería del mismísimo México, además nuestros locales son muy instagrameables".

Un concepto innovador no solo en el terreno gastronómico si no también gracias a su modelo de negocio. "Apostamos por el crowdfunding investing desde el primer momento o lo que es lo mismo la economía colaborativa. Eso significa que cualquier persona puede convertirse en inversor de No Mames Wey. Se puede hacer con un porcentaje de uno de los locales que vamos a aperturar y recibir los beneficios correspondientes. Hemos sido pioneros en poner en marcha esta fórmula de operar en el sector de la restauración y nuestros inversores son nuestros grandes embajadores" cuenta Belossi.

En cada uno de los restaurantes se pueden ver las placas con los nombres de los inversores que poseen un porcentaje del local. "Es nuestra seña de identidad, ellos son quienes han traído los tacos al local como dice la placa", aseguran desde la marca.

Una marca con grandes reconocimientos

No Mames Wey es la idea de dos emprendedores, Roger Antelo, CEO de Gadea Group, compañía con una amplia trayectoria en el sector de la restauración y del inversor mexicano, Samuel Salinas, socio de Gadea Group y CEO de Proceed. Juntos abrieron en Madrid (España) el primer restaurante en septiembre de 2022.

"Queríamos un lugar en el que tomar unos tragos con amigos, en un ambiente distendido, pero con personalidad propia. Así nació No Mames Wey, una marca atractiva con una inversión baja y un retorno muy interesante. ¿Qué caracteriza a nuestros locales? Las promociones. Nuestro taco del mes a 1$, el 2x1 en Margaritas… además en nuestros restaurantes siempre pasa algo. Desde mariachis, a manifestaciones, piñatas, etc.", explican desde la compañía.

El éxito de NMW es tal que en menos de un año han abierto más de 20 locales, en España, Estados Unidos y en Portugal. La compañía seguirá expandiéndose por otros mercados como México, Dubai, Colombia o Reino Unido. Además, la marca ha sido reconocida con el Premio Nacional Carlos V a la Excelencia Empresarial gracias a su trayectoria.