Cómo afecta la tensión económica a la producción industrial post 2023

Durante los últimos meses las tensiones macroeconómicas comenzaron a tomar un rol más protagónico en la coyuntura económica de las empresas.

Es más, se advierte cada vez más fuerte el impacto que esas tensiones macroeconómicas y cambiarias generan sobre el tejido productivo, suba de costos y más presión en la cadena de suministros.

Las empresas perciben que su situación ha empeorado en el último año, aunque se registra cierta mejora en las perspectivas para el 2024 pese a que sus expectativas para el futuro se mantienen en niveles bajos.

Las restricciones a las importaciones y las tensiones en el mercado de cambios de fines de abril también impactan de manera directa en la operatoria diaria, con suba de costos y cada vez más presión en la cadena de suministros.

De hecho, las ventas en el mercado interno y externo mostraron una tendencia similar a la producción, con predominio de caídas que también se evidencian en el empleo, en las inversiones y en las perspectivas para lo que resta del año.

El escenario surge de analizar los resultados de la II Encuesta del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), en el cual se advierte un fuerte pesimismo con respecto a la evolución de todas las variantes empresarias en el marco de un período que también será marcado por las tensiones políticas producto de las elecciones generales de este año.

Más de la mitad de las empresas indicaron un empeoramiento de las restricciones a las importaciones

Por caso, más de la mitad de las empresas indicaron un empeoramiento de las restricciones a las importaciones de insumos para la producción. También los tiempos de aprobación del nuevo Sistema de Importaciones SIRA empeoraron para el 64% de las empresas, mientras que el 58% indicó una reducción en la proporción de solicitudes aprobadas.

Del mismo modo, la Resolución 5339 de AFIP (suspensión de los certificados de exclusión del régimen de percepción de IIGG e IVA para importaciones de bienes hasta 31/12/2023) viene causando fuertes inconvenientes en las industrias.

En este caso y según la encuesta del CEU, casi la mitad de las empresas manifestó que la norma impactó en un incremento en los precios de lista de sus distribuidores, lo que afectó tanto a grandes empresas como a PyMEs.

En algunos casos, se suspendieron inversiones que requieren de maquinaria importada (26% de las empresas) mientras que en otros se perdieron exportaciones por caída de competitividad (17% de las empresas).

Con relación a la coyuntura cambiaria, nueve de cada 10 empresas se vieron afectadas por las tensiones alrededor del dólar registradas en las cotizaciones paralelas durante la última semana de abril.

Durante los días que estuvo vigente el relevamiento (del 2 al 16 de mayo), la mayoría de las empresas encuestadas indicó dificultades para el abastecimiento de insumos; subas en los precios de lista de sus proveedores (86%); falta de precios de algunos insumos (74%) y suspensiones en la distribución de otros insumos por parte de sus proveedores (62%).

Si bien a lo largo de mayo se redujo la volatilidad cambiaria, en el marco de la suba de la tasa de interés, persiste un clima de incertidumbre y dificultades en el corto plazo para las empresas asociadas a la disponibilidad de insumos, la suba de costos y el entorno macroeconómico general.

Siguen las caídas de producción

El trabajo del CEU advierte que luego de los datos de enero, cuando la encuesta había identificado una desmejora en los indicadores industriales (en parte por la estacionalidad del verano), los datos del relevamiento de abril indican que el panorama en la industria se mantiene con dificultades.

En las distintas variables relevadas (producción, ventas, exportaciones, empleo) siguen predominando las empresas con caídas por sobre las que tuvieron subas.

Con estos datos, el indicador MDI1 que adelanta el ciclo de actividad industrial volvió a ubicarse debajo de 50 por cuarta vez consecutiva y refleja dificultades en la producción.

Fue el tercer relevamiento consecutivo con más empresas con caídas que empresas con subas, con el 35% de las encuestadas con un fuerte empeoramiento respecto del trimestre pasado, teniendo en cuenta además que sólo el 19% de empresas indicó un incremento durante dicho período.

Del mismo modo, casi la mitad de las empresas consideró que su situación económica está peor que hace un año, lo que se observa con mayor intensidad cuando se analiza la situación de su sector de actividad (un 64% manifestó que está peor que hace un año) y la situación económica del país (un 93% indicó que está peor).

En sectores como el de automotores y otros vehículos predominan las empresas con subas

Sin embargo, se registró una leve mejora en las perspectivas para el próximo año, que igualmente se mantienen en niveles bajos respecto de otros relevamientos y siguen predominando las empresas que esperan que la situación sea peor, con un 36% de las encuestadas.

La situación es inversa a la del mismo período del año pasado, donde un 18% de empresas había reducido la producción y un 33% la había incrementado.

Escenario dispar

Al analizar por subsector de la industria, se observa una situación dispar ya que en sectores como automotores y otros vehículos predominan las empresas con subas, mientras que hay más empresas con caídas en sectores como minerales no metálicos.

En cuanto a las ventas en el mercado interno mostraron una tendencia similar a la producción, con un predominio de las empresas con caídas (42%) respecto de las que mostraron subas (20%).

En el caso de las exportaciones, un 33% de las empresas registró caídas en sus ventas externas frente a sólo un 12% con subas.

En el caso del empleo, volvió a mostrar un menor dinamismo durante abril. Si bien se trata de un indicador más estable en relación a los anteriores, con un predominio de empresas que mantuvieron estable su dotación de personal (68%), se observó que las empresas con caídas superaron por segundo relevamiento consecutivo a aquellas con subas (18% y 14% respectivamente).

A nivel sectorial, si bien predominaron las ramas con caída del empleo, hay casos de sectores donde predominan las subas, como por ejemplo el automotor.

Inversiones en duda

Si bien el relevamiento del CEU explica que más de la mitad de las empresas considera que es un buen momento para invertir en maquinaria y equipo, se observa una tendencia a la baja en los últimos relevamientos.

Lo mismo ocurre en el caso de las pequeñas y medianas industrias (que representaron el 94% de la muestra), sector donde se observó una desmejora de los indicadores, especialmente de las micro y pequeñas empresas y en menor medida de las medianas.

Durante abril predominaron las empresas con caídas tanto en producción (36% de empresas con caídas vs 19% con subas); ventas internas (42% con caídas vs. 20% con subas) y exportaciones (33% con caídas vs 12% con subas).

Además, un 36% de las PyMEs registró una baja en la producción, mientras que sólo 19% dijo haber mejorado.

La misma tendencia se observó en las ventas tanto al mercado interno como al mercado externo, en tanto un 18% de las empresas redujo su dotación de personal, frente a un 13% que lo incrementó.