¿Secreto revelado? Ingeniera dice cómo se hace la Coca-Cola

Coca-Cola es una de las marcas de bebidas más valiosa a nivel global, y su éxito se debe en gran parte a su publicidad, pues es bien sabido que la empresa se destaca por ser creativa en ese aspecto, conectando con las emociones de los consumidores.

Otras marcas de refrescos de Cola han intentado replicar la fórmula de la compañía sin tener éxito, algo que puede ser comprobado y comparado con el número de ventas.

A nivel global, es líder en la industria de las bebidas, por lo que no es sorprendente que sea constantemente clasificada como la mejor marca de refrescos en el mundo, con un valor de marca global de más de 74 mil millones de dólares. La compañía tiene su sede en Atlanta, Estados Unidos y cuenta con más de 200 socios embotelladores.

Coca Cola Company se logró posicionar como la empresa líder de refrescos carbonatados con una participación de volumen de casi el 45 por ciento. En cuanto a PepsiCo, el principal competidor de esta marca controlaba alrededor de una cuarta parte del mercado estadounidense.

Ingeniera revela cómo se hace la Coca-Cola

La Ingeniera en Alimentos, Mariana Zapién, compartió a través de su perfil de TikTok un video donde muestra cómo es la elaboración de la Coca-Cola, la cual pasa por procesos minuciosos antes de que llegue a los establecimientos para su venta.

"Primero se mezclan los ingredientes como ácido fosfórico, caramelo clase 4, azúcares añadidos, etc. y todo esto para formar un jarabe muy concentrado, este concentrado es mezclado con agua para formar la base del refresco", indica Mariana.

Luego explica que: "Una vez mezclado pasamos a la carbonatación donde se inyecta dióxido de carbono que le da a la Coca-Cola esa característica efervescencia. Después pasamos al embotellado donde se llenan botellas limpias y sanitizadas con la Coca-Cola".

Asimismo, detalla que las botellas son sometidas a control de calidad para verificar que todas tengan el mismo volumen de contenido, además se verifica que las botellas soporten la presión del gas y que estén bien cerradas. Si estos pasos son aprobados, el refresco está listo para salir a la venta.

La receta de la Coca-Cola es un secreto industrial, esto quiere decir que está protegida bajo cláusulas y convenios de confidencialidad y cualquier persona que use, divulgue o se apropie de la formulación puede ser castigado hasta con 6 años de prisión y una cuantiosa multa.

Algunas marcas tan famosas y líderes en ventas de su sector protegen sus formulaciones para evitar que la competencia las use, además crea un valor agregado, generando así lealtad a la empresa, por ejemplo, aquellas personas que no consumen otra marca de refresco de cola si no es de Coca-Cola.

Todas las empresas tienen secretos empresariales. Algunas son sumamente conscientes de la importancia que revisten estrategias estrictas para garantizar la protección de sus secretos contra toda revelación que les pueda ser perjudicial. Pero muchas empresas sólo se dan cuenta de que los secretos empresariales existen cuando la competencia intenta adquirir sus listas de clientes, resultados de investigación o planes de comercialización o cuando intenta quedarse con empleados que tienen valiosos conocimientos.

Otra de las marcas que utiliza el secreto comercial es KFC, quien por muchos años su receta fue tratada de imitarse, sin que se haya podido lograr. Sin embargo, en 2016, supuestamente, un periodista del Chicago Tribune habría dejado al descubierto los ingredientes que tenía su empanizado para lograr obtener el sabor particular de esta empresa gastronómica. Según lo hallado, la receta se prepara con 11 tipos de hierbas y especias.