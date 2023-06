Alquiler temporario: qué debe tener una vivienda para tenerla ocupada y ganar más plata

No todas las propiedades califican para ser alquiladas temporalmente. Qué se busca y lo que sí o sí debe tener la oferta. Dónde están los más solicitados

Hay un verdadero boom de turismo dado por la recuperación pos pandemia, las bellezas argentinas y un tipo de cambio ventajoso para los extranjeros de distintas latitudes, desde los más cercanos a los más lejanos. El escenario se completa con una ley enfocada a la plaza local que no cumplió con los objetivos para los que fue creada y una rentabilidad por el alquiler de departamentos muy superior a la del alquiler tradicional.

Así, el alquiler temporario, que de él hablamos, se presenta como una verdadera estrella del mercado inmobiliario en diferentes partes de la Argentina. Y pactado en dólares. Solo un número a título orientativo brindado por Alternativa Propiedades, uno de los brókers especializados en el sector: en Palermo puede alcanzar los u$s850 mensuales, aunque, detallan, los alquileres en moneda americana no tienen ajustes y su plazo máximo alcanza el año.

Lo que antecede es el marco que explica por qué aquellos con que cuentan con una propiedad vacía tal vez fantasean cada vez con mayor asiduidad con un alquiler temporario. Sin embargo, no todos los departamentos o casas califican para tal fin. "Un inmueble no vale solo por su ubicación o su estado, sino también por su amoblamiento y decoración", introduce Darío Rizzo, CEO de la firma citada.

"Si tenés un departamento a estrenar en la mejor zona de Palermo y le ponés los muebles que le sobraron a la abuela, no vamos a poder alquilarlo como corresponde o al precio que se lo podría alquilar", continúa Rizzo, apuntando que demasiados accesorios dificultan el inventariado de los departamentos, "por lo que es mejor decorar de la forma más minimalista posible".

Los muebles y servicios clave

Rizzo insiste en que hay que amueblar la propiedad de la manera correcta. "Los muebles siempre tienen que coincidir con el departamento en el que estén, además de ser funcionales, resistentes y lavables. Otro error que se comete es poner pocas camas. ¡Hay que poner la mayor cantidad de plazas posibles en la unidad!", aconseja.

Asimismo, de acuerdo con el bróker, en los cuartos hay que evitar los sofá-cama, porque los inquilinos quieren dormir cómodos y eso es lo primero que priorizan. Como es lógico, una ambientación armónica, moderna y luminosa siempre será un plus. A veces el lujo es, efectivamente, vulgaridad.

Para el alquiler temporal, es un plus que el departamento tenga una ambientación armónica, moderna y luminosa

Pero además de muebles, cuadros, texturas y colores, también están los servicios. "Un elemento muy valorado por los inquilinos de esta modalidad es el lavarropas; incluso, están hasta dispuestos a pagar más por la unidad que cuente con uno", destaca Rizzo, remarcando que el edificio que cuenta con laundry, también hace una diferencia.

Equipamiento, target y precios de los departamentos

En esta instancia, cabe mencionar que muchos de los requerimientos tienen que ver con el target al que apuntan. Últimamente, a los turistas tradicionales se suma un nuevo perfil, el nómade digital –las fuentes aseguran que encabezan la demanda; particularmente los provenientes de Rusia-, quienes valoran los servicios. De hecho, los nuevos desarrollos pensados especialmente para renta temporaria suelen ser bici friendlies y están dotados con espacio de coworking y sociabilización, apuntando así a ese segmento.

De acuerdo con Nicolás Nacchi, en representación del departamento comercial de TBaires, una de las inmobiliarias pioneras en esta modalidad, la unidad destinada a alquiler temporario debe estar totalmente equipada. ¿Qué implica equipada? "Todo lo necesario para vivir", responde el entrevistado, lo que involucra, además de lo ya listado entre las comodidades, una buena variedad de electrodomésticos.

De estas variables, señalan en TBaires, además de su tamaño, estilo y conservación, dependerá nada menos que el precio del alquiler de la unidad, que según el entrevistado hoy puede alcanzar los U$S 600 mensuales. Ciertamente, enfatizan, la ubicación es el otro factor determinante de los valores. "No hay barrios prohibidos, pero sencillamente las inmobiliarias no toman algunas zonas de la ciudad", aclaran.

Alquiler temporario: barrios y ciudades con mayor demanda

Los barrios tradicionales como Recoleta, Palermo, Barrio Norte, plaza San Martín y Belgrano, son los que más demanda registran. "Sin embargo, en el último tiempo otras zonas han comenzado a despertar el interés del público de este tipo de alquileres como Colegiales, Chacarita, Villa Crespo, Abasto, o sea zonas linderas al corredor norte pero donde se consiguen precios hasta un 30% más económicos", indican en Alternativa Propiedades, subrayando que la oferta renovada con edificios modernos explica el comportamiento de la demanda.

Mientras en TBaires suman a Montserrat y San Telmo como otros de los barrios con oferta y demanda de alquiler temporal, en otras latitudes de la Argentina también registran un comportamiento del segmento muy acorde con las expectativas. Tal es el caso de destinos netamente turísticos como Bariloche, o ciudades como Mendoza, muy visitadas por el turista chileno, atraído por los precios de la Argentina.

Párrafo aparte merecen Vaca Muerta en Neuquén, como ya se ha consignado en esta misma sección, al igual que otras localidades que, de la mano de actividades puntuales como es el caso de la minería, viven un buen momento económico. Un ejemplo es la ciudad de Salta –concentra casi u$s2.500 millones de inversión de la industria minera-, donde casi no hay departamentos céntricos destinados a alquiler tradicional porque está todo volcado a la modalidad temporal en algún tipo de plataforma.

Jonás Beccar Varela, director de la desarrolladora Proyecto Norte, que en marzo terminó de entregar Casas del Bosque, un barrio de casas de diseño de Steel Frame en San Lorenzo chico, cerca de la capital, comenta que, de las ventas, un 90% fueron para inversión. "En cuanto a lo que quieren los clientes, muchos de ellos extranjeros, han llegado a pedir la casa con las cápsulas de Nespresso y el jabón lavavajilla", finaliza.