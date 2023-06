Hipotecados UVA: subas del 40% en 6 meses, reclamos a bancos y un proyecto en Diputados que no alivia a los endeudados

Una iniciativa que propone cambiar la indexación obtuvo dictamen en Diputados pero no es retroactiva al inicio de los créditos. Siguen subiendo las cuotas

La decisión en Diputados de promover el avance de un proyecto que apunta a cambiar las condiciones de pago para los créditos hipotecarios UVA lejos está de encender el entusiasmo entre los endeudados. Ocurre que las más de 100.000 familias afectadas por el modo en que se indexan los montos siguen afrontando subas incontenibles que, en más de un caso, ascendieron a casi el 40 por ciento en la primera mitad del año. La iniciativa con dictamen establece un nuevo índice pero con la particularidad de que sólo tendría alcance para los pagos de 2023 y no retroactivo al inicio de cada crédito, tal como solicitan las personas endeudadas.

La propuesta legislativa propone que la cuota a abonar no supere el 30 por ciento del ingreso de las familias que tomaron los créditos. A su vez, los endeudados podrán vender sus propiedades e, incluso, sus compromisos UVA.

Según se informó de forma oficial, la iniciativa "establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito".

Entre otros aspectos, el proyecto también incluye la creación de un fondo que se haría cargo de cubrir hasta tres cuotas en aquellas situaciones en que las personas endeudas sufran cese laboral.

La posición de los hipotecados

Respecto de la propuesta de ley, el colectivo Hipotecados UVA expresó su descontento argumentando que, tal como está, el texto sigue otorgando ventajas a los bancos "y deja a las familias hipotecadas en una extrema situación de desigualdad y desamparo, vulnerando el derecho al acceso a una vivienda digna reconocido internacionalmente y en nuestra constitución".

Desde la organización se indicó que se insiste en "cuidar el instrumento UVA como si fuera un sistema novedoso y afable y no se conocieran los perjuicios y desastrosas consecuencias que ocasionó en las familias trabajadoras".

Las cuotas de los créditos siguen indexando a partir de una inflación incontenible.

Según el colectivo, hoy por hoy las familias destinan hasta el 70 por ciento de sus ingresos para afrontar los pagos de las cuotas, que continúan ajustando a partir de la inflación desatada.

"Los hipotecados también exigimos lo que pretenden los bancos: seguridad jurídica y previsibilidad para nuestras finanzas familiares. La realidad ha demostrado que el sistema UVA es todo lo contrario", expresaron los endeudados.

A modo de contrapropuesta, Hipotecados UVA pide:

Contemplar el sobre endeudamiento actual para bajar la deuda.

Aplicación del nuevo índice desde el inicio del crédito.

Inclusión de todos los hipotecados UVA.

Hipotecados UVA: los incrementos no cesan

La discusión parlamentaria ocurre en simultáneo a la suba incesante de las cuotas que siguen afrontando las familias endeudadas por los UVA.

En ese sentido, una integrante de la organización que integra a los hipotecados precisó que sólo de enero a esta parte sus pagos se incrementaron en torno al 37 por ciento. Pero que la espiral de subas continúa acelerándose mes a mes.

Únicamente entre principios y finales de mayo, la fuente debió cubrir una cuota del crédito que saltó de 179.300 pesos a 194.500. "La situación sigue muy difícil. Los hipotecados estamos tristemente expectantes ante la situación legislativa", dijo a iProfesional.

Desde el lanzamiento de los créditos las cuotas aumentaron más del 1.200 por ciento.

Vale señalar que, ya en términos de promedio, de 2016 a esta parte el aumento de la unidad UVA que determina los valores a saldar se incrementó al menos 1.200 por ciento.

En algunos casos, los deudores que no pueden afrontar las cuotas suman hasta 5 meses de morosidad. En los grupos y redes sociales que integran los hipotecados los comentarios acerca de la imposibilidad de pagar, y los reclamos de medidas por parte del Gobierno, no dejan de acumularse.

"Estamos en una situación en la que no somos ni propietarios ni inquilinos, con un volumen de deuda que se acrecienta día a día por el índice inflacionario. Vemos que no hay conciencia de lo genera cada día que se dilata la discusión en el Congreso o que no se toman cartas en el asunto. El esfuerzo de las familias se sigue licuando", comentó a iProfesional otra tomadora del crédito.

"Tuvimos que sumar más trabajos para poder cumplir con estas cuotas. En la familia nos tocó diversificar el ingreso. Con todo lo que esto implica en términos de pérdida de calidad de vida", completó.