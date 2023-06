Ganaron el Campeonato del Asado, cocinaron para Messi y hoy tienen su emprendimiento de catering criollo

A Marcelo Herrera el asado lo llevó por lugares insospechados: como parrillero vivió en el norte de Italia y en Chile, donde cocinó para estrellas internacionales como Viggo Mortensen y para líderes políticos como Fidel Castro. En 2017, junto con su amigo y compañero Pablo Ramallo, ganaron el Campeonato Federal del Asado organizado por BA Capital Gastronómica representando a Santa Fe. Antes, habían tenido participación en el casamiento de Lionel Messi porque trabajaban en el hotel City Center Rosario, donde se hizo el festejo. Marcelo fue testigo de los preparativos, pero ese día tuvo franco. El que cocinó y sirvió a temperatura justa el lomo con papas que la famosa pareja había elegido como plato principal, fue Pablo.

Los secretos y técnicas aplicadas en el casamiento de la estrella argentina y que deleitaron a los 260 invitados vip, fue una de las claves que los llevó a ganar, meses después, la competencia que este lunes feriado vuelve a la Avenida 9 de Julio y busca coronar todos los años al mejor asador o asadora de la Argentina.

Será un jurado de notables, entre los que se encuentra el emprendedor y cocinero Germán Sitz, de Chori y La Carnicería, y Sandra Honczar, del colectivo de Asadoras Argentinas, el que defina quién se llevará el premio mayor. En el año en que Herrera y Ramallo se consagraron campeones, Francis Mallman, un experto en el arte de los fuegos, fue uno de los evaluadores, lo que significó un doble orgullo para los rosarinos.

Después de consagrarse campeones, Ramallo y Herrera renunciaron al hotel de lujo. Pablo se mudó a Miami y Marcelo se quedó en Rosario, en donde creó su propia empresa de catering criollo, Asadores del Abasto (por el barrio santafecino) con tres socios. Con el emprendimiento recorre gran parte del país llevando su arte a la parrilla.

Este lunes su puesto es uno de los 60 que se desplegarán a lo largo de la mítica avenida porteña, ofreciendo a los que se acerquen hasta la zona del centro, su famoso sándwich de asado a las llamas, un manjar del que el campeón se enorgullece cada vez que lo nombra.

Asado y marca registrada

"Somos los únicos que lo hacemos: se cocina la carne unas 5 horas a la estaca, la sacamos del fuego, le retiramos los huesos y después se lleva la carne al disco una hora más, donde termina de tiernizarse. Es un plato maravilloso, nuestra marca registrada. La carne queda hecha un manjar", dice Herrera, que agrega: "Hemos llegado a despachar 2.000 sandwiches de asado en menos de dos horas".

Año tras año, el Campeonato Federal del Asado organizado convoca a miles de personas

Asadores del Abasto recorre las provincias a pedido de grandes empresas, o para participar de ferias gastronómicas masivas. También, para cocinar en movidas solidarias. "Nosotros trasladamos el puesto y nos ponemos a asar, ya sea para algo privado como casamientos, fiestas corporativas o para ayudar. Somos de buen corazón, por eso nos va bien. En todos los lugares que vamos somos los que más vendemos", asegura Herrera, que se crió en el campo, en Santiago del Estero, hasta que a los 13 años se mudó a Rosario con su papá. Ahí empezó a trabajar en gastronomía y aprendió todos los secretos del arte de los fuegos.

También, dice, se destacan por el sandwich de cochinillo segoviano. "Somos apasionados por lo que hacemos. Yo siempre soy el que cocino, de la parrilla y la estaca no me saca nadie", desafía el campeón de 2017, título que le valió el reconocimiento de colegas y clientes. De todas maneras, Ramallo ya era conocido por sus dotes al frente de la parrilla.

"Trabajé tres años en Italia en un restaurante muy exclusivo de un argentino, en la ciudad de Vignola, en Modena. Cocinaba a la estaca con leña y en invierno nevaba tanto que la gente no podía subir hasta el restaurante, que estaba en una montaña. Me iba muy bien, pero extrañaba mucho y me volví".

Fidel, Viggo Mortensen y ¿Messi?

"He cocinado para mucha gente importante -chapea Herrera-. Uno es el actor del Señor de los Anillos, hincha de San Lorenzo, Viggo Mortensen. Y el otro es Fidel Castro. Yo trabajaba en un restaurante chileno muy famoso, llamado Ox en Vitancura, una zona muy paqueta de Santiago de Chile. Castro fue a comer con toda la delegación cubana y yo le cociné".

En el Casino de Rosario Herrera también le preparó asados a muchos famosos: desde Ricardo Fort hasta Susana Giménez probaron su carne a la parrilla. A Messi, sabe que tarde o temprano, estando en Rosario, podrá tener el honor de hacerle un asado, aunque el capitán de la selección argentina también se desenvuelve muy bien en el terreno de las carnes asadas.

Trabajador gastronómico desde hace décadas, Herrera se reconoce un parrillero de estilo conservador. "Soy de improvisar, pero siempre dentro de lo que sé hacer. La carne me gusta jugosa, ese es mi punto preferido, pero a la gente hay que cocinarle como le gusta. Siempre hay que preguntar cómo come la carne para evitar problemas. Un buen asador tiene que estar preparado para todo. Al argentino, igual, le gusta término medio: ni muy jugosa ni muy seca; digamos que no se la juega".

Campeones del asado, avanzan con su emprendimiento.

Por último, Herrera deja un consejo a todo aquel que quiera mejorar su performance frente a la parrilla: "Hay que cocinar la carne a fuego lento pero constante y nunca, pero nunca, hay que pincharla. Recomiendo trabajar con pinzas para que no pierda ni sus jugos ni su sabor."

¿Un sueño? "Me gustaría hacer un gran asado en Ushuaia, en el Fin de Mundo. Es un gusto que me quiero dar".