Royón: "Hoy comienza el llenado del gasoducto Néstor Kirchner, un hito de la gestión Massa"

Este martes se pone en funcionamiento el gasoducto Presidente Néstor Kirchner con la apertura de la primera válvula. Comienza el proceso de llenado que llevará el gas desde la planta de Tratayén, en Vaca Muerta, a la localidad de Salliqueló en la provincia de Buenos Aires. El plan de llenado contempla que lo que se habilita hoy es el tramo que va desde el kilómetro 0 del GPNK hasta el kilómetro 29.

La Secretaria de Energía, Fñavia Royón expresó que el GPNK "va a cambiar la vida de nuestro país. Es el comienzo para dar vuelta nuestra balanza energética y comenzar a no necesitar importaciones energéticas y exportar. Hoy Vaca Muerta no tenía cómo evacuar la producción, cómo crecer".

Agregó que "esta primera etapa fue realizada con recursos del Tesoro Nacional, sin financiamiento de otros organismos ni privados, porque se entendió su importancia. Para el Estado, entre lo que se ahorra de importaciones y subsidios, al poder acceder a un gas más económico, el costo se recupera en dos años".

"Hoy comienza el llenado del gasoducto Néstor Kirchner, un hito de la gestión Massa. Lo que sucede hoy martes 20 de junio, es el comienzo del llenado, como es un gasoducto extenso de 573 kilómetros con un diámetro importante, entonces demora 20 días el llenado pero a partir de hoy ya está lo que se denomina apto para funcionar y comienza el llenado", enfatizó.

Se inicia el proceso de llenado del gasoducto Néstor Kirchner y preparan la inauguración para el 9 de julio

Cronograma de habilitaciones y puesta en marcha

El Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía fijaron un cronograma de habilitaciones y puesta en marcha que llevará alrededor de 15 días hasta concluir el 9 de julio con un acto inaugural. El proceso de llenado del gasoducto responde a procedimientos habituales, que involucran fases de barrido y presurización de las cañerías de forma progresiva.

"Esta primera etapa va a permitir un ahorro de u$s 1.700 millones. Y en 2024, que va a estar todo el año operativa, va a permitir un ahorro de u$s4.000 millones. El impacto es increíble. El país no va a necesitar importaciones de envergadura. Se va a poder comprar GNL (a través de barcos) para algunos picos de invierno, compras puntuales, pero no se va a necesitar de bloques de barcos importantes. Sergio Massa puso como prioridad la red de gasoductos", agregó Flavia Royon.

Es la obra de ingeniería más importante de los últimos 50 años, se concretó en un plazo récord de 10 meses. La obra atraviesa cuatro provincias: desde la planta de tratamiento de gas en la neuquina Tratayen, emplazada en el corazón de Vaca Muerta, pasando por Río Negro, La Pampa, hasta Salliqueló.