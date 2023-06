El drama de alquilar: anticipan otro salto récord en julio y hay más gente en "lista de espera"

La continuidad de la ley de alquileres y su vínculo con la evolución del índice inflacionario asestará un nuevo golpe a los inquilinos en el inicio del mes próximo. Ocurre que el incremento que habilitará el Banco Central (BCRA) iniciará con un piso del 105 por ciento para quienes deben actualizar su año de contrato. Se trata de un nuevo récord en un contexto cada vez más dramático en términos de aumentos y escasa disponibilidad de inmuebles para alquilar. Precisamente, este último aspecto ha ido modificando la operatoria de los comercializadores, que ya cada vez apuestan menos por la publicidad en portales digitales.

Desde entidades como el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) anticiparon a este medio que el cierre de junio e inicio de julio tendrá lugar con subas de los alquileres, para los ajustes anuales, del orden del 105 por ciento.

En la organización señalan que el número de unidades disponibles para acuerdos extensos apenas representa el 6 por ciento de los pocos inmuebles que integran la oferta locativa.

"Es desesperante la cantidad de gente que está buscando departamento o casa para alquilar. Lo que llega a las inmobiliarias directamente vuela. Nos pasa que las personas van a ver un inmueble y en ese mismo lugar quieren dejar su reserva. En el momento. Toca explicarles que, por cuestiones administrativas, eso no puede hacerse así", dijo a iProfesional Marta Liotto, presidenta del CPI.

"A la mayoría de las familias no les está quedando otra que mudarse lejos porque no consiguen en los barrios de Capital donde ya están viviendo. Terminan inclinándose por departamentos más chicos, de menor valor o comodidad, porque no consiguen otras alternativas a partir de la oferta reducida", afirmó.

Cambios en la operatividad de las inmobiliarias

Liotto sostuvo que, a raíz de la escasa disponibilidad de inmuebles, las inmobiliarias prácticamente han dejado de publicar en los portales más conocidos en términos de operaciones ligadas al ladrillo.

La oferta reducida redundó en listados de familias que esperan por un departamento.

"Hoy ya casi no estamos haciendo las publicaciones a las que recurríamos antes. Pasamos a trabajar con listados de las personas que están buscando sus departamentos de dos, tres ambientes. Una vez que tenemos disponibilidad, nos contactamos con los interesados", explicó.

"Mientras tanto, tenemos consultas todo el tiempo. Familias que nos llaman y nos preguntan si ya estamos por recibir algún departamento, si sabemos de alguien que no esté por renovar o que podría rescindir su contrato. El nivel de desesperación es preocupante", agregó.

La titular del CPI comentó, además, que las visitas a los escasos inmuebles que se ofrecen se realizan de manera programada y bajo un sistema de turnos que, dado el apuro de los interesados, muchas veces no da abasto.

"Hacemos inscripciones previas a las vistas y luego fijamos entrevistar por turnos. Con una diferencia de, mínimo, 15 minutos. El tema es que la gente está tan urgida que suele llegar mucho antes de su lugar. Existe la preocupación de no llegar primeros en un contexto de departamentos que faltan. Estamos en un momento nunca visto en cuanto a la problemática de la vivienda", dijo.

Ley de alquileres: la posición de los candidatos

Los comercializadores siguen con gran expectativa el posicionamiento en torno a la problemática de los alquileres que vienen llevando a cabo los candidatos con aspiraciones presidenciales con vista a diciembre.

En ese sentido, Liotto comentó que Patricia Bullrich, precandidata por el PRO, anticipó que derogaría alrededor de 500 leyes si alcanza, justamente, la Presidencia. Una de ellas sería la normativa que hoy regula el mercado locativo.

En julio los aumentos por renovaciones se ubicarán en torno al 105 por ciento.

"Todavía no tenemos precisiones respecto de la posición final de Daniel Scioli, pero entendemos que también apostaría por la derogación. Lo mismo prevemos para Sergio Massa. Por su parte, Javier Milei ya dejó en claro que tomaría la misma decisión", comentó la directiva.

"En cuanto a Rodríguez Larreta, aún no se expidió. Está focalizado en su campaña pero entendemos que estaría en sintonía con los otros candidatos. Después de todo en el último tiempo promovió proyectos para incentivar los alquileres, una reducción de impuestos. Resta saber qué posición tomarán los candidatos del kirchnerismo, que es el espacio que hoy traba la modificación o derogación de la ley en el Congreso", concluyó Liotto.