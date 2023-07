Qué pasó con Flecha, la histórica marca de zapatillas argentinas

Hay fórmulas que no fallan: lona y goma PVC fue la que convirtió a las Flecha en las primeras zapatillas argentinas en lograr un éxito rotundo. Corría el año 1962 y la fábrica Alpargatas lanzó al mercado la primera línea de las zapatillas de lona que se convertirían en un clásico argentino. La novedad era el material, que reemplazaba al cuero duro, durísimo, que se usaba hasta el momento. La comodidad del calzado y su durabilidad, terminaron por hacerle un lugar especial en el armario.

Las primeras Flecha eran negras y sin cordones, similares a las alpargatas. Después, siguiendo las modas, aparecieron nuevos modelos y más colores. Y, claro: la puntera serrucho tan característica de la marca y los vivos, en contraste con el fondo, otra seña registrada. Pronto las flechas empezaron a popularizarse entre los jóvenes que las usaban para practicar deporte, para ir al colegio o para salir, siempre combinadas con jeans. Su pico de popularidad lo alcanzó a fines de los 60 y principios de los 70, cuando Alpargatas llegó a fabricar un millón de pares mensuales.

Zapatillas nobles y argentinas

"Las Flecha eran un producto noble que durante más de una década fue la mejor alternativa para quienes no podían comprar un par con tres tiras. Estaba hecha a imagen y semejanza de sus versiones nacidas en Estados Unidos, la marca de la Estrella (la Converse) y la mucho menos conocida PF Flyers, pero de origen y manufactura nacional", recuerda el periodista Leonardo Ferri, autor del libro Zapatillas, historia de moda, deporte y consumo en el que relata anécdotas de esta y otras marcas que dejaron huella en la memoria.

"Para jóvenes piernas" o "El que corre, vuela con calzado de goma Flecha", eran publicidades que le hablaban a los adolescentes y jóvenes de la época, que empezaban a dejarse el pelo largo y a escuchar rock nacional. De hecho, se editó un long play titulado Flecha Juventud, recopilando los temas musicales de moda. Incluso, el reconocido conductor Juan Alberto Badía llevaba adelante un exitoso programa en Radio del Plata llamado Imaginate Flecha Juventud, haciendo desvelar a miles de jóvenes durante las madrugadas de 1975 a 1977.

La clásica y más vendida de las Flecha fue la media básquet, mientras que la de caña alta, llamada básquet, se consumía menos y en general las elegían "los lungos" porque también venían en talles 45 y 46. Esos números casi no se fabricaban en Argentina y Flecha supo ganarse, así, el corazón de los "pie grande".

El día que el Beto Alonso jugó en zapatillas

Las zapatillas eran famosas a nivel nacional, pero dieron un salto internacional gracias a al emblema de River, Norbeto "Beto" Alonso, que en 1980 fue con el equipo dirigido por Ángel Labruna a un jugar un amistoso contra el mítico Cosmos, en Nueva York. El equipo noteamericano ya no tenía a Pelé, pero sí a otros de la talla de Franz Beckenbauer. La cuestión fue que la cancha era de fibra sintética, una superficie totalmente desconocida para los argentinos y no apta para jugar con botines.

En 1962, Alpargatas lanzó la primera línea de las zapatillas de lona que se convertirían en un clásico argentino: las Flecha

La firma Pony ofreció sus botines aptos para césped sintético, pero los jugadores pidieron u$s2.000 cada uno para usarlos. Pony no aceptó el pedido del plantel: algunos jugadores negociaron por su cuenta y usaron los Pony, otros pidieron a sus marcas –Puma, Adidas– botines especiales para esa superficie, y el Beto no llegó a ningún arreglo y le pidió al utilero que les llevara sus Flecha azul oscuro. Con ellas disputó el partido como si estuviera jugando en el potrero y no en el estadio Giants de New Jersey.

Giro a la derecha

Hay una particularidad relacionada con estas zapatillas: cuando salieron, la dirección de la flecha roja, tanto en las cajas como en las publicidades y en la base y plantillas apuntaba hacia la izquierda. Pero con los años, más precisamente después del golpe militar de 1976, la dirección cambió su sentido hacia la derecha. "Se dice que en Alpargatas recibieron un llamado. La flecha roja y zurda no podía suceder en una dictadura cívico militar y empezó a apuntar hacia la derecha. El slogan ‘Flecha va en tu mismo sentido’ nunca resultó tan ajustado a la realidad", dice Ferri.

También –relata Ferri–, las Flecha fueron parte del uniforme utilizado por los soldados que pelearon en Malvinas: "Del mismo modo que Converse produjo calzado para el ejército estadounidense para la Segunda Guerra Mundial (aunque éste era calzado térmico especial) Flecha se convirtió en parte del uniforme oficial. Y si bien no fueron utilizadas en combate y solo en momentos de descanso, resulta difícil imaginar un calzado menos apto para utilizar en medio de frío y la humedad del sur argentino", cuenta el periodista.

El director de cine Tristán Bauer –hoy ministro de Cultura de la Nación­– contó que cuando fue a Malvinas a filmar la película Iluminados por el Fuego se encontró con objetos de los soldados. Entre ellos, había varios pares de zapatillas Flecha.

Apuesta por lo retro

Poco a poco las Flecha fueron perdieron terreno en las preferencias de los argentinos, sobre todo ante la entrada masiva de modelos del exterior y a medidos de los 80 la empresa dejó de fabricarlas. Hasta que en 2006 Federico Bonomi, dueño de Kosiuko, apostó por lo retro y le pagó una comisión mensual a Alpargatas para producir las famosas zapatillas. El marketing y la distribución eran de Kosiuko, la producción seguía en manos de Alpargatas, que reabrió una fábrica en Tucumán para producir 300.000 pares.

Pero la sociedad no anduvo como se esperaba y Kosiuko devolvío la marca a Alpargatas. Pasó una década hasta que en 2019 Gustavo Samuelian, ex dueño de Bolivia y creador de la marca de camisas de sastrería súper premium Artisan, terminó comprándole Flecha a Alpargatas. En realidad, fue un ofrecimiento al que decidió abrirle las puertas casi sin proponérselo. La marca siempre formó parte de su vida: su abuelo tenía un negocio en Tucumán y Larrea que las vendía y las usó en su niñez.

"Las zapatillas Flecha conservan el diseño, la identidad y el espíritu original de siempre. Anteriormente, eran fabricadas en PVC inyectado y lona. Sin embargo, hemos mejorado tanto la calidad como el proceso de producción, utilizando ahora caucho vulcanizado y lonas de altísima calidad, junto con plantillas de gran comodidad", dicen a Iprofesional desde la empresa, en la que destacan que el objetivo es lograr que todo el proceso de fabricación es sea realizado en Argentina.

"Después de la pandemia, al intentar retomar la producción, descubrimos que había varias fábricas que habían cerrado y recientemente, después de mucho esfuerzo, logramos reconstruir la cadena de proveedores y reanudar la producción. Para nosotros es un orgullo: Flecha es un emblema de la argentinidad y del ser nacional, y también un sueño personal cumplido. Para todos los que trabajamos en Flecha, es "la marca argentina de zapatillas".