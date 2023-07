Argentina: el país del asado, Messi y los canales de noticias, ¿quiénes son los dueños de las nuevas señales?

La aparición de tres nuevas señales de TV de noticias nacionales que se agregan a las siete existentes refuerza la posición de Argentina como una anomalía mundial, con un número desproporcionado de esas señales para un país de 46 millones de habitantes. Se trata del económico Canal E de Editorial Perfil y los kirchneristas El Destape Sin Fin y Canal 4 Extra.

En el caso de las señales kirchneristas, su surgimiento está rodeado de controversias. Por un lado, la proliferación de estas últimas tiene una evidente vinculación con las elecciones y no con emprendimientos periodísticos convencionales.

Por otra parte, El Destape Sin Fin es solo la reproducción con imágenes del streaming web de la radio de Roberto Navarro, mientras C4E hizo apenas transmisiones ocasionales, también por streaming. En cambio, Canal E es una señal de TV plena de 24 horas.

La controversia en torno a las señales K se acentúa más por el hecho de que El Destape Sin Fin es parte de un grupo de medios erigido casi exclusivamente en torno a un privilegio que pocos disfrutan: pauta oficial sobrecargada y direccionada, como ya se ha denunciado e investigado con respecto a los medios de Navarro.

El equivalente radial de la aún esporádica C4E, Extra FM 107.5, lanzada hace un par de meses, exhibe también una sobrecarga de avisos del gobierno nacional, el bonaerense e intendencias peronistas. El titular de C4E/Extra fue vinculado con "servicios de inteligencia".

Todas estas circunstancias, así como la propia capacidad limitada de las grillas, hacen que muchos cableoperadores tengan resistencia a incorporar las señales, especialmente las K.

Si bien la mayoría de las señales llegan a las grillas por acuerdos voluntarios entre éstas y los sistemas de cable/satélite, las señales de noticias son declaradas de inclusión obligatoria por el regulador Enacom —como en estos tres casos— de acuerdo a un procedimiento que se describe más adelante, pero que tiene sus grises y sus deficiencias. Por ahora solo Canal E se puede ver en un operador de TV paga, el satelital DirecTV.

Sobredosis de TV (de noticias)

La proliferación de señales de noticias en Argentina es casi única en el mundo, nada menos que 10, contabilizando las nuevas que se mencionan.

Brasil y México cuentan con cuatro señales de noticias cada uno para un número de habitantes mucho mayor al de Argentina. Las democracias más pluralistas y sólidas como Francia, Alemania, Japón o Australia tienen también cuatro por país y el Reino Unido llega a cinco (sin contar las exclusivamente externas, como la DW germana, BBC World o France 24).

Estados Unidos, que atraviesa un proceso de polarización política (y periodística) irónicamente parecido al argentino, goza de un próspero mercado interno que le permite mantener 20 señales nacionales —más allá de las conocidas Fox, CNN, CNBC y Bloomberg—, además de señales noticiosas exclusivas de ciudades (como NY-1 en Nueva York).

En el caso argentino resulta claro que la cantidad de señales de noticias se debe al interés de las audiencias de un país hiperpolitizado, pero en el cual la imprevisibilidad y el peso de las decisiones políticas y económicas incide notablemente en la vida diaria de sus habitantes.

Sin embargo, existe también un fenómeno artificial en el caso de algunas de señales: la financiación preferente de la publicidad oficial direccionada (sin la cual no podrían subsistir) o ciertas ventajas concedidas desde el Estado que no todos pueden obtener.

Es cierto que las señales de noticias, como otros medios, pueden tener sus líneas editoriales, a veces demasiado marcadas. Pero sigue habiendo una gran diferencia entre aquellas que adoptan una postura dentro de cánones periodísticos y otras que funcionan como anexos cuasiorgánicos de propaganda de un partido. O, peor aún, de un gobierno que las financia.

Canal E (Perfil)

"La economía es un tema que atraviesa todos los otros (…) Este es el nuevo canal económico de Perfil (…) para contribuir a un país más dinámico y menos agrietado (…) Hay varios canales de deportes y muchos de política, pero hasta ahora ninguno de economía", dijo el CEO del grupo Perfil, Jorge Fontevecchia, en la inauguración de Canal E, el 31 de mayo pasado.

Los primeros minutos mostraron a Horacio Rodríguez Larreta (precandidato presidencial de Juntos por el Cambio), Agustín Rossi (candidato vicepresidencial K) y Carlos Melconian (economista cercano a JxC pero con posturas independientes y buen diálogo con el peronismo).

Hay muchas especulaciones, ninguna concluyente, de por qué Fontevecchia lanzó Canal E en estos momentos.

Por un lado, se trata de una empresa periodística establecida de larga trayectoria, mientras Canal E no es una radio con imágenes (Perfil tiene una emisora noticiosa —AM 1190 y FM 101.9—, que es independiente de esa señal), ni opera ocasionalmente.

Hasta 2015 el kirchnerismo le había retirado la publicidad oficial y hasta rechazó su presentación en concursos de TV por aire con tecnicismos, pero en realidad por considerar a Perfil un medio "opositor". Al asumir el gobierno de Mauricio Macri, esas decisiones fueron revertidas y Perfil accedió a dos canales abiertos de TV.

Por otra parte, la postura más reciente que adoptó la editorial y que Fontevecchia describe como "antigrieta" hizo que algunos consideraran, quizás injustamente, que se colocó en una posición más benévola con el gobierno, especialmente con el sector de Sergio Massa.

Pese a sus reiteradas volteretas políticas, el ministro y candidato K actual sigue siendo considerado como "confiable" en algunos núcleos empresarios del llamado "círculo rojo".

Para otros, en cambio, Massa es un exponente camaleónico del capitalismo prebendario o de "amigos" que representan hoy comunicacionalmente personajes como Navarro o Cristóbal López, titular de C5N, otra señal de noticias.

El Destape Sin Fin

Sobre la estructura de Navarro, periodista militante de segunda línea que devino súbitamente en empresario de medios, poco puede decirse que no se sepa.

La señal de TV de noticias es la transmisión con imágenes de la radio (LR1, AM 1070) adjudicada en un cuestionado concurso. Los medios de Navarro cuentan con pauta oficial notoriamente desproporcionada, cuya ausencia o disminución provocaría su cese (como ocurrió en el pasado con el grupo Szpolski o el canal 365 TV, construidos con esa metodología).

Tanto es así que según denunciaron los representantes opositores en el Enacom, las asignaciones de publicidad oficial del gobierno nacional fueron casi equivalentes al monto que Navarro comprometió en su propuesta para montar la radioemisora.

Esto no considera la nutrida pauta del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y otras de municipios del conurbano. Quizás cumplieron un rol en posibilitar las dos sedes del grupo: la de la calle Carranza y un moderno edificio de Thames al 2300, ambas en Buenos Aires.

La plataforma de video, similar a la de otras radios, se inició en octubre de 2022 con la visita de "Lilita" y "Margarita", personificadas con imitadores que le decían al Navarro real: "corrupto, ¿cómo le va? Pedazo de corrupto asqueroso… No queremos salir en El Destape".

A El Destape, su propio sketch radial le pareció tan gracioso como para destacarlo con una nota escrita: "Ante la risa de Navarro, ambas no paraban de vincular al conductor y el gobierno con la corrupción, aunque no tuvieran un mínimo de argumentos" (24.10.2022).

El periodista anunció el 7 de junio que "a partir de ahora somos una señal de noticias (…) como C5N, TN, Crónica (…) Estamos acá para que la derecha no se cargue los derechos".

Navarro fue denunciado en 2021 por la medidora internacional de audiencias comScore por falsificar abultadamente las cifras de visitas a su sitio web, una conducta considerada muy grave en el ambiente de medios y publicidad privada. También fue condenado por ADEPA por "incitación a la violencia" contra colegas. Su respuesta: "persecución ideológica".

Era la época de su famoso leit motiv: "¡que no te tomen por boludo!".

Canal 4 Extra (C4E)

Menos claro es el caso del Canal 4 Extra (C4E), aunque por su titular, sus figuras y sus contenidos no queda duda que representa al kirchnerismo "duro" con inclinaciones chavistas.

Esta señal fue lanzada el 25 de mayo cuando se emitió el discurso de Cristina Kirchner desde Plaza de Mayo a través de streaming en YouTube y que hasta ahora solo se activa para eventos especiales (actos de la vicepresidenta, elecciones, programas aislados).

Los principales comunicadores de C4E están comprometidos con la línea del Instituto Patria más proclive al régimen venezolano. Es el caso del periodista Tomas Méndez (expulsado de C5N por manifestaciones antisemitas y por organizar piquetes en tiempo real contra opositores desde la pantalla), quien será su director de contenidos

Por sobre todo, la personalidad central será Víctor Hugo Morales, quien se fue de C5N aparentemente por voluntad propia. El humorista "Coco" Sily será otra de las figuras de la señal, además de otros periodistas y comunicadores aún no confirmados.

Una señal de 24 horas de noticias como la que se planea y una figura "cara" como Víctor Hugo Morales anticipan que se tratará de un emprendimiento costoso.

El titular de C4E es Franco Bindi (90% de control real vía Mariv Media Partners), un abogado desconocido entre el gran público, pero quien fue defensor de Lázaro Báez, representante de la petrolera estatal venezolana PDVSA y hombre de Evo Morales en Argentina.

Según Clarín, estaría vinculado a "servicios de inteligencia". Antes ser declarado prófugo de la justicia por Interpol en 2012, en una causa por sustracción de menores de la que finalmente fue absuelto, Bindi trabajó —según el periodista Rodis Recalt, de Perfil— con la esposa de Julio de Vido en la SIGEN y con Aníbal Fernández cuando era ministro de Justicia.

En C4E aparecieron el embajador argentino en Venezuela y se destacan acontecimientos de aquel país. Además de figuras K, también se entrevistó a políticos trotskistas como Gabriel Solano y Myriam Bregman, de reciente presencia en los disturbios en Jujuy.

Bindi opera también desde hace un par de meses la emisora porteña Extra 107.5 (ex Radiovisión Gente, gestionada también por el abogado junto a la revista del mismo nombre) y que es una emisora legal a nombre de una persona fallecida, sin que conste autorización para su transferencia. Méndez y Sily también tienen programas allí.

Radio Extra parece haber aumentado notablemente su potencia, igualmente sin autorización expresa. Al mismo tiempo, Marcelo Mancuso, de la modesta y barrial FM Imagen en Garín (norte del Gran Buenos Aires), también en FM 107.5, declaró al sitio Argentina en AM y FM, que "comenzó a recibir amenazas y aprietes".

Las amenazas provenían, según Mancuso, de "personas vinculadas a La Cámpora", quienes los "intimaron de palabra a ‘abandonar la frecuencia’ (…) [porque] habían adquirido una radio legal (…) y querían tener el dial libre". Un juez de Campana allanó la emisora de Garín y decomisó sus equipos por "interferencias".

FM Imagen opera desde 1990 con un permiso que usan numerosas emisoras. Dice Argentina en AM y FM que nunca podría interferir a Extra 107.5 desde esa distancia si esta última se ajustara a la potencia autorizada (28 km de cobertura; Garín está a 44 km de la antena de Extra, situada en Avellaneda).

Bindi, quien también lanzó el portal negocios.com.ar, no ha formulado declaraciones públicas.

El Enacom, la normativa y la obligatoriedad de inclusión

Aunque dos de estas nuevas señales de noticias están claramente vinculadas a la campaña política del peronismo-kirchnerismo, es incorrecto decir que "el gobierno adjudicó las licencias" como se mencionó en numerosos medios.

A diferencia de la TV por aire, la creación de señales destinadas a operadores de cable es libre y puede hacerse en cualquier momento. En la mayoría de los casos, son incluidas en las grillas de las cableoperadoras por acuerdos voluntarios.

Pero las señales de noticias, según se deriva de la Ley de Medios de 2009 y varias reglamentaciones, son de inclusión obligatoria si tienen al menos 12 horas de programación original en vivo y operan las 24 horas. El Enacom se limita solo a constatar este hecho.

Esta modalidad surge de la Resolución 1491 del 22.12.2020 del citado regulador, que establecía también que las partes deben pactar la compensación económica correspondiente. De no haber acuerdo, dicha compensación será fijada por el propio Enacom.

No obstante, si la señal es entregada en forma gratuita por su titular al sistema de cable, la obligación de inclusión será automática.

Puede interpretarse que el espíritu de la normativa es garantizar el pluralismo informativo y no someter al arbitrio del cableoperador qué señales de noticias pueden verse o no, máxime cuando la mayoría de las personas accede a la TV a través del cable/satélite.

Pero el hecho de que el Enacom —un ente sin autonomía real de gobiernos y de la política, pese a que en teoría se proclama lo contrario— fije las condiciones cuando no se llegue a acuerdos abre la puerta a discrecionalidades: puede derivar en una suerte de servidumbre forzosa a favor de una empresa o sector que un gobierno quiera beneficiar a toda costa.

Si se utilizaran ingentes fondos de un gobierno, sectores de inteligencia o intereses todavía más oscuros para promover artificialmente un número ilimitado de señales de noticias podría llegarse a un verdadero copamiento de las grillas en favor de propaganda o información manipulada, mucho más grave en periodos electorales.

Esto, sin contar trampas, como no preverse que una radio periodística pueda convertirse artificiosamente en una señal de TV de noticias sujeta a esa misma inclusión obligatoria.

Con el mismo derecho que El Destape, Radio Rivadavia o Radio Mitre —ambas con elaborados streaming de imágenes— podrían pedir su inclusión obligatoria en grillas de cable como "señales de TV de noticias", ya que ofrecen noticias y actualidad la mayor parte del tiempo.

Todo esto puede ir en detrimento precisamente de un verdadero pluralismo, del manejo responsable de fondos públicos (pauta oficial a granel), de la ecuación económica de los cableoperadores y, finalmente, de la igualdad ante la ley.

Una solución posible sería: 1) no aprobar nuevas señales de noticias de inclusión obligatoria un año antes de las elecciones nacionales, 2) en caso de desacuerdo la compensación será fijada por árbitros independientes seleccionados por instancias judiciales.

Y 3) limitar a cierta cantidad (por un criterio automático y no discrecional, como aumento de población o actividad económica) el número de señales obligatorias, de modo tal que por lo menos éstas se esfuercen para ser seleccionadas por los cableoperadores.

La inclusión obligatoria para cableoperadores de Canal E y El Destape Sin Fin fueron dispuestas por el Enacom el 22.05.2023. La de C4E, en fecha más temprana, el 23.11.2021, mucho antes de que existiera, un hecho bastante extraño. En el caso de las señales K, los representantes de la oposición en Enacom votaron en contra.

Tanto esfuerzo por parte de un gobierno u otros intereses por promover artificialmente señales noticiosas amigas —como indica la comparación con otras naciones— bien podría ser inútil: difícilmente puedan contrarrestar la inflación o la inseguridad. Por eso mismo, son recursos dilapidados cuando la existencia de esas señales se debe primordialmente a fondos públicos, en un país con más conexiones de TV paga que cloacas o agua potable.

Una nación con cuatro señales de noticias no necesariamente es más pluralista que una con 10, de la misma forma que una sociedad con tres partidos políticos no es per se más democrática que una con 50. A veces, paradójicamente, podría ser todo lo contrario.

Mientras tanto, Argentina seguirá siendo el país del asado y de Messi. Y también el país de los canales de noticias, aunque en este rubro no represente una característica virtuosa en todos los casos.