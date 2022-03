Roberto Navarro y el regreso de los pautadependientes: adjudicaciones discrecionales a demanda

La inminente adjudicación por decreto de la frecuencia de la ex Radio El Mundo al comunicador ultra K Roberto Navarro podría ser el inicio de una serie de otorgamientos para favorecer a medios afines al gobierno y/o al kirchnerismo, a menos de dos años de concluir la actual gestión del presidente Alberto Fernández.

Asimismo, el beneficio para Navarro se ha interpretado como una imposición del Instituto Patria en su pulseada con el sector albertista del gobierno.

Esa frecuencia fue en principio adjudicada a una entidad de esa última filiación, pero el concurso respectivo fue dejado sin efecto por un tecnicismo legal para ser reotorgado ahora a Navarro.

El regulador de las comunicaciones, Enacom, ha abierto en los últimos meses, en forma sorpresiva, varias licitaciones (concursos públicos) para adjudicar frecuencias de AM en distintos puntos del país, además de la ex Radio El Mundo.

La adjudicación de radio El Mundo podría ser el inicio de una serie de otorgamientos para favorecer a medios oficiales

Al contrario de lo previsto por la Ley de Medios, los concursos no se realizan por el mecanismo de "concurso abierto y permanente", sino por decisión unilateral del regulador.

De esta manera, se puede bloquear o habilitar la aparición de nuevas emisoras, así como dirigir las convocatorias de modo tal que eviten el surgimiento de emisoras "opositoras" o bien favorecer la aparición de medios afines.

Observadores del sector creen que estos hechos podrían marcar una tendencia que combine pauta estatal con adjudicaciones específicas de radio o TV para armar una red de medios pro K, similar a la creada durante los gobiernos anteriores de Cristina Kirchner.

Navarro: adjudicación y publicidad oficial

En la última reunión del directorio de Enacom —cuyas actas no ha publicado aún en su sitio web pese a que se trata de información pública relevante—, los cinco integrantes designados por el oficialismo votaron para otorgar la frecuencia de la ex Radio El Mundo a Navarro, con dos votos en contra de los directores opositores.

Esta votación deberá materializarse en un decreto del Poder Ejecutivo para otorgar formalmente la licencia, lo cual le permitirá a Navarro transmitir en la frecuencia AM 1070 kHz hasta 2032, con una prórroga hasta 2037 y posibilidad de nuevas extensiones ulteriores.

Navarro le marcó la cancha a Alberto Fernández: "hicimos acuerdos con el gobierno entrante"

Hasta el momento Navarro opera su El Destape Radio en dos frecuencias alquiladas, una de AM (1050 kHz, carente de licencia) y otra de FM (107.3 MHz, emisora de Avellaneda que emitía con permiso precario desde 1989 y que fue legalizada en 2019).

Navarro es un periodista militante K y titular desde 2014 de medios ardientemente kirchneristas, los que se circunscribían entonces a un sitio web. Ese sitio fue acusado por otros de usar mecanismos fraudulentos para "inflar" visitas, lo que fue comprobado por la medidora Comscore, que rectificó las cifras y las redujo a la quinta parte.

Sólo desde diciembre de 2019 lanzó su emisora en AM/FM, que habilitó coincidentemente con el cambio de gobierno.

Pese a la escasa audiencia de sus medios, Navarro adquirió trascendencia pública debido a contar con un programa en C5N, la señal de Cristóbal López, en la cual anunció "un amplio triunfo de Daniel Scioli" para las elecciones de 2015. Desde esa señal desplegó un estilo enfáticamente militante.

También reveló crípticamente que el fiscal Nisman "no iría" a declarar al Congreso horas antes de conocerse su muerte. Por conflictos internos, C5N lo despidió en 2017.

Le "marcó la cancha" al Presidente

Apenas empezado 2020, Navarro —uno de los comunicadores que más fielmente sigue la línea de la vicepresidenta Cristina Kirchner— le "marcó la cancha" al recién asumido Alberto Fernández.

La convocatoria a concursos es discrecional de acuerdo a lo que decida Enacom

En una transmisión en El Destape Radio, el 17 de marzo de 2020, cometió un insólito sincericidio: "hicimos acuerdos con el gobierno entrante: (…) nos mantenemos tres años sumando suscripciones y pauta, [y] le damos crecimiento muy rápido [a este medio]".

"Pero el gobierno no cumplió, por desorganización, por decisión, no lo sé (...) si no hacemos nada terminaremos cerrando", se quejó Navarro.

La presión surtió efecto y —como en los mejores tiempos de Cristina Kirchner— Navarro pasó a ser otra vez beneficiario de montos escandalosamente desproporcionados de publicidad oficial.

En montos y cifras

En el primer año de la presidencia de Alberto Fernández (enero-noviembre) recibió 31.945.369 pesos para su página web y 19.512.859 pesos para la radio. (Total 2020: 51.458.228 pesos).

En sitios digitales, esto lo situaba apenas un poco más abajo de medios de primera línea como Clarín o La Nación y también al nivel de las emisoras más escuchadas del país.

Para 2021 (diciembre-agosto), las cifras para la radio de Navarro (sumando AM/FM, misma emisión) llegaron a 48.116.500 pesos (más que FM Rock and Pop, Metro o Disney) y las del sitio web a 54.672.601 pesos (más que Página/12, Perfil, Crónica y casi lo mismo que La Nación): un total de 102.789.101 pesos. Las cifras provienen de la Jefatura de Gabinete.

El Destape cobra grandes montos de pauta oficial, propaganda de Anses, Pami y el Gobierno de la Provincia

A la vez, hay que sumar publicidad especial de ANSES y PAMI —dinero de los jubilados— que en 2021 ascendió a 6,9 millones de pesos, según la Fundación LED. En ese mismo año obtuvo un contrato para "comunicación digital" gubernamental por 64,8 millones de pesos junto a otra empresa.

En estos cómputos no está incluida la pauta oficial de la Provincia de Buenos Aires, cuyas asignaciones no son informadas en forma desglosada por el gobierno de Axel Kicillof. Tampoco publicidad oficial de otras jurisdicciones ni de organismos descentralizados.

La historia de la frecuencia y las marchas-contramarchas de los concursos

El concurso para la nueva frecuencia de AM, que habilitará a la emisora de Navarro para emitir legalmente y con alta potencia (25/5 kW) en el lugar del dial que ocupaba Radio El Mundo, se dispuso por Resolución 1298 del 2 de septiembre de 2021, que fijaba el día de recepción de ofertas como el 4 de octubre.

En esa ocasión se presentaron dos o tres propuestas, según se supo, aunque el Enacom no difundió en su sitio web ninguna información pese a tratarse de un concurso público y que debe estar rodeado de la máxima transparencia.

Además de la propuesta de Navarro se presentó otra de la misma emisora de AM que le cede en arriendo su frecuencia para salir al aire (pese a que esto está prohibido por la Ley de Medios, ha sido una práctica común en el mercado durante décadas).

Para directores opositores del Enacom, esta circunstancia resulta sospechosa de connivencia como una posible maniobra para legitimar el concurso.

Enacom había aceptado la renuncia de la empresa Disney a la licencia de AM de Radio El Mundo

Se habría presentado también —aunque no todas las versiones coinciden— la propuesta de una emisora también afín al gobierno, Radio Cooperativa, que a su vez resultó excluida en su momento al dejarse sin efecto un anterior concurso para Radio El Mundo.

En su propuesta finalmente ganadora de octubre de 2021 El Destape SA (Navarro e hijos) se comprometió a invertir 38 millones de pesos en la nueva emisora, mientras el propio Navarro informaba que su patrimonio personal ascendía a unos 145 millones de pesos.

Cáusticamente, la directora por JxC en Enacom, Silvana Giudici, dijo: "su patrimonio es lo que recibió de pauta (…) No es ilegal [sino] poco ético".

En la "carpeta comunicacional" (los concursos del Enacom exigen un plan de programación que se usa entre otros factores para calificar la propuesta, pero que paradójicamente no hay manera de hacerlo cumplir ni mantenerlo invariado en los 10 o más años que dura una licencia) figura como encargado de programación Daniel Gentili.

Gentili fue director de una emisora de Sergio Szpolski, el multibeneficiado empresario K que montó un pequeño imperio de medios también de escasa audiencia. Esa estructura fue construida con la publicidad oficial durante la época Kirchner y se desmoronó estrepitosamente luego del cambio de gobierno en 2015, dejando medios fundidos y trabajadores en la calle.

Luego fue productor en FM La Patriada, emisora barrial de corto alcance sin licencia pero "reconocida" por Enacom, de fuerte militancia kirchnerista y que también resultó ampliamente beneficiada por pauta oficial (16,3 millones de pesos en 2021, suma similar a Rock and Pop y más que Los 40 Principales). Finalmente, pasó a desempeñarse en la actual El Destape Radio a través de sus frecuencias alquiladas.

En la programación propuesta en el concurso por la radio de Navarro alternan el humorista "Dady" Brieva, la madre de Plaza de Mayo "Taty" Almeida y Roberto Caballero, ex director del diario de Szpolski (hasta 2016) Tiempo Argentino.

Navarro indica que el transmisor de la emisora se emplazará en un área descampada de localidad de Wilde, al sur del Gran Buenos Aires.

A diferencia de las antenas de FM, que pueden establecerse en edificios, las antenas de AM requieren una compleja instalación y deben situarse en zonas abiertas despobladas, así como unirse por un enlace a los estudios. El consumo eléctrico de equipos de AM también es considerable.

Roberto Navarro y el regreso de los pautadependientes: adjudicaciones discrecionales a demanda

Todo esto encarece mucho la inversión y es por eso que la radio AM —que ya sufre problemas de estática y ruidos que la FM no tiene— tiende a ser poco rentable a no ser que se consigan cifras de audiencia importantes.

De mantenerse los ingentes montos de publicidad oficial que ha venido recibiendo, ni la audiencia ni los costos para la nueva emisora de Navarro serán un problema. Además de la AM en 1070 kHz podría continuar duplicando su señal en FM, en la misma frecuencia actual alquilada o en otra.

El llamado a concurso en el que resultó ganador Navarro fue la culminación de un proceso que había comenzado antes del cambio de gobierno de 2019. En ese año, el Enacom —entonces con mayoría macrista— había aceptado la renuncia de la empresa Disney a la licencia de AM de Radio El Mundo, conservando su FM.

En 2014 esa AM pasó ser controlada, vía alquiler, por prestanombres vinculados al Ministerio de Planificación de Julio De Vido, quienes despidieron a los comunicadores no alineados con el gobierno y la convirtieron en una emisora oficialista.

Tras probar con distintos formatos y administraciones, el grupo kirchnerista dejó abandonada la emisora y terminó en 2018 en manos del empresario Eduardo Martín Rodríguez Flores, cuyos antecedentes incluían la quiebra de la única radio privada de AM de Resistencia, Chaco.

En Radio El Mundo prometió continuamente espectaculares planes y contrataciones que nunca se concretaban, mientras basó la programación en el subalquiler de espacios.

El empresario, de quien no había certeza si respondía a algún sector o era un "llanero solitario", entró en conflicto con Disney, incluso usando retórica "antiimperialista". Sostenía que había comprado y no alquilado la frecuencia de AM, pese a que se había cedido a sus operadores en régimen de arrendamiento por casi dos décadas.

Finalmente, Disney —que pagaba los sueldos de parte del personal estable de Radio El Mundo, aunque solo manejaba la FM— decidió cortar por lo sano. Renunció en 2019 a esa licencia AM e indemnizó a esa parte del personal a su cargo.

El Enacom, todavía bajo el gobierno macrista, decidió a la vez cancelar la indicada licencia AM citando también los numerosos cambios de titularidad no autorizados y la imposibilidad de prestar un servicio regular.

Rodríguez Flores sostuvo que fue víctima de una maniobra para despojarlo de la emisora, pero la justicia no confirmó su posición. Hasta el día de hoy ofrece una programación de streaming en Internet usando el nombre "Radio El Mundo", con grabaciones de viejos programas, espacios alquilados e incluso anunciando los "1070 kHz".

Tras la cancelación de la frecuencia y el cese de transmisiones, Enacom llamó a concurso por Resolución 2002 del 5 de mayo de 2019, con fecha de recepción de propuestas el 24 de junio.

Solo se presentó una oferta: la de Radio Cooperativa, emisora sin licencia que operaba en AM 770 kHz. Al momento del cambio de gobierno, la propuesta no había sido resuelta.

El beneficio para Navarro se interpretó como una imposición del Instituto Patria en su pulseada con el sector albertista

Radio Cooperativa era una emisora de curioso origen que salió al aire sin autorización en 2002 a cargo de Adrián Amodio, peronista, exfuncionario del Ministerio de Bienestar Social de José López Rega y exsindicalista de UPCN.

En sus orígenes se consideraba una emisora católica e incluso se denominó durante un breve tiempo Radio Cooperativa Católica.

Aunque siempre identificándose como peronista, sus posturas comenzaron a cambiar durante el kirchnerismo. En 2006 cedió una antena para que saliera la emisora de las Madres de Plaza de Mayo y a los dos años contrató al piquetero Luis D’Elía para emitir su programa Siete Punto Cero (que D’Elía difundía también en su propia emisora sin licencia, Radio Rebelde, AM 740).

D’Elía fue echado de Radio Cooperativa en 2015 forma sorpresiva y sin mayores explicaciones a los pocos días de la muerte del fiscal Nisman, cuando se vio involucrado en contactos con sectores iraníes que provocaron controversia pública y de los que el gobierno procuró igualmente distanciarse.

La emisora pareció inclinarse a una programación menos militante. Ante la previsión de un futuro cambio de gobierno, se orientó a una gestión más comercial y comenzó a buscar una posición más sólida en lo legal.

Así atravesó el gobierno de Mauricio Macri, a la vez que Amodio falleció en 2018. A partir de entonces la conducción de la emisora pasó a su sobrino Martín Cigna. Pese a tratarse legalmente de una cooperativa, tanto Amodio como Cigna mantuvieron un firme control personal de la radiodifusora.

Cigna, que también se identificaba con el peronismo, se vinculó al sector albertista cuando el grupo comenzaba a tomar forma a partir de la unción del entonces candidato y hoy presidente por parte de Cristina Kirchner. Buscando la legalización de la emisora se presentó al concurso de la resolución 2002/19.

Tras el triunfo de Alberto Fernández, Cigna fue designado funcionario en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

En su reunión 61 de junio de 2020 el directorio de Enacom decidió, por unanimidad, que la licencia de la ex Radio El Mundo fuera adjudicada a la cooperativa que presidía Cigna. De esa forma mudaría su emisora sin licencia de AM 770 —donde aún hoy transmite— a los 1070 kHz. Sin embargo, el acto debía completarse con un decreto.

Aunque la redacción de la Ley no es del todo clara y los políticos argentinos siempre son hábiles para buscar interpretaciones creativas de las normas, en un inesperado rapto legalista el Enacom argumentó en la posterior Resolución 1298/21 que Cigna no podía ser adjudicatario por ser funcionario público.

(En ocasión de las adecuaciones a la Ley de Medios, en 2012, el actual director pro cristinista de Enacom, Gustavo López, había sostenido que el canal Telefe no pertenecía entonces legalmente a Telefónica, contra toda evidencia y pese a sostener lo opuesto antes.)

Sin embargo, Cigna no era funcionario cuando se presentó al concurso y en todo caso podía renunciar al cargo antes de que la frecuencia fuera adjudicada formalmente por el decreto (la decisión de Enacom carece de fuerza legal hasta que no es refrendada por el presidente).

La anulación de tal otorgamiento a la cooperativa de Cigna y el nuevo concurso para la ex Radio El Mundo tuvo lugar días antes de las PASO que perdió el gobierno y de la renuncia en masa de funcionarios pro-Cristina Kirchner del gabinete. Pero el día de la nueva presentación de ofertas se produjo después de estos hechos.

El nuevo concurso allanó así el camino para que en la reunión de directorio del Enacom de fines de febrero de 2022 se dispusiera la adjudicación de la frecuencia a Navarro. Radio Cooperativa recurrió la justicia —que aún no se expidió— y declinó formular comentarios públicos.