Restricciones a importados complican producción de los sectores industriales: el impacto en cada actividad

Las trabas vigentes para el ingreso de insumos y determinados productos terminados hechos fuera de la Argentina sigue complicando la vida comercial y operativa de amplios nichos. Desde el sector de la salud se expuso recientemente que las restricciones complican la disponibilidad de medicamentos terminados y hasta de elementos y reactivos utilizados en análisis y diagnósticos médicos. Al mismo tiempo, ferreterías y talleres reconocen demoras cada vez más pronunciadas para abastecerse de materiales a base de metales, piezas y accesorios. Lo mismo ocurre en el ámbito de la construcción, donde se reclama flexibilidad para importar insumos y maquinaria.

En el sector salud, sendas cámaras empresariales advirtieron que si no se agilizan los permisos para ingresar elementos clave desde el exterior el tratamiento de urgencias como transfusiones, cirugías o trasplantes culminaría por complicarse en el corto plazo.

Por su parte, los laboratorios de análisis dan cuenta de faltantes y demoras de entrega recurrentes en el caso de insumos para testeos y diagnósticos médicos.

"Lamentablemente por los problemas para importar, nos veríamos obligados a reprogramar nuestra actividad lo que impactaría y retrasaría tratamientos sensibles e impostergables de media y alta complejidad, afectando la salud de la población, tanto a nivel privado como público", comunicaron en las últimas horas voceros de empresas de la salud.

Lo dicho por este sector coincide, por ejemplo, con el malestar expuesto por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que señaló que numerosas pymes están desacelerando su producción por la rotura de maquinaria y la falta de repuestos.

"Firmas consultadas cuentan que no pueden utilizar más capacidad instalada, no por falta de demanda, sino porque no están consiguiendo piezas de máquinas averiadas, lo que genera que haya maquinaria inutilizada", indicó la entidad a través de un comunicado divulgado a principios de mes.

La falta de insumos complica la actividad de los nucleados en CAME.

"Es inviable producir con tantas restricciones y con tanta inflación. No podemos planificar ni pasar presupuestos certeros", precisó uno de los integrantes de la organización.

Pymes industriales y ferreterías, entre los rubros más afectados

"Los empresarios entienden que los pedidos de producción se mantienen firmes debido a la restricción del ingreso de indumentaria y textil importado. Sin embargo, esas mismas restricciones les dificulta su operatoria por la falta de insumos y herramientas necesarias para producir", informó CAME.

Asociados del segmento de los "Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte" de la entidad señalaron que ese segmento es el más "más complicado por la falta de insumos y las trabas a las importaciones. Las empresas con liquidez invierten en acumular stocks de los insumos más críticos, pero eso complica al que tiene que comprar día a día porque no los consigue".

"Realizábamos 12 importaciones por año y estos últimos 10 meses sólo nos autorizaron 2. Está muy complicado producir", declaró el titular de una fábrica de escáneres vehiculares con sede en Florida, provincia de Buenos Aires.

Un nicho fuertemente golpeado por las restricciones a los importados es el de las ferreterías. "Hay faltantes de productos muchos derivados del cobre, o algunos que no se fabrican en el país. Al haber poca oferta hace que los precios se multipliquen, más que nada los derivados del cobre, hierro, tornillería. Siempre tenemos algún faltante que hace que los precios suban", afirmaron fuentes de CAFAMAR, entidad que aglutina a ferreteros de Mar del Plata y su zona de influencia.

"Son estables las dificultades para reponer ciertos productos importados y eso ocasiona faltas, sobre todo maquinarias, electrobombas. Hoy prácticamente es muy cíclico el ingreso de mercadería. El dólar de referencia para importación está ubicado en precio cercano al paralelo", añadieron.

Las actividades basadas en el uso de metales se ubican entre las más afectadas por las restricciones.

Concesionarias y construcción, fuertemente limitadas

Desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) su secretario general, Rubén Beato, reconoció hace muy pocas semanas que los faltantes intensificaron las demoras en las entregas de rodados 0 Kilómetro y la reparación de los usados.

"Todo es una consecuencia y lo que estamos viviendo es una reacción lógica a la situación económica que tenemos. En repuestos hay faltantes importantes en los autos y para las autopartistas. Tenemos vehículos parados a los que no podemos armar por falta de piezas", dijo el directivo.

"Estamos en una situación muy delicada, en las concesionarias no se puede programar todo un mes de trabajo. Cuando vende, el concesionario no sabe si va a poder reponer el auto. En el caso del usado, el precio va acompañando la inflación", añadió.

Por su parte, la construcción sigue consolidándose como uno de los sectores que más sufre las complicaciones derivadas de esta decisión oficial de "cuidar" el dólar.

El sector atraviesa un momento de turbulencia pronunciada por efecto de faltantes de insumos y maquinarias que complican las obras particulares y, por supuesto, los proyectos públicos. Entidades como la Cámara Argentina de la Construcción advierten que la continuidad de este escenario redundaría en la caída de contratos y, por efecto de esto último, la extinción de miles de puestos de trabajo.

Tanto en Capital Federal como en el interior del país hay coincidencias en las dificultades para disponer de materiales e insumos como equipamiento eléctrico, hierro y aluminio, determinadas pinturas, y repuestos para maquinarias.

La construcción sufre faltantes que generan demoras en la conclusión de proyectos.

En el sector privado no faltan los desarrolladores que reconocen que los plazos de entrega de las nuevas obras se extendieron al lapso de un semestre por el desabastecimiento de ascensores, terminaciones, grifería y determinadas pinturas específicas.