La mayor operadora telco sale a buscar fondos en los mercados

Telecom Argentina vuelve a intentar recaudar dinero en los mercados internacionales a partir de la emisión de una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) por hasta u$s300 millones que intentará colocar en los mercados de capitales con el fin de recaudar fondos para sus programas de negocios en el país y, a la vez, reducir parte de su deuda.

A través de una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la mayor operadora de telecomunicaciones de la Argentina informó que ha decidido ofrecer en suscripción ONs Clase 16 a tasa cero denominadas en dólares.

Los títulos serán colocados al precio de emisión aplicable y pagaderos en pesos al tipo de cambio pago con vencimiento a los 24 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación que se estableció para este jueves 20 de julio.

La compañía pretende recaudar un mínimo de u$s100 millones y un máximo de u$s300 millones, en el marco de su programa global por un valor nominal de u$s3.000 millones, autorizado por la CNV mediante Resolución N° 19481 del 19 de abril de 2018.

Los organizadores del proceso son el Banco Santander Argentina; Industrial and Commercial Bank of China, mientras que los colocadores son también ambas entidades financieras así como Macro Securities; Allaria; Balanz Capital Valores; Banco de Galicia y Buenos Aires; Max Capital; Puente Hnos.; SBS Trading; PP Inversiones, entre otros.

El período de difusión fue este 19 de julio y la subasta finalizó a las 16:30 hs de este 20 de julio.

Telecom tiene un ambicioso plan de inversiones para todo lo que resta de este año y el 2024

Formato de la subasta

La emisión de las ON se dividirá en dos tramos, uno competitivo y otro no competitivo. Las órdenes de compra remitidas bajo el primer esquema deberán indefectiblemente incluir el precio de emisión solicitado, mientras que las segundas no incluirán dicha variable y podrán participar inversores Interesados y calificados y remitan órdenes que no indiquen el precio de emisión solicitado, por un valor nominal de hasta u$s100.000.

La totalidad de las ON Clase 16 adjudicadas a este tramo no podrá superar el 50% de la emisión, en tanto que de las de tramo competitivo podrán participar inversores calificados y remitieran, una o más órdenes que contengan monto y precio.

El capital de las ON Clase 16 se pagará en una sola cuota en la fecha de vencimiento por un monto equivalente al 100% de la emisión, mientras que no devengarán intereses.

Mal año

Se trata de la primera emisión de ON que realiza Telecom durante este año, luego de que el 2022 perdió $205.640 millones contra una ganancia de $19.362 millones que había tenido en el 2021, lo cual representa una caída del 28,2% sobre sus ventas.

La pérdida se debió principalmente a la desvalorización de la llave de negocio de la UGE Telecom por $243.900 millones, parcialmente compensado por resultados financieros positivos por $61.978 millones y por una ganancia por impuesto a las Ganancias que asciende a un total de $26.504 millones.

"El 2022 fue un año desafiante que nos hizo focalizarnos en optimización de procesos y en eficiencias para afrontar un escenario atravesado no sólo por la coyuntura argentina, caracterizada por la imprevisibilidad de las principales variables macroeconómicas, sino también por el devenir del conflicto bélico que aún azota a Europa del Este", detalló la compañía en el informe enviado en marzo pasado a la CNV.

Este año, la mayor operadora de telecomuniaciones del país busca obtener hasta u$s300 millones en los mercados de capitales

También hizo referencia a la aceleración de la inflación; la depreciación de la moneda y los incrementos en las tasas de interés que se vienen registrando en el país en los últimos tiempos, junto con la caída de la cotización de los bonos soberanos como un combo que configura un marco complejo para el sector privado que debe enfocarse en asegurar la sustentabilidad de los negocios.

De hecho, los resultados económico-financieros de Telecom, así como los de otras empresas que operan en el país, reflejan el impacto de este escenario complejo, donde la operadora, al igual que otras empresas de la industria TIC, cuenta con fuentes de ingresos en pesos y la necesidad de realizar inversiones intensivas dolarizadas para el despliegue de infraestructura y desarrollo de sistemas.

En lo que respecta al futuro, sus ejecutivos aseguran que continuarán con una gestión focalizada principalmente en las eficiencias operativas que permiten sostener los altos niveles de inversiones, "necesarias no sólo para crecer sino también para mantener la calidad de servicio que brindamos a nuestros más de 30 millones de clientes".

Por eso y a pesar del contexto macroeconómico desfavorable a nivel regional y global, la empresa anticipa que su plan de inversiones "sigue siendo sólido y continuo, y potencia nuestro compromiso con el presente y el futuro, conscientes de que la conectividad y los negocios digitales que desarrolla Telecom sustentan el día a día de nuestros clientes".