El cepo pega en Vaca Muerta: anticipan parálisis inminente de las operaciones por las restricciones a los importados

La política de mantener las restricciones a los importados complica los mismos planes del Gobierno para expandir el extractivismo en Vaca Muerta. Desde el sector petrolero se multiplican los actores que anticipan una parálisis de la actividad por efecto de los faltantes de maquinarias y repuestos. Cámaras del rubro y gremios intervinientes señalan que la perforación acumula al menos dos meses de números en rojo por falta de equipamiento. Y en el sector privado no faltan quienes advierten que existen inversiones que pueden caerse si no se normaliza la cadena de abastecimiento industrial.

Desde la Federación de Cámaras del Sector Energético de la provincia de Neuquén (FECENE) se indicó que la organización viene recibiendo "de forma permanente pedidos desesperados por repuestos e insumos para Vaca Muerta".

"Todo se puso más crítico, en algún momento las SIRA salían rápido pero estas últimas dos semanas está complicadísimo", señalaron voceros de la entidad.

FENECE integra a la Cámara Patagónica de Empresas de Servicios Petroleros (CAPESPE), la Cámara de Empresas de la industria Petrolera y afines (CEIPA), la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), y la Cámara de la Construcción (delegación Neuquén).

Enorme reducción de los equipos operativos

"En la actualidad existe una limitación con la cantidad de equipos de fractura y cuando se rompe algún equipo, a veces se desarma uno para mantener al resto, y esto lleva a situaciones bastante límite", añadieron.

De acuerdo a medios patagónicos como La Mañana de Neuquén, por estos días suman 8 los equipos operativos en el reservorio de los no convencionales. Una producción a gran escala como la prevista para el área demandaría el funcionamiento de al menos 30.

El funcionamiento de las empresas se ve complicado por el cepo a los importados.

Si bien las empresas con presencia en esa zona del país han procurado "stockearse" en más de una oportunidad, a esta altura del año la falta de repuestos es el status dominante en Vaca Muerta.

El tenor del desabastecimiento también fue expuesto recientemente por el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que afirmó a través de sus principales representantes que los equipos de perforación aún en funcionamiento se ubican hasta dos tercios por debajo de lo requerido.

El gremio advirtió que, de no modificarse el escenario de faltantes de piezas, repuestos y maquinarias, la caída en la actividad en el reservorio podría comprometer el funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner.

Señaló, también, que inversiones del orden de los 8.000 millones de dólares quedarían en suspenso si no se flexibiliza el cepo a los productos industriales generados en el exterior.

La actividad en Vaca Muerta sigue bajando

Un informe de NCS Multistage afirma que sólo en junio las operaciones se redujeron 11,5 por ciento versus el mes anterior. "YPF, compañía que lidera ampliamente la actividad en la formación no convencional, se mantuvo al tope del ranking con 583 etapas, seguida por Vista, con 171; y Shell, con 138", detalla el trabajo.

"En cuanto lugar quedó PAE, con 98; en quinto Tecpetrol (86); en el cuarto escalón Pluspetrol (55). Mientras que Chevron registró 24 etapas y Capex 2", agrega.

La operatividad del gasoducto Néstor Kirchner, en riesgo por los faltantes.

La consultora destaca, además, que "entre las grandes operadoras, un caso particular es el de ExxonMobil, que desde hace un año (mayo de 2022) que no registra actividad de fracturas, pese a tener pozos que se ubican entre los más productivos de Vaca Muerta".

"… desde hace un tiempo sólo trabajan en la cuenca apenas 8 sets bombeadores, que están estresados por las trabas a las importaciones de repuestos y la antigüedad de las flotas", expone el monitoreo de NCS Multistage en otro tramo del informe.