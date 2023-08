Alquileres temporarios: la oferta es 15 veces mayor a la del alquiler "tradicional", ¿cuántos están registrados?

La oferta bajo esa modalidad creció más del 60 por ciento en el lapso de cuatro años. Sin embargo, ese volumen no se refleja en el Registro de Propiedades

A contramano de lo que sucede con la opción "tradicional", los alquileres temporarios viven un auténtico "boom" pero que no deja de suscitar controversias. Ocurre que el número de propiedades que se ofrecen bajo esa modalidad en Capital Federal supera escandalosamente la oferta de contratos a largo plazo. Así, mientras que la propuesta de temporarios merodea los 15.000 inmuebles en Capital Federal, la otra opción no llega a las 1.000 propiedades. Al mismo tiempo, la enorme mayoría de los departamentos que se promocionan para vínculos breves no respetan las exigencias legales establecidas para ese nicho. Este escenario es el argumento que viene motorizando la idea oficial de regular el funcionamiento de plataformas como Airbnb.

La aceleración de inmuebles ofertados de forma temporal fue expuesta en un informe reciente del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) que señaló, entre otros datos de relevancia, que de los 30.000 departamentos que hoy se publicitan en el país con ese estatus cerca de 15.000 se concentran en Capital Federal.

En la vereda de enfrente, la oferta de inmuebles para alquileres extensos sigue en declive, rompiendo también todas las marcas históricas.

En ese sentido, un relevamiento reciente de Reporte Inmobiliario al que accedió iProfesional, señala que la oferta de departamentos cayó casi un 10 por ciento en el último mes. Según la consultora, en la actualidad apenas pueden ubicarse 928 inmuebles que se ofrecen para la modalidad del alquiler extendido.

Un mercado que se amplía pero fuera de los registros

El informe de CEM señala que el mercado de los alquileres temporarios en la Ciudad creció más del 62 por ciento en los últimos 4 años. Pero la particularidad, remarca, está en que la oferta no aparece reflejada en los registros que fijan la normativa que refiere a ese mercado.

Respecto de esto último, y de acuerdo a la ley N° 6.255 porteña que establece como autoridad de aplicación al Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y fija un Registro de Propiedades de Alquiler Temporario Turístico, en la actualidad los inmuebles asentados apenas llegan a las 570 unidades.

La oferta de unidades bajo esa modalidad se disparó a partir de la ley de alquileres vigente.

Lo reducido de ese volumen, señala el CEM en su trabajo, equivale a menos del 4 por ciento de los departamentos que se publicitan para alquileres temporarios. Semejante diferencia fue expuesta recientemente por Matías Lammens, actual ministro de Turismo y Deportes, quien aseguró que el total de unidades que promueven a través de plataformas como Airbnb incluso podría trepar a las 20.000 propiedades.

Fue el mismo ministro Lammens quien, a la par de destacar este guarismo, expuso la necesidad de discutir normativas que regulen el funcionamiento de ese nicho dentro del mercado locativo.

"La Legislatura local podría impulsar algo de estímulo local para que haya un shock de oferta (tradicional", declaró.

"El tema de la vivienda está en todas las ciudades de Argentina y mucho tiene que ver el alquiler temporario. Hay que empezar a tener créditos accesibles. En las grandes ciudades turísticas los propietarios ponen todo en alquiler temporario", añadió.

El salto del "blue" alienta los alquileres temporales

En un diálogo de hace escasas semanas con iProfesional, Marta Liotto, titular del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), sostuvo que cada suba del dólar "genera una afluencia mayor de visitantes por la conveniencia cambiaria que acentúa el negocio de los alquileres temporarios".

"Los movimientos del tipo de cambio hacen que los departamentos temporarios de seguro estén ocupados por más tiempo. Genera más turismo y, por eso mismo, un incremento en la demanda", dijo.

Palermo y Recoleta, a la cabeza de las zonas más demandadas.

José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario, también sostuvo de forma reciente que, en el caso de los acuerdos por alquileres temporarios, escenarios del dólar como el actual terminan por incentivar a los dueños para que se inclinen por esa alternativa de negocio.

"Todo se irá volcando a ese tipo de alquiler. Mucho más flexible y con mayor rentabilidad. Pero bueno, es un nicho que requiere mucho tiempo por parte de los propietarios o, en todo caso, genera la necesidad de contratar a alguien para su administración", comentó.

Según distintas plataformas de comercialización, la mayoría de las búsquedas de alquiler temporal registradas en Buenos Aires se concentran en Palermo (39 por ciento), Recoleta (11,8) y Belgrano (11,7). También existe una demanda creciente de unidades ubicadas en Puerto madero, San Nicolás, Montserrat, San Telmo y Retiro.