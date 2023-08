Glencore se une a otro gigante minero para proyecto en el norte argentino: qué metales estratégicos explotarán

Las compañías Glencore International AG (Glencore) y Pan American Silver Corp. (Pan American) finalmente anunciaron que alcanzaron un acuerdo para que Glencore adquiera un 56,25% de la participación en el proyecto MARA de Pan American. Según los términos de la negociación, Glencore pagará u$s475 millones en efectivo al momento del cierre y otorgará a Pan American una regalía de retorno neto de fundición (NSR) de cobre de 0,75%.

La iniciativa inició gracias a la fusión de la planta e infraestructura minera de Minera Alumbrera y el proyecto Agua Rica, en una empresa conjunta entre Yamana Gold, Glencore y Newmont en diciembre de 2020.

En este sentido, Glencore compró la participación del 18,75 % de Newmont en octubre de 2022, y así incrementó su participación accionaria al 43,75%. Pan American adquirió la participación del 56,25% de Yamana Gold como parte de su adquisición de Yamana Gold Inc. en marzo de este año.

El proyecto MARA, ubicado en la provincia de Catamarca, cuenta con reservas minerales probadas y probables de 5,4 millones de toneladas de cobre y 7,4 millones de onzas de oro. Según los estudios correspondientes, posee una vida útil de mina de 27 años basada en reservas minerales respaldadas por más de 86 km de perforación.

El proyecto brownfield MARA está clasificado como uno de los proyectos de cobre con menor intensidad de capital en el mundo en la actualidad, debido a la planta de procesamiento Alumbrera existente y bien mantenida y la infraestructura asociada. De esta manera, se prevé que MARA sea uno de los 25 principales productores mundiales de cobre cuando esté en funcionamiento, con una producción de cobre promedio esperada durante los primeros 10 años completos superior a 200kt por año.

Cabe destacar que la concreción del acuerdo está sujeto a las condiciones habituales y las presentaciones reglamentarias. Desde Glencore, esperan que la transacción se complete en el tercer trimestre de 2023 y de esta manera, convertirse en el único propietario y operador de MARA.

Today, we have announced an agreement to acquire the 56.25% stake in the #MARA Project from Pan American. The brownfield MARA project ranks as one of the lowest capital-intensive copper projects in the world today. Learn more below. — Glencore (@Glencore) July 31, 2023