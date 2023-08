Efecto Messi: la llegada del crack impulsa un inédito furor por la carne argentina en Miami

La "messimanía" sigue creciendo en Estados Unidos. Tanto es así que la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami parece estar imprimiendo un cambio cultural que refuerza el posicionamiento de la carne vacuna argentina en el sureste del estado de Florida. Cartelería, avisos publicitarios, platos con su nombre, gigantografías con la cara del ídolo se multiplican e impulsan el consumo de la comida ícono de la Argentina.

El furor se percibe con potencia en las cadenas de restaurantes más informales del sudeste del estado, de comida rápida y cerveza, que habitualmente tienen en los locales monitores con partidos de béisbol, básquet, golf y fútbol americano, pero que ahora también sumaron el fútbol. "Fui a comer con unos amigos a un restaurante en Weston, Carolina Ale House, y era imposible hablar. Cada vez que Messi tocaba la pelota era como si hubiera hecho un gol", dice Nicolás, un uruguayo radicado allí hace 6 años. "En cualquier canal local, Messi es una cosa infernal, ha hecho un ruido que no te podés imaginar", cuenta.

El ídolo argentino, que tiene 480 millones de seguidores en Instagram, hizo pasar al Inter de Miami de 1 millón a 12,6 millones de seguidores desde que se anunció su ingreso al club.

El ambiente latino, a la cabeza

Estados Unidos es el cuarto destino en volumen para la carne argentina, detrás de China, la Unión Europea e Israel, aunque a veces desplaza a este último país. Si bien se exporta allí a muy buen precio, gran parte de lo que se envía a Estados Unidos se destina a la industria de hamburguesas. Sin embargo, la messimanía y la actividad de los comerciantes de carne argentina en Florida parece estar incentivando una venta con mayor valor agregado a supermercados, con cortes que pueden mostrar la trazabilidad e identificarse con el origen del ídolo.

La Argentina tiene una cuota de 20.000 toneladas anuales de carne que puede entrar a Estados Unidos libre de aranceles. En un mes ya se estaría terminando ese cupo, según comentó un frigorífico.

De acuerdo con la publicación especializada Faxcarne, desde el arribo de Lionel Messi también se reforzó la presencia en las góndolas de los supermercados de cortes premium. "Es indudable el efecto y el empujón que Messi le está dando a la carne argentina en este estado", aseguró.

Algunos de los productos que muestran la marca argentina en las góndolas de EE.UU.

"Suma mucho el nombre Argentina, el Mundial de Fútbol lo reforzó y Messi lo coronó. Los supermercados están reforzando la oferta de bife ancho, picanha, entraña, algo de colita de cuadril, mucho de eso va para el sur del estado", comentó un operador de la industria.

Carne argentina: subirse a la messimanía

A la vez, los comerciantes allí aprovechan para levantar el perfil: "Se hacen asados en parques y también promociones en hoteles, con algún evento de autos o de vinos", agregó. Hay mucha producción. Incluso han ido apareciendo marcas de chorizos y se han reforzado otras, sobre todo en los supermercados orientados a los perfiles latinos, como Bravo o KeyFood". También se suben a la ola marcas de "chorizo argentino", como Gourmet o Mr. Tango, así como morcilla. En estos casos, lo argentino no alude al origen sino al estilo.

Además, se suman a esta ola restaurantes de estilo argentino, como Baires Grill, Novecento, The Knife, A family, Tigre, por ejemplo. O distribuidores de carne, a veces tipo boutique, como Total Carnes, Gaucho Ranch, Mr. Tango y Chori Grill. La cara de Messi está en un mural a la entrada del restaurante Fiorito, por ejemplo, mientras La Parrilla Liberty tiene grandes fotos del goleador en sus muros internos. El restaurante Karnitas71 creó la MilaMessi, "parecidas a las que hace la mamá de Lionel", de acuerdo con Cucinare.tv.

Según el New York Times, "los restaurantes han cambiado sus menús para incluir platos con temática de Messi. Murales y carteles de Messi han aparecido por todas".

"Los argentinos se suben al caballo con tutti, si hay un partido, como juega fin de semana, hacen asado, choripán. Al estar en las noticias y lugares muy transitados, todo eso ayuda a un posicionamiento, hay más receptividad", comentó el trader a iProfesional.

La Messi Burger, publicitada en Nueva York. Fue lanzada no solo en estados latinos (foto gentileza de Anna Serrichio).

La messimanía, ¿no solo para latinos?

Por una cuestión cultural, la messimanía al momento se está centrando en Miami y alrededores. Según el Censo de Población de 2020, en Miami viven 310.472 hispanos o latinos, que conforman el 70% de la población de la ciudad. La más extensa área Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach es a su vez la octava mayor área de población latina o hispana de Estados Unidos, detrás de otras aglomeraciones urbanas mayormente ubicadas en California y Texas.

Sin embargo, podría extenderse. La cadena Hard Rock Café, asociada con Lio, lanzó ya el año pasado la Messi Burger no solo en los estados latinos, y el 12 de julio lanzó el Messi Chicken Sandwich, un "sándwich de pollo crujiente al estilo milanesa", disponible en sus locales, hoteles y casinos.

Incluso Lays, la marca de papas fritas de la gigante Pepsico, acaba de lanzar un aviso protagonizado por un típico farmer norteamericano, que de latino no tiene nada, en el que se dorma el rostro del genial 10 argentino con cabras, en un juego con la parabra goat (que significa cabra en inglés, a la vez que es la sigla de Greatest Of All Time, el mejor de todos los tiempos).

Habrá que ver hasta dónde la messimanía logra conquistar a los "yankees".