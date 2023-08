Alquileres, incontenibles: la suba mensual ya se ubica por encima de la inflación y predicen nuevos picos de aumento

A tono con una inflación que no cede, el valor de los alquileres sigue subiendo por ascensor y mantiene en una situación dramática al sector de los inquilinos, que afronta subas permanentes y una escasez de oferta cada vez más pronunciada. Agosto inició con otro pico en el ajuste anual que establece la ley vigente, pero dicho incremento –del orden del 109 por ciento– lejos está de resultar el único que ocurrirá este mes. Muy por el contrario, se esperan nuevos saltos en la primera quincena. Mientras tanto, el valor de los pocos inmuebles disponibles sube por encima de la inflación y mete más presión a los bolsillos.

Un relevamiento efectuado por la Universidad de San Andrés y MercadoLibre al que accedió iProfesional señala que sólo en el último mes el precio de los departamentos en situación de oferta distribuidos en la Ciudad aumentó 10 por ciento respecto de junio.

Pero el salto mayor tuvo lugar en el segmento de las casas, que en Capital Federal acumularon una suba superior a 17 por ciento, también, sólo durante el pasado junio.

Alquileres: aumentos permanentes en todo el AMBA

Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los incrementos más "suaves" ocurrieron en GBA Norte, Sur y Oeste, con subas del 2,2, 0,3 y 1,6 por ciento, respectivamente.

"Explotando la granularidad de los datos por barrios de CABA y municipios de AMBA, se observa que el barrio de CABA donde ocurre el mayor aumento intermensual del precio de alquiler en pesos corrientes por m 2 de departamentos ha sido en San Telmo (27.0%)", se explica en el informe.

"Por su parte, considerando los municipios de AMBA (excluyendo CABA), la mayor variación intermensual de dicho precio de alquiler de casas ocurre en Avellaneda (17.1%) mientras que en el caso de departamentos ocurre en Merlo (+23.6%)", añade.

La suba de la escasa oferta disponible complica la concreción de nuevos contratos.

El trabajo menciona a Caballito, Palermo, Belgrano, Almagro y Flores como los barrios de la Ciudad que concentran la atención de quienes buscan propiedades para alquilar.

Fuera de Capital Federal, las búsquedas se multiplican en San Miguel, Villa Ballester, Olivos, Bella Vista y Martínez, en el GBA Norte, y algo similar ocurre en La Plata, Quilmes, Lanús, Wilde y Lomas de Zamora, ya en el GBA Sur.

En el Oeste del conurbano, en cambio, el rastreo de inmuebles para alquilar tiene lugar mayormente en Ramos Mejía, Morón, San Justo, Villa Luzuriaga y Caseros.

"En AMBA, durante el mes de julio de 2023, el incremento en el precio de alquiler en pesos corrientes de departamentos ha sido de 12.8%, mientras que en CABA, dicho aumento ha sido de 10.0%, respecto a junio de 2023", destaca el informe de la Universidad de San Andrés y MercadoLibre.

Subas aceleradas en el inicio de agosto

El comienzo del octavo mes del año será con incrementos del 109 por ciento respecto de agosto de 2022. Desde el Colegio Inmobiliario Profesional (CPI) adelantaron que el nuevo ajuste lejos está de representar un techo en términos de suba.

Así, en la entidad dan por descontado que en el transcurso del mes los incrementos a saldar para quienes deban afrontar la suba anual establecida por contrato superarán el 110 por ciento.

Durante agosto los incrementos en el ajuste anual alcanzarán al 110 por ciento.

"Está ocurriendo algo inédito, nunca visto", dijo a iProfesional Marta Liotto, presidenta del CPI. "Las consecuencias nefastas de la ley están a la vista de toda la sociedad en la Argentina. Tan mala es la ley de alquileres que la gente trata de escaparse de ella", aseguró.

Para luego agregar: "Los propietarios, porque no les conviene ya poner los inmuebles para vivienda, entonces migran hacia el alquiler profesional o temporario. Y, si no, prefieren poner las propiedades en venta. Los inquilinos, porque frente a la escasez de inmuebles para alquilar con destino habitacional ya no saben qué hacer".

Respecto de esto, la directiva señaló que la oferta de inmuebles para alquileres extensos sigue en declive, rompiendo también todas las marcas históricas.

Te puede interesar Toyota busca empleados en Argentina: qué sueldo ofrece y cómo postularse

En ese sentido, un relevamiento reciente de Reporte Inmobiliario al que accedió iProfesional, señala que la oferta de departamentos cayó casi un 10 por ciento en el último mes. Según la consultora, en la actualidad apenas pueden ubicarse 928 inmuebles que se ofrecen para la modalidad del alquiler extendido.