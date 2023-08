Empresario argentino ofrece invertir en torres de lujo en Miami

Mientras en la Argentina el sector desarrollador inmobiliario atraviesa un escenario "incierto", producto de los vaivenes de la economía local y también de las próximas elecciones nacionales, Miami presenta cada vez más oportunidades de negocios para los grandes grupos argentinos o con una impronta doméstica.

El ejemplo lo marca Fortune International Group, cuyo presidente y CEO es Edgardo Defortuna, empresario argentino que creó este holding en 1983 y que actualmente tiene más de 7.000 unidades y 9 millones de pies cuadrados de proyectos entregados, con una cartera que incluye muchas de las propiedades residenciales más prominentes del sur de Florida, como Jade Signature; The Ritz-Carlton Residences; Pompano Beach; The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach; The Ritz-Carlton Residences; Sunny Isles Beach; Auberge Beach Residences and Spa Fort Lauderdale, entre otras.

También es dueño de Jade Residences Brickell, Jade Beach, Jade Ocean y Hyde Resort y Residences Hollywood.

La división Fortune Development Sales ya vendió más de 25.000 unidades y representa actualmente algunos de los proyectos más exitosos del sur de Florida, como Cipriani Residences; Missoni Baia; Una Residences, 57 Ocean; 2000 Ocean; Monaco Yacht Club; One Park Tower; Baccarat y Casa Bella Residences.

En tanto, la división Fortune Christie´s International Real Estate, es la afiliada exclusiva de Christie´s en Miami-Dade y Broward.

A nivel global, el grupo creado por Defortuna tiene 20 oficinas en todo el mundo con casi 1.000 empleados distribuidos en el sur de Florida, Buenos Aires, Hong Kong, San Pablo, Manhattan y París.

Edgardo Defortuna, dueño de Fortune Group

Messi y el impacto inmobiliario

El empresario se encuentra en el país para ser uno de los oradores principales en la jornada próximo del jueves 17 de agosto en la Expo Real Estate Argentina, que se llevará a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y en donde se referirá a si sigue siendo negocio invertir en Miami; cuánto impactó en el mercado inmobiliario la llegada de Messi; cuáles son los desarrollos más importantes y atractivos, entre otros aspectos.

Según un informe del propio grupo desarrollador, "Fortune International Group ha sido testigo de un crecimiento excepcional en la demanda de propiedades por parte de los compradores argentinos, especialmente después del anuncio de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami CF".

Para Defortuna, la llegada de Messi "ha generado un impacto significativo en el mercado inmobiliario de lujo. Los compradores argentinos se sienten atraídos por la combinación de prestigio, estilo de vida y conexiones culturales que Miami ofrece, especialmente con la presencia de Messi, quien es un ícono y una fuente de orgullo para Argentina".

En este sentido, el informe más reciente de Florida Realtors sobre la actividad internacional de bienes raíces residenciales confirma dicho crecimiento.

Durante el período comprendido entre agosto de 2021 y julio de 2022, los argentinos representaron un destacado 8% de las compras residenciales realizadas por extranjeros en el estado de Florida, tendencia que demuestra el gran interés y la confianza de los argentinos en el mercado inmobiliario de Miami.

La llegada de Messi al Inter Miami repercutió rápidamente en el mercado inmobiliario de esa ciudad

Nuevos proyectos

Aprovechando el interés por la ciudad norteamericana y la presencia de inversores interesados que participarán de la Expo Real Estate, Defortuna anunciará los próximos emprendimientos:

1) ORA by Casa Tua, el más nuevo lanzado a la venta con una inversión de u$s1.000 millones. Se trata de una torre de uso mixto de 76 pisos con 540 residencias, que estará situado en el corazón de Brickell en el Distrito Financiero de Miami y que ofrecerá las viviendas en alquiler. Se acaba de lanzar a la venta y se ofrecen reservaciones ahora ya que la construcción comienza en 2024.

2) Nexo Residences Miami, ubicado en North Miami Beach, lo cual ofrece proximidad a universidades, centros comerciales, restaurantes de moda, oficinas y lugares de entretenimiento. La inversión llega a los u$s220 millones y la construcción comenzará en noviembre próximo.

3) Cipriani Residences Miami, el primer proyecto de residencias de la marca en los Estados Unidos. El desarrollo ofrece residencias de una a cuatro habitaciones en el 1420 South Miami Avenue. Costará u$s200 millones y la construcción comenzará en septiembre.

4) Okan Tower Miami, considerada la mayor inversión turca en los Estados Unidos, que está ubicado en el downtown de Miami. Inspirado en la flor nativa de Turquía, el tulipán, es un rascacielos de lujo con residencias y un hotel Hilton de cinco estrellas. Tiene amenidades y opciones de entretenimiento, así como residencias de alquiler a corto plazo gestionadas por Hilton Hotels & Resorts, cerca de la Bahía de Biscayne y de las principales instituciones culturales y de entretenimiento de Miami.

La torre de Ritz Carlton Residence es otro de los emprendimientos de Defortuna

5) One Park Tower by Turnberry, cuya inversión será de u$ 460 millones y su construcción comenzará entre noviembre próximo, es un condominio de lujo situado dentro de la comunidad maestra de Solé Mia en North Miami. Se trata de una torre de 33 pisos, con residencias exclusivas con vistas a un amenity de Crystal Lagoons y acceso a una playa privada.

El atractivo de Miami

De acuerdo al documento que Defortuna expondrá en el evento de la próxima semana, invertir en Miami es una decisión que ofrece muchos atractivos y beneficios para los compradores argentinos.

Además de las playas y clima, la seguridad, estilo de vida, la ciudad se ha convertido en un importante centro económico y turístico que ofrece diversidad de oportunidades en el mercado inmobiliario.

Otro atractivo es la ausencia de impuestos estatales sobre la renta en Florida, junto con un entorno empresarial favorable que ha atraído a varias de las empresas financieras y tecnológicas más importantes del país.

"La combinación de una ubicación geográfica privilegiada y un estilo de vida de lujo ha consolidado la ciudad como un foco de interés para aquellos que buscan tanto rentabilidad como calidad de vida", agrega el empresario argentino.