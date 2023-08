Los empresarios desconfían de la economía que viene: cuáles son sus expectativas de inversión y desarrollo

A días de las PASO y frente a la realidad que atraviesa la Argentina, donde la incertidumbre gobierna la economía, la situación política y social, los principales empresarios del país expresan desconfianza y enojo en la política con pocas expectativas de inversión y desarrollo, aunque también tienen esperanza de un cambio y futuro mejor.

Por lo menos así surge de una encuesta realizada entre 400 hombres de negocios por Auren Argentina para conocer las opiniones y decisiones que tomarán frente a las elecciones. Más del 30% de los encuestados son directivos de empresas de servicios, casi el 15% de industria, un 13% de agronegocios, además de Tecnología, Retail, Banca y Seguros, Real Estate, entre otros.

Auren es una multinacional dedicada a servicios profesionales, de auditoría, asesoría, consultoria y finanzas corporativas cuya filial local la preside Fernando Tezanos Pinto y que, a nivel mundial, tiene cerca de 20.000 clientes como Techint; Grupo Bimbo; Nespresso; los bancos Galicia y Supervielle, entre otros.

Según las conclusiones del relevamiento, las coincidencias entre los empresarios tienen que ver sobre los problemas que sufre la economía que a su vez frenan inversiones y no permiten el normal desarrollo de sus negocios.

Menores ventas

Respecto a las expectativas de las ventas y negocios durante este año electoral, no son datos muy esperanzadores los números que reflejan ya que, casi el 50% de los consultados sostiene que se mantendrán igual al 2022, mientras que solo un 10% proyecta que van a mejorar y un 30% que disminuirán.

En el mismo sentido, y tras haber transcurrido ya la primera etapa del año y estar en los inicios de la segunda, un 12% de los ejecutivos siente incertidumbre sin conocer qué pasará con las ventas y resultados de su facturación.

Junto con la presión impositiva, la inflación es la mayor preocupación entre los hombres de negocios locales

Además, la encuesta refleja cierta cautela entre los encuestados hacia las nuevas inversiones, si se tiene en cuenta que el 30% de los empresarios no evalúa invertir hasta ver qué pasa luego de las elecciones; otro 30% estima invertir lo mismo que en el 2022; un 20% menos y sólo el otro 20% decide realizar una inversión mayor.

Pero las principales preocupaciones y problemas que afectan e impactan en el desarrollo de los negocios de más del 83% de los empresarios encuestados identifica a la inflación y otro 55% a la importante carga impositiva.

Además, entre el 30% y 35% expresan la preocupación por el dólar, el sistema político, la corrupción y restricción a las importaciones.

También la pobreza, desempleo, los salarios, la falta de crédito, la inseguridad y narcotráfico generan grandes inquietudes y traban el crecimiento de los negocios y del país en el año electoral.

Descontento político

En otro de los capítulos de la encuesta de Auren se destaca que el 55% de los consultados coincide en la importancia de la tecnología como herramienta esencial para el desarrollo productivo.

También el 35% apuesta a la capacitación y formación del personal para el crecimiento, el 23% al mantenimiento de herramientas y maquinarias y más del 15% el asesoramiento impositivo.

Casi el 100% de los empresarios evidencia enojo, descontento y distanciamiento de la sociedad con la política.

Alrededor del 10% elige la consultoría, la tercerización de servicios y la selección de talentos como necesarias para el desarrollo de su negocio.

Sin embargo, el dato más preocupante y saliente de la consulta es que casi el 100% de los empresarios evidencia enojo, descontento y distanciamiento de la sociedad con la política.

"Es notable cómo el hartazgo de la política tradicional, la corrupción y la crisis económica del país afecta el sistema", señala Tezanos Pinto en el informe elaborado por Auren para publicar los resultados de su encuesta.

Frente a este escenario, el 34% asume su desconfianza en los mensajes y propuestas de los candidatos, mientras que un 31% tiene esperanza de ver un cambio "radical". Otro 21% confía en un futuro mejor pero cerca del 17% ve una imagen negativa en los candidatos presentados.

"El dato llamativo y que refleja la fuerte crisis institucional es que menos del 10% tiene ganas de ir a votar", agrega el titular de Auren Argentina.

A quién elegir

En cuanto a las intenciones de voto, la consulta identifica a Juntos por el Cambio como la fuerza más elegida. En este sentido, Patricia Bullrich se posiciona como la más votada con el 50%, en tanto Horacio Rodriguez Larreta atrae a otro 20%.

La consulta identifica a Patricia Bullrich como la más votada con el 50%, en tanto Horacio Rodriguez Larreta atrae al 20%

Le siguen Javier Milei (La Libertad Avanza), con un 10%; Sergio Massa (Unión por la Patria), con un 9% y un poco más del 1% a Juan Schiaretti (Hacemos por nuestro país). Solo el 5% no definió su voto, sea porque no sabe o no quiso responder.

Tezanos Pinto explica que en la comparación del nivel de imagen que tienen los dirigentes nacionales, Patricia Bullrich se impuso frente a lo demás.

"La posible candidata a presidente por Juntos por el cambio registró una imagen positiva del 70%", agrega.

Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, registró una imagen positiva del 45%, pero una negativa de más del 50%.

La imagen más negativa en la encuesta la tuvo Sergio Massa con el 75% de los votos y le siguió Javier Milei con el 70%. Mientras en el caso de Juan Schiaretti el 20% desconoce su imagen, otro 20% la ve positiva y cerca del 60% negativa.

Esperar un cambio

Para el titular de Auren Argentina, la realidad muestra una crisis económica y política que hoy preocupa a todos los argentinos.

"Los empresarios expresan un descontento y desconfianza al sistema e imagen de la mayoría de los candidatos, sin embargo, apuestan al optimismo y esperanza de un cambio y mejora en el futuro", destaca.

Explica además que la incertidumbre actual facilita a lograr ganancias financieras y no de rentabilidad genuina orientada a la transformación e innovación donde la dirección focaliza sus decisiones al core business.

Del mismo modo, intentan poner el foco y la esperanza en las medidas que deberá implementar el próximo gobierno para sacar adelante la económica, el crecimiento y desarrollo de las empresas, las fuentes de trabajo, los salarios, la impactante inflación, las inversiones, las cargas impositivas, la pobreza, que son hoy los principales problemas que afectan y atraviesan al país.