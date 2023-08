Ley de alquileres: los cambios generan diferencias entre inmobiliarias y cuánto pagarán los inquilinos en septiembre

El avance en la Cámara de Diputados del proyecto de modificación de la ley de alquileres vigente despertó reacciones varias entre los actores de la comercialización. Así, mientras que en algunas entidades se celebraron los cambios por venir, ahora a la espera de lo que ocurra en Senadores, otros protagonistas del segmento señalaron que el nuevo escenario que se podría abrir no mejorará las posibilidades de pago de los inquilinos. Señalan que mientras el poder adquisitivo esté por el piso y la inflación desatada, las complicaciones serán las mismas. Mientras tanto, el inicio de septiembre para quienes alquilan será de otro mazazo en el bolsillo. El ajuste para el mes que viene romperá otro récord en términos de suba.

Desde CUCICBA, el Colegio Inmobiliario de la Ciudad, la media sanción que obtuvo la modificación propuesta para la ley de alquileres fue observada de forma positiva aunque, vale señalarlo, la entidad exigió un rápido tratamiento en Senadores.

"Ahora que la Cámara Baja aprobó las modificaciones, solicitamos que el Senado lo trate y convierta en ley de forma urgente", expresó Marta Liotto, titular de la entidad.

"En especial, urgimos a los senadores del oficialismo que participen del debate, con el objetivo de brindar una solución definitiva a la actual crisis habitacional, terminando con el sufrimiento que hoy viven inquilinos y propietarios", agregó.

En la entidad remarcaron que los cambios aprobados a la actual norma, referidos al plazo de los contratos –reducción de 3 a 2 años– y la forma de actualización de los valores –cada 4 meses en lugar de un año–, "se encuentran alineados a lo que la institución y el resto de las entidades del sector inmobiliario han planteado públicamente".

"La norma que viene regulando el mercado de alquileres implicó la casi absoluta pérdida de oferta en el mercado, elevando los precios y haciendo imposible que los millones de familias que requieren alquilar para tener un techo pudieran acceder a un inmueble que se ajuste a sus necesidades y posibilidades económicas", indicó CUCICBA.

La oferta de alquileres extensos brilla por su ausencia.

Los inquilinos siguen en dificultades

"Si bien la media sanción que hoy da a los actores del sector brinda la esperanza de empezar a ver el final de una situación que tanto los ha golpeado, inquilinos y propietarios aún esperan una solución definitiva que permita al mercado recuperar su dinamismo y brindar respuesta a sus necesidades", concluyó la entidad.

Por el lado de los comercializadores, no faltan las voces que ponen en entredicho los cambios avalados en Diputados. Una de ellas pertenece a Miguel Di Maggio, director de la inmobiliaria Depa.

"El cambio a dos años puede ser un error porque una familia a los doce meses de estar alquilando tiene que estar pensado que en doce meses más se le termina el contrato, con todo el estrés que esto ocasiona", afirmó.

Respecto de la actualización de valores cada cuatro meses, Di Maggio sostuvo que esa modificación "desnuda, claramente, que la inflación que tenemos en la Argentina no permite tener previsibilidad. Y refleja la inoperancia de la política. Sumado a esto, hay que recordarles a los políticos que a los trabajadores no les actualizan el sueldo cada cuatro meses. Y si le aumentan, no es al ritmo de la inflación".

"Descreo acerca de que estos cambios generen una mayor cantidad de departamentos en alquiler. Considero que lo que tiene que haber son reglas más claras. Reglas que eviten que el propietario deje de perder pero que, al mismo tiempo, el inquilino llegue. Y, a la vez, que la nueva ley genere confianza en ambas partes. En definitiva, si queremos dejar de tener un mercado dolarizado, empecemos por tener una ley de alquileres alcanzable para todos", completó.

Septiembre, otro mes de suba récord

Mientras tanto, y en tanto sigue vigente la normativa a la que se pretende aplicarle cambios profundos, septiembre iniciará con otro ajuste récord para quienes deben cumplir con la actualización anual que establece la ley.

Los cambios que se apliquen a la ley regirán para los nuevos contratos.

La suba establecida por el coeficiente basado en la inflación y las paritarias será del orden del 112,9 por ciento, un índice que supera con comodidad el 109 por ciento que rigió durante buena parte de agosto.

Los cambios que se apliquen a la ley de alquileres, esto una vez que alcancen su aprobación en la Cámara de Senadores, tendrán vigencia para aquellos contratos que se celebren luego de publicado el marco renovado.