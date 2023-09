El barrio más tranquilo y verde de Buenos Aires que vive un inédito boom inmobiliario

Tal vez los siguientes datos color no sean vox populi, pero llegan como anillo al dedo: Versalles, que hoy vive un auge en materia de construcción de nuevos desarrollos y propiedades, no solo fue elegido como locación para filmar la icónica película argentina "Esperando la carroza" y el desenlace de otra no menos trascendente para el cine argentino como "El hijo de la novia"; el último de los 48 barrios de la Capital al que arribó el coronavirus en épocas de pandemia se posiciona como el de mayor índice de espacios verdes por cantidad de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y también como el más silencioso, de acuerdo con mediciones llevadas adelante por el Gobierno porteño.

Este último factor tiene su explicación en que el tejido urbano de esta área que pertenece a la Comuna 10 y que, junto a Coghlan, se posiciona como uno de los barrios más residenciales de CABA, contiene apenas cuatro avenidas y solo dos de ellas, Arregui –oficialmente por cinco cuadras– y Álvarez Jonte –que se entremezcla en igual cantidad de metros que su predecesora– no designan los límites de este territorio, como sí es el caso de Nogoyá, Irigoyen y las avenidas Juan B. Justo y General Paz.

Las zonas en auge de Versalles

Esta "joya escondida en la gran urbe porteña de la que cada vez más gente descubre su brillo", como define Diego Migliorisi, socio gerente de la inmobiliaria de nombre homónimo, se viene transformando: si bien Versalles se caracterizó en todo momento por sus casas bajas y PHs, como efecto rebote del boom que la calle Arregui experimenta –"el corredor más buscado, el más emblemático y donde hoy se permite construir en altura", en especial entre el 5600 y el 6300– en lo que se refiere a oferta gastronómica y al auge de comercios que se expandió por Lope de Vega y Jonte pospandemia, ya se contabilizan prácticamente dos o tres emprendimientos inmobiliarios por cuadra, entre los que están en construcción y los ya terminados.

Sin dudas, en los últimos cinco años en Versalles se edificó de forma significativa. Y esas construcciones cuentan con tipologías de 2, 3 y hasta 4 ambientes, en su gran mayoría, que traccionan el interés por esta área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que muestran aptitudes que ameritan ser tenidas en cuenta.

El precio del metro cuadrado en Versalles, como sucede en otros barrios, muta sustancialmente sujeto a la manzana o la altura de una calle. "En franjas que delimitan con la Provincia de Buenos Aires, en algunos casos se desprecia hasta un 15%", resalta Migliorisi. Y en las zonas próximas a los parques de Irigoyen, Medero y la misma Arregui, estos guarismos pueden fluctuar entre los u$s1.000 y u$s2.300 el m2.

Versalles vive un auge en materia de nuevos desarrollos inmobiliarios Con doce edificios en su haber y dos lotes más en espera, Adrian Moreira es fundador y apoderado legal de la desarrolladora que más construyó en este barrio en los últimos años. Palabra autorizada, confiesa que cuando se mudó a Versalles, hace 13 años, enseguida le vio "un potencial enorme, con todas las características necesarias: una calle ancha, colegios y seguridad", enumera. Por lo que apostó sin dudarlo: construyó 35.000 m2 en toda la zona.

Propiedades: qué se puede comprar y a qué precios

Entre una variopinta oferta en aumento, hoy Versalles cuenta con los siguientes tres emprendimientos tan vigentes como idénticos. En el primero, Arregui 6233, que se acaba de entregar, se levantaron 10 pisos de 3.060 m2 totales con 28 departamentos de 2 (de 60 y 62 m2) y de 3 ambientes (de 109 m2), que se venden a un valor que va desde los u$s180.000 hasta los 225.000 dólares.

También se construye otro proyecto en Arregui 6155, cuya fecha de entrega está prevista para julio de 2025, y el tercero en la misma calle al 6375, que se estipula entregar a fines de octubre. Cada una de estas obras cuenta con un local comercial de 278 m2 de planta, baño completo y 5,58 de frente de vidriera, que se pueden adquirir por u$s3.000 el m2. Además, con el afán de que no hubiera un mayor impacto en las expensas, estas residencias se "levantaron" sin amenities para que su mantenimiento resultase aún más barato.

Por otra parte, se erigen dos edificios de ocho pisos con un noveno retirado: "El primero, en Av. Lope de Vega 1400, contempla departamentos de 1 a 3 ambientes que oscilan entre los 30 m2 y los 64 m2, mientras que el segundo, en Virgilio 1400, incluye dos plantas con unidades de 2 y 3 dormitorios que van de los 80 a los 120 m2", detalla Natalia Cabrera Perla, gerente comercial de HIT.

Con fecha de entrega prevista para diciembre de 2024, en ambos casos, el valor del m2 en etapa de pozo promedia los u$u1800 el m2 y ofrecen 24 cuotas de financiación. Aparte, sendos proyectos proponen su propio pulmón de manzana que posee 1000 m2 de jardines y, entre sus amenities, contarán con piscina, solárium, parrillas, SUM y juegos para niños.

En Versalles, hay una importante oferta de nuevas propiedades de 2,3 y 4 ambientes

Repleto de parques y próximo a un gran acceso como es la General Paz, Versalles se convirtió, en definitiva, en una zona en ebullición "con mucha familia que, por la inseguridad –entre los factores que más se destacan–, hoy intenta dejar la casa de siempre para vivir en departamentos", concluye la especialista.