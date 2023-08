Cuánta plata hay que invertir para abrir un local de la franquicia de lácteos Luz Azul

De la fábrica al consumidor final a través de una red de franquicias es el modelo de negocio que la firma láctea Luz Azul eligió para mantener bajos los precios de sus productos y alcanzar una expansión nacional con 68 locales.

La empresa se fundó en 1971 por la Cooperativa de Luz de la localidad bonaerense de Azul, pero como de quesos y leche sabían poco, quedaron al borde de la quiebra, hasta que en 2012 Gabriela Benac decidió comprarla y recuperarla. "Yo venía del rubro. Era una de las dueñas de La Casiana, una empresa láctea que había fundado mi padre en Olavarría y que ahora gestionan mis hermanos", cuenta Benac.

Con la empresa recuperada Benac y su socio de aquel entonces empezaron a abrir locales de la marca para llegar de manera directa a sus consumidores. Llegaron a tener unos 10 puntos de venta, pero pronto entendieron que cuánto más se alejaban de Azul más difícil se les hacía gestionar personalmente los locales por lo que en 2018 migraron al sistema de franquicias, un modelo que les permitía crecer con su propio know how, pero con la gestión y capitales de terceros.

Durante la pandemia, Luz Azul tuvo un crecimiento exponencial e inédito en la historia de la pyme. Como rubro declarado esencial, Luz Azul nunca tuvo que cerrar sus locales y con la gente en sus casas, con más tiempo para cocinar, la venta de franquicias se dispararon llegando a inaugurar 40 en tan solo 18 meses. Sin embargo, reconoce Benac, que como muchos de los franquiciados eran emprendedores de otros rubros que debieron reinventarse, ahora muchos están cerrando sus franquicias porque fueron volviendo a sus actividades originales o sencillamente porque descubrieron que la gestión de un local a la calle no era para ellos. "Es como que se están acomodando los melones del carro. Lo bueno es que mientras algunos cierran otros, a pesar del contexto del que nadie es ajeno, están abriendo.", dice optimista la empresaria.

Otro tema no menor, que Benac trae a la mesa para justificar los cierres, es el de los alquileres. "Cada uno pide lo que quiere, quizás venías pagando $200.000 y a la hora de renovar el alquiler te piden $1 millón por lo tanto tomar un compromiso a largo plazo bajo estas características hace que muchos no quieran continuar. En San Martín de los Andes nos pasó eso, tuvimos que cerrar porque el dueño del local le pedía un 200% de aumento", explica la empresaria a iProfesional.

Luz Azul, por la inflación, no puede asegurar en qué plazos se recupera la inversión en la franquicia

En cuanto a la marca, asegura Benac, el negocio continúa siendo una buena opción gracias a su política de venta directa de fábrica sin intermediarios que le permite tener precios un 20 % más baratos respecto a las primeras marcas. "Vendemos productos de primera necesidad y la realidad es que a pesar del contexto, la gente no va a dejar de comer, pero además, hay que decirlo, la gente empezó a volcarse muchísimo a este tipo de negocios de cercanía porque ya no pasa como antes que ibas al supermercado y llenabas el carro, ahora es imposible. La ecuación precio y calidad es lo que les cierra perfecto de Luz Azul".

¿Cuánto cuesta una franquicia de Luz Azul?

Con un promedio de 1 cierre y 2 aperturas, actualmente la cadena Luz Azuk tiene 66 franquicias y 12 más planificadas para abrir en lo que queda del año.

Poner una franquicia de la empresa láctea de Azul requiere de una inversión de u$s45.0000 teniendo en cuenta desde el equipamiento hasta la mercadería para los primeros 15 días de actividad. Por la inflación, Benac, prefiere no hablar de tiempos de recupero de la inversión.

Plazo de recupero de la inversión: fecha no asegurada

"Es que la inflación nos deja a todos con menos rédito porque vos vendés y después no alcanzás a reponerlo. A veces creen que el empresario o comerciante saca ventaja con la inflación, pero te puedo asegurar que no es así. Por eso es clave un franquiciado activo, que trabaje y que esté pensando en generar un ingreso, no buscamos un inversor que necesite calcular si recupera el dinero en 1, 2 o 15 años", advierte la titular de Luz Azul.

Para ser parte de la cadena, Benac no pide experiencia en el rubro, pero sí deben capacitarse. Para ello en el barrio porteño de Belgrano, Luz Azul tiene un local escuela donde dictan las capacitaciones para los franquiciados y sus empleados de todo el país, incluso tiene dormitorios para los que viven lejos y no tienen donde hospedarse. "Los cursos duran alrededor de 15 días y les enseñamos desde cómo cortar el queso o preparar las góndolas hasta cómo gestionar los pedidos y las finanzas del local", detalla.

Este año con la incorporación a la sociedad de Agustina y Camila, las dos hijas de la empresaria, Luz Azul pasó a ser una empresa familiar tal como lo fue aquella otra de Olavarría de la que Benac formó parte y de la que por diferencias con sus hermanos decidió retirarse. "Yo creo que a lo largo de la vida uno logra hacer un manual de errores y lo que hay que hacer es capitalizarlos y aprender de ellos. Yo no le vendo a nadie experiencia, le vendo un manual de errores y en este sentido para que Luz Azul sea una empresa familiar exitosa, armamos un directorio con profesionales no familiares que además de saber aportan una mirada más imparcial. De modo que aquellos problemas que tuve con mis hermanos ahora son impensables porque las decisiones se toman con el directorio y con números; hoy la verdad no la tiene nadie, solo los datos y es comprobable", concluye orgullosa Benac