Subway abre un restaurante en un dirigible que recorrerá Estados Unidos

La cadena de comida rápida Subway, la octava más grande del mundo, pondrá en el aire el viernes su restaurante más novedoso: un dirigible de 180 pies (54.9 metros) con una góndola con capacidad para seis comensales acoplada debajo, que flotará a 1,000 pies (30.5 metros) de altura.

A partir del 1 de septiembre el Subway on the Sky echará a volar desde un aeropuerto de Hollywood (Florida) y empezará un recorrido por ciudades de todo Estados Unidos, incluidas Kansas City, Atlanta, Orlando y Miami, según un comunicado empresarial.

La primera parada será Kansas, donde estará del 5 al 7 de septiembre, ofreciendo los nuevos sandwiches llamados Deli Heroes, como The Beast, que contiene media libra de carne (227 gramos) y aparece en una fotografía estampada en uno de los lados del dirigible.

Subway, que va a ser adquirida por la firma de inversiones Roark Capital Group por una cifra que podría superar los u$s9.000 millones, según medios de información económica, anunció que cada día podrán subir a bordo unas 40 personas para hacer viajes de 45 minutos.

Para poder vivir la experiencia es necesario inscribirse en la web de Subway in the Sky.

La cadena de comida rápida ha sido propiedad de las dos familias que la fundaron durante casi seis décadas.

Subway llevará a sus clientes a volar en dirigible

El director ejecutivo de Subway, John Chidsey, que permanecerá en el puesto tras la venta a la firma de inversiones, dijo que la compañía aprovechará la experiencia de Roark en franquicias, estrategias de pedidos digitales y desarrollo internacional para su plan de abrir alrededor de 23,000 nuevos restaurantes en todo el mundo en los próximos años.

En las próximas dos décadas, Subway busca abrir casi 4,000 ubicaciones en China.

Subway está presente en más de 100 países y territorios, con casi 37,000 restaurantes, según su página web.

En ese contexto, si un inversor analiza la posibilidad de poner en funcionamiento un local de la cadena Subway en Argentina, debe tener en cuenta una serie de aspectos, tanto desde lo económico como en cuanto a la experiencia, la preparación y la gestión.

Al analizar el perfil de los posibles inversores, Mauricio Velázquez, Key Manager Argentina Sur en Subway, señaló a iProfesional: "Consideramos que las franquicias son para emprendedores. Hoy, por la realidad que vive el país, quizá no sea tan simple para un emprendedor que no tenga un respaldo en cuanto a experiencia y conocimiento, como también una espalda económica. Porque el contexto está difícil: no tanto a nivel consumo, pero sí hay cuestiones del día a día (empleados, proveedores, alquileres), que van apareciendo y hay que saber resolverlas".

Además de contar con el capital e ingresar dentro del perfil idóneo para convertirse en un franquiciado de la marca, el siguiente paso a tener en cuenta puede ser la elección del local. En ese caso, Velázquez explicó: "Normalmente, el franquiciado o el interesado, vienen con una idea. Ahí nosotros analizamos y revisamos los generadores de tráfico que pueda llegar a haber alrededor. Pero a veces vienen con la idea de un local que es demasiado chico o demasiado grande, o algunos que no están bien ubicados. Obviamente, tiene que haber una distancia con otro local de la marca. Hay un proceso en donde se evalúa y se decide".

Más allá de la locación específica, en términos ideales, desde la empresa señalan que los locales deben ubicarse en ciudades con 100.000 o más habitantes. "Aunque tenemos en algunas ciudades con un poco menos que eso, pero que quizá tienen varios meses del año fuerte por temporada, entonces se compensa", explicó Velázquez.

Otro aspecto clave en el proceso previo es la capacitación. "El franquiciado debe hacer un curso, que antes de la pandemia se hacía en Estados Unidos y duraba aproximadamente tres semanas. Ahora se hace en Buenos Aires, en donde coordinamos la parte práctica en una de nuestras tiendas y también tiene otra semana de capacitaciones virtuales, con diferentes cursos que tienen que ver con el modelo, el plan de franquicia, establecer objetivos, el seguimiento que hay que hacerle al local y al negocio", señaló Velázquez.

Para una franquicia de Subway hay que invertir entre u$s60.000 y u$s70.000

Más allá de los aspectos logísticos, para poner en funcionamiento una franquicia de Subway hay que tener en consideración los siguientes datos económicos: