Simplicity celebra su décimo aniversario con nuevas aperturas y lanza su ecommerce

Simplicity, formato que busca brindar experiencias simples que proporcionen momentos de felicidad, lanza su ecommerce en el marco de su décimo aniversario. Además, este año abrirá nuevas sucursales en el país, con una inversión de más de $250 millones y la generación de nuevos puestos de trabajo.

En estos 10 años buscamos acercar la experiencia Simplicity a toda la comunidad, con el propósito de brindar experiencias simples que proporcionen momentos de felicidad. Con ese norte, seguimos creciendo y ampliando nuestra propuesta de valor con productos y promociones para que los clientes puedan resolver múltiples necesidades en un solo lugar. En ese sentido, lanzamos nuestro ecommerce para complementar la experiencia de compra y para estar cada vez más cerca de la gente", afirmó Carlos De Tezanos Pinto, líder de Simplicity.

El ecommerce de Simplicity cuenta con más de 8 mil productos catalogados de alrededor de 400 marcas de más de 100 categorías de belleza, cosmética, accesorios, fragancias, hogar, moda, electro beauty, tech, librería, higiene y cuidado personal con promociones y ofertas exclusivas.

Para acceder a la plataforma los usuarios deben ingresar a www.simplicity.com.ar donde podrán elegir su local de cercanía y corroborar el stock disponible. Una vez seleccionados los productos, el sitio permite realizar el retiro en menos de 24 hs. o recibir el pedido en el domicilio con envío gratis a partir de los $15 mil a todo el país excepto Tucumán, Catamarca y Tierra del Fuego.

Simplicity abrirá nuevas sucursales, en el marco de su décimo aniversario

En 2020, el negocio que ya cuenta con 47 sucursales y más de 500 colaboradores en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, convirtió su propuesta de valor para brindar un espacio de compra eficiente y entretenida. "Nos gusta decir que somos un retailment porque en cada una de nuestras acciones buscamos que la experiencia de compra sea un momento divertido y de esparcimiento. Nuestras tiendas están diseñadas para que los clientes puedan recorrer, pasear, probar y encontrar soluciones prácticas para su día a día", agregó De Tezanos Pinto.

En septiembre, como parte de la celebración de su décimo aniversario, Simplicity hará activaciones en todas sus tiendas para que los clientes participen de actividades lúdicas y accedan a premios y beneficios exclusivos, como el sorteo de 10 giftcards de $100 mil pesos. También habrá descuentos especiales en productos seleccionados de marca propia Simplicity, 2x1 en artículos de uñas y maquillaje, y hasta un 30% en electro belleza y cremas faciales.

Simplicity forma parte del ecosistema de negocios de Farmacity, junto a la red de farmacias, Get The Look, The Food Market y sus ecommerce. Cada una de estas propuestas de valor están centradas en mejorar la salud y el bienestar integral de las personas, generando nuevas oportunidades y experiencias para sus clientes.