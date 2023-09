El drama de las naftas: el último congelamiento multiplicó los cupos para cargar y brotan faltantes en el interior

La implementación de un nuevo congelamiento de precios en los surtidores redundó en el retorno de los cupos para determinados productos y, en simultáneo, reavivó las situaciones de desabastecimiento en múltiples estaciones de servicio. Sobre todo en el interior del país, brotan las quejas por la aplicación de restricciones a la capacidad de compra de gasoil –en algunos casos, mayormente en la provincia de Buenos Aires, acotada a sólo 20 litros por cliente–, y en la última semana se intensificaron los reclamos por parte de las principales entidades que agrupan a los estacioneros, que exigen nuevos aumentos para compensar paritarias y costos acelerados a partir del contexto inflacionario.

Santa Fe, Córdoba, Misiones, Chaco, La Pampa y Corrientes, además de la provincia de Buenos Aires, se ubican entre los territorios en los que la existencia de cupos no ha dejado de consolidarse en el último mes. Y el desabastecimiento se volvió corriente a partir, también de una demanda que ganó en velocidad tras el incremento del precio mayorista de los combustibles.

"El combustible que se vende en la parte mayorista, que llega al agro y que se vende en las estaciones de servicio blancas, tiene una diferencia del 15 por ciento con el combustible de las otras estaciones de servicio. Entonces es como una cascada, cuando falta gasoil en ese sector, van a la estación de servicio y el cupo no alcanza a abastecer a todos los demás y ahí se genera el faltante", explicó al respecto Roberto Martínez, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de La Pampa.

La escasez de naftas se hace sentir en el interior

"Hay provincias donde hay escasez y se nota más que en otras provincias. Por ejemplo, en las provincias del norte, como en Jujuy, es donde más se siente. Pero pasa lo de siempre que hay un congelamiento: cuando hay que importar, las petroleras no venden a pérdida y a medida que aumenta el consumo se nota el faltante", agregó.

El dirigente reconoció que en el centro del país existen situaciones de desabastecimiento de naftas y gasoil. "Las petroleras son estrictas, porque dicen que no les alcanzan y por eso no aumentan los cupos. Además, las empresas no consiguen los dólares y cuando lo consiguen y logran importar, no venden a pérdida. Con este congelamiento y la inflación, no les alcanza", dijo.

En provincias como Misiones, la CESANE, la cámara que nuclea a los estacioneros locales, señalan que la venta acotada ocurre en la mayoría de las bocas de expendio. La misma entidad reconoció que gran parte de los puntos de venta dejaron de exhibir precios en sus pizarras electrónicas, por lo que incluso los precios varían según el sitio donde se carga.

Los faltantes comenzaron a hacerse más visibles en los últimos 15 días.

Por el lado de Corrientes y Chaco, la plataforma El Estacionero detalló que organizaciones como AESCOR dan por descontado que habrá faltantes a partir de la segunda mitad de septiembre.

Directivos de CECACH, de Chaco, señalaron que las estaciones de servicio que operan con combustibles adquiridos a Raizen, la operadora de la marca Shell en la Argentina, son las que más se ven alcanzadas por cupos que incluso se redujeron entre un 10 y un 30 por ciento en las últimas semanas.

Dificultades generalizadas para las estaciones de servicios

La disponibilidad medida de combustibles también se hace sentir en Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Jujuy. La existencia de cupos viene siendo expuesta, además, por cámaras de estacioneros distribuidas en la Patagonia.

"Se está produciendo un deterioro muy importante. Tenemos menor abastecimiento de combustible, costos crecientes, e incluso también menor demanda. Se está produciendo una tormenta perfecta", declaró en las últimas horas Marcelo Pirri, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro y tesorero de la confederación CECHA.

En el oeste de la provincia de Buenos Aires, fuentes del expendio indicaron a iProfesional que en este último tramo de agosto se incrementaron las estaciones de servicio que sólo permiten cargar hasta 20 litros por cliente.

A partir de este contexto tormentoso que atraviesan las estaciones de servicio, los empresarios nucleados en CECHA preparan medidas de fuerza que se activarían en el corto plazo.

Estacioneros reclaman compensaciones para atravesar el congelamiento de precios.

La decisión de avanzar de esta forma es el resultado de la falta de respuesta del Gobierno a los pedidos del sector para que se otorguen paliativos al expendio. Esto último, para compensar de alguna manera el peso de la inflación en un contexto de naftas nuevamente congeladas.