Cuánta plata hay que invertir en franquicia de panaderías Buenos Aires Bakery y en qué plazo se recupera

Hace unos 15 años Rodrigo Mele (40), que en aquel entonces no tenía más de 25, fue a golpearle la puerta a un viejo conocido de su padre dueño de una empresa panificadora en la zona norte del Gran Buenos Aires. Tenía una idea y fue decidido con la propuesta: crear una marca para desarrollar con franquicias una cadena de panaderías con sus productos. Mele, que acababa de terminar un postgrado de Gestión de Pymes, se encargaría de la expansión comercial de los puntos de venta y Pan Fresh de la elaboración del pan, las facturas y demás productos alimenticios que bajo el nombre Buenos Aires Bakery saldrían a comercializar. Hoy tienen 38 locales, dos más próximos a inaugurarse y un plan de 10 aperturas por año.

Arrancaron en 2008 con un local en Barrio Norte y dos años después, antes de que Mele pudiera terminar a tiempo de pulir los manuales operativos para salir a ofrecer franquicias, los pedidos empezaron a llegar espontáneamente y ese mismo año, en 2011, otorgaron la primera.

Desde entonces, Buenos Aires Bakery tiene una fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires aunque ya está empezando a crecer hacia el Gran Buenos Aires, fundamentalmente en la zona norte. La cadena funciona bajo el modelo de franquicias, pero tienen 6 locales propios que según Mele son los que le permiten a la marca probar y experimentar con productos o acciones de negocio antes de aplicarlas a las franquicias.

Buenos Aires Bakery, explica Mele, es un negocio de volumen que requiere de un franquiciado activo y presente. "Manejar un negocio gastronómico no es sencillo, hay que dedicarle mucho trabajo. El ojo del amo engorda el ganado, es un dicho y un hecho. Somos muy transparentes, no vamos a exagerar el esperado de ventas o de rentabilidad, pero tampoco vamos a mentir diciendo que es un negocio sencillo, porque la realidad es que es bastante estresante. Después de algunos meses vas a recuperar o mejorar tu calidad de vida, pero el comienzo es sacrificado", advierte Mele, presidente de Bakery Franchising, la compañía franquiciante de Buenos Aires Bakery.

Para ser dueño de una franquicia de Buenos Aires Bakery – teniendo en cuenta el canon de ingreso; alquiler y remodelación del local y el equipamiento que va desde heladeras, hornos y mostradores hasta la luminaria y marquesina-, se requiere invertir unos u$s55.000. Por mes, calcula Mele, se vende aproximadamente por unos $10.000.000 (unas 215 operaciones diarias con un ticket promedio de $1.500) quedando una rentabilidad del 12 por ciento.

Gestionar una franquicia de gastronomía tiene sus complicaciones, pero Bakery tiene las herramientas para empujar el éxito

"Es una inversión relativamente chica para un nivel de facturación y rentabilidad comparable con el de una cafetería que de mínima cuesta no menos de u$s100.000. A mí me gusta hablar en términos de dinero que es lo que le interesa saber al franquiciado, pero en base a estos cálculos el tiempo de recupero ronda los 30 meses", dice Mele con calculadora en mano para no errar en los datos.