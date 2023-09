Vicentin: el Banco Nación trabaja en una oferta para quedarse con la cerelera

La presidenta de la entidad, Silvina Batakis, afirmó que la propuesta que están preparando no será por el 100% del paquete accionario de la compañía

La presidenta del Banco Nación (BNA), Silvina Batakis, confirmó que la entidad que dirige está "trabajando" en una propuesta para adquirir acciones de la cerealera agroexportadora Vicentin.

"Nosotros venimos trabajando. Esta semana vamos a estar a full con eso. No me gustaría anticipar nada porque tenemos que ver técnicamente todas las posibilidades que tenemos, pero lo que no queremos definitivamente es que la empresa se desguace", indicó.

Además, dijo que la oferta que hará el banco -acreedor de una deuda de casi u$s300 millones- podría ser "asociada" con alguna otra entidad del Estado, y que no sería por el 100% de las acciones.

"Fue una deuda que fue una estafa enorme para el Banco Nación. La gestión anterior, sabiendo que Vicentin se iba a la quiebra, le presta u$s300 millones", recordó Batakis.

En diciembre de 2019, Vicentin, la principal compañía agroexportadora de origen argentino, se declaró en default, y en marzo del año siguiente solicitó un proceso de concurso preventivo, con deudas verificadas que totalizan cerca de 1.500 millones de dólares.

Apertura del proceso de acreedores

El viernes pasado, el juez en lo Civil y Comercial de la localidad santafesina de Reconquista Fabián Lorenzini rechazó el acuerdo de acreedores al que había llegado el grupo empresario Vicentin para superar su situación económico-financiera y continuar con sus actividades.

La decisión del juez trajo aparejada la apertura de un proceso denominado "período de concurrencia" o "cram down", un mecanismo que privilegia la posibilidad de que los acreedores o incluso terceros externos oferten para quedarse con la empresa ante la situación de crisis.

En ese contexto, el juez ordenó abrir el "Registro de Oferentes" el próximo lunes y por un plazo que se extenderá hasta fin de mes.

En abril, Vicentin había presentado una propuesta de acuerdo con un número de acreedores que, en su momento, el juez Lorenzini consideró suficientes, por lo que todo parecía indicar que ese procedimiento sería homologado.

Sin embargo, productores que no se habían adherido a ese acuerdo y los grandes acreedores: Banco de la Nación Argentina (BNA), Commodities SA, Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP), Banco de la Provincia de Buenos Aires (BPBA) y Banco de Inversión y Comercio Exterior SA (BICE), lo impugnaron.

Lorenzini resolvió finalmente rechazar el acuerdo e inaugurar una etapa nueva en el proceso concursal que se inició en 2019, en los albores del gobierno de Alberto Fernández.

Propuesta de pago al Banco Nación

Según Batakis, la propuesta de la firma al Banco Nación, su principal acreedor, no fue satisfactoria ya que contemplaba un pago "a 56 años con quita de capital y si intereses".

El Banco Nación es acreedor de una deuda de casi u$s300 millones

"El juez dijo que esa oferta no es buena y ahora finaliza el período de exclusividad, es decir, en la primera parte solamente la empresa podía hacer una oferta (para administrarla) y ahora ya no es exclusiva. El Estado y otras empresas privadas pueden hacer ofertas para quedarse con la empresa y hacerse cargo de sus deudas", argumentó.

La funcionaria se refirió a la necesidad de un salvataje a Vicentin por la gran cantidad "de trabajadores directos e indirectos que posee, así como el hecho de que es insignia de Argentina y de nuestro sector agropecuario".

También dijo que hubo "ofertas informales" previamente que "querían quedarse con una partecita de la empresa, mandando al resto al desguace", y agregó: "De no ser aceptadas ninguna de las propuestas, ahí se continua con la quiebra, que sería una pena para todos".