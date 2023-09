A pesar del cambio de dueño, la mayor central energética sigue en rojo

La empresa ex propiedad del Grupo Enel y ahora parte del holding que opera Central Puerto, sufre por la inflación, caída de demanda y menores inversiones

La "nueva" Central Costanera que pasó de manos del Grupo Enel a los dueños de Central Puerto, tuvo una performance negativa durante los primeros $1.743millones contra una ganancia de $4.663 millones de igual período del año anterior.

Del mismo modo, tuvo ingresos menores en un 8%, de $12.8223 millones en el 2022 a $11.819 millones; un Ebidta de $3.127 millones contra uno de $7.253 millones, que marcó una caída del 57%, más una pérdida del período de $2.952 millones contra una ganancia de $7.795 que marcó un derrumbe del 138%.

Como dato positivo fue que su deuda neta cayó un 24%, pasando de $1.667 millones en el 2022, contra los $1.263 millones actuales, en tanto las inversiones se redujeron un 67% ya que en estos últimos seis meses fueron de $675 millones contra los $2.020 millones del año pasado.

Venta y OPA

Actualmente, Central Puerto es controlada por Carlos Miguens Bemberg (ex Quilmes); la familia Escasany (Banco de Galicia); Guillermo Reca (ex ejecutivo del banco de inversiones Merrill Lynch) y los hermanos Ruete Aguirre (ex Banco Roberts).

En un informe enviado por la ex Enel Generación Costanera a la Comisión Nacional de Valores (CNV), para informar sobre sus estados financieros intermedios condensados al 30 de junio pasado, recordó que "con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley del Mercado de Capitales y el Reglamento de la CNV, Proener S.A.U. promovió y realizó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los titulares de acciones con derecho a voto de Central Costanera S.A.".

Esa oferta estuvo abierta desde el 30 de mayo hasta el 12 de junio pasados y el Aviso de Resultados se publicó el 13 de junio de 2023, en virtud del cual se informó que 65.100 acciones de la compañía participaron del proceso.

Los dueños de Central Puerto se quedaron con la empresa del grupo español Enel

Por su parte, las acciones de los tenedores de acciones de la sociedad que no participaron de la OPA continúan en circulación en Bolsas y Mercados Argentinos SA (BYMA).

Como resultado de la oferta, la tenencia accionaria de Proener S.A.U ascendió de 531.278.928 acciones a 531.344.028 acciones, representativas del 75,69% del capital social de la sociedad.

Tras estas transacciones, la compañía informó que los sus ingresos registraron una disminución del 8% durante el primer semestre debido, principalmente, a la actualización de los valores remunerativos por debajo de la tasa de inflación, la salida de disponibilidad del ciclo combinado I – Siemens por encontrarse en mantenimiento correctivo y en menor medida, por un 5% en la caída degeneración eléctrica, en línea con la menor demanda energética del periodo.

Normas a cumplir

Cabe recordar que, el 18 de abril de 2022, se emitió la Resolución SE N° 238/2022, que actualizó los valores de la remuneración a los generadores de la Resolución SE N° 440/2021, mediante un aumento lineal del 30% retroactivo a febrero de 2022 y de un 10% adicional a partir de junio de 2022.

Adicionalmente, el 14 de diciembre de 2022, se publicó la Resolución SE N° 826/22, que dispuso dos incrementos para las generadoras para este año, sumando un total del 60%, en línea con la inflación proyectada en el Presupuesto Nacional. Uno en febrero 2023 del 25% y otro del 28% en agosto 2023.

A su vez se aprobaron incrementos retroactivos para el 2022 del 20% desde septiembre y 10% en diciembre.

La familia Escasany, dueña del Banco Galicia, es uno de lo mayores accionistas de Central Costanera

El 7 de febrero de 2023 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 59/2023 ("Resolución 59") mediante la cual se habilita a los generadores que tengan unidades de ciclo combinado a adherir al Acuerdo de Disponibilidad de Potencia y Mejora de Eficiencia. El objetivo es incentivar las inversiones necesarias de mantenimientos mayores y menores de las máquinas.

Mediante este acuerdo, los generadores adherentes se comprometen a alcanzar, como mínimo, un 85% de disponibilidad de potencia media mensual a cambio de un nuevo precio de potencia y energía compuestos, en parte, con sumas establecidas en dólares.

Luego, el 25 de abril, CAMMESA aceptó la suscripción al acuerdo presentada por la sociedad para la unidad de ciclo combinado Mitsubishi.

Por lo tanto, a partir de las transacciones de marzo se produjo un incremento en la remuneración de dicha unidad por sus ventas al mercado spot, de acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior.

En lo referente a la segunda unidad de ciclo combinado (Ciclo Combinado I -Siemens), CAMMESA aceptó la suscripción al acuerdo el 28 de julio con vigencia a partir de las transacciones del mismo mes, luego de que se gestionara frente a la Secretaría de Energía la conversión a mono combustible.

Es decir, una operación sólo con gas natural, suprimiendo la posibilidad de uso de gasoil, y la adecuación de la potencia instalada en línea con la posibilidad técnica real de producción de energía eléctrica del ciclo combinado.

A la fecha, esta unidad se encuentra concluyendo tareas de mantenimiento correctivo, por lo cual los incrementos en la remuneración de dicha unidad se obtendrán una vez que finalicen los trabajos de mantenimiento mencionados.

En el caso del resultado operativo empeoró como consecuencia de los mayores "otros gastos operativos" registrados principalmente por la baja de activos intangibles correspondiente a licencias de software-, además de la caída en los ingresos.

A su vez se registraron mayores depreciaciones en el período debido a lo cual el EBITDA se contrajo en un 57% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según el informe, el resultado del período también disminuyó respecto del de igual período del año anterior, debido principalmente a la pérdida operativa registrada, junto a una menor ganancia por el ajuste por inflación, compensado parcialmente por menores costos financieros netos.

Mantener inversiones

Con respecto, a las inversiones realizadas ascendieron a $675 millones y fueron destinadas al mantenimiento de las unidades generadoras, con el propósito de optimizar la disponibilidad y confiabilidad de la planta. Dicha cifra incluye la adquisición de moto generadores a Enel Generación El Chocón.

Mientras tanto, la deuda neta disminuyó, como consecuencia de la menor deuda registrada, al tiempo que la energía generada por Costanera disminuyó un 5% a 2.636 GWh respecto de los 2.782 GWh generados en el mismo período de 2022.

Esto se debe a un menor requerimiento de despacho por parte de CAMMESA, junto con una menor disponibilidad del Ciclo Combinado I -Siemens debido principalmente a las tareas de mantenimiento correctivo.

Del mismo modo, se registró un aumento de la demanda de electricidad en el país del 4% con respecto al mismo período del año anterior, aunque se registró una caída de la demanda del 6% respecto al mismo período del año anterior principalmente, por una caída registrada en el ámbito residencial y en menor medida en la actividad comercial e industrial, como resultado de temperaturas más suaves registradas en mayo y junio.