Cómo esta argentina creó en apenas 3 años una agencia de marketing exitosa en Estados Unidos

Al terminar el colegio secundario, Delfina Lazzaro estudió Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y a la par comenzó a trabajar en la agencia de publicidad familiar fundada por su abuelo y pionera en el rubro: Cadenazzi Publicidad.

Luego de su rol como directora de Marketing y Comunicación de marcas líderes, en plena pandemia creó Koffie junto a Cristian, su marido y socio. Según dice, un proyecto personal que pronto escaló a agencia boutique y que actualmente cuenta con equipo de trabajo en Argentina, Estados Unidos y Europa.

En febrero de 2024, se cumplirán tres años desde que la joven emprendedora decidió dejar Argentina. "Siempre sentí que mi espacio era en otro país", dice a iProfesional. "Desde chica me ilusionaba pensar en viajar y radicarme en otro lugar. Viví un tiempo en Europa, pero finalmente cuando decidí emigrar con mi pareja, viramos nuestra mirada a Estados Unidos", relata.

Apostar por la comunicación en Europa y EE.UU.

"Fue una apuesta riesgosa, pero al mismo tiempo simplemente me planteé darle forma a lo que hice siempre: trabajar duro y lograr resultados. Obviamente empecé con trabajos puntuales (no solo en Argentina sino también en otros países) y por proyectos. De a poco todo fue tomando forma, sumando más recursos al equipo y teniendo la posibilidad de conseguir y trabajar en pos de nuevos desafíos", asegura Delfina.

"La pandemia me cambió un poco el horizonte", cuenta. "Con mi marido decidimos emigrar en el 2019 y nuestro destino elegido fue España (era algo lógico por el idioma y porque los dos tenemos nacionalidad europea lo cual ayuda mucho con los papeles) y comenzamos con todo el proyecto y luego cayó la pandemia en el 2020 y quedó en stand by pero seguimos trabajando en pos de ello".

Pasada la crisis sanitaria se dieron cuenta de que "a pesar de que en España uno se siente mucho más en casa la economía estaba muy debilitada, la situación a nivel crisis país era muy restrictiva y empezamos a averiguar por Estados Unidos, opciones de visas, trabajos".

De a poco, empezaron a interiorizarse más en el tema y a su vez, trabajar a la distancia para Estados Unidos. "Entendimos que teníamos una oportunidad de expandirnos por este continente", comparte Delfina.

"Trabajamos mucho y empezamos a tantear el terreno. Entender y aprender lo que es estar radicado afuera. Muchas veces los dos habíamos viajado a Estados Unidos por vacaciones, pero no tiene nada que ver vivir en un lugar que ir de vacaciones. El primer año fue un reconocimiento de nuestro nuevo hogar. Y a partir de eso crear contactos y relacionarnos".

"Vivir y trabajar en el extranjero es como barajar y dar de nuevo en cierto sentido - se desaprende mucho de lo aprendido y se vuelve a foja cero en otro tanto. Se tiene que construir, crecer y mostrar en un espacio completamente nuevo y con otros retos, desafíos y demandas", expresa.

"Hay que aprender todo un poco de nuevo: relacionamiento, dinamismo, oportunidades, pero luego de cruzada esta barrera, creo que emprender es mucho más amigable que lo que es en Argentina - principalmente por la estabilidad que encontras afuera", expone.

Y sigue: "Las barreras que pueden presentarse son muchas, por empezar que uno llega a un mercado nuevo y super competitivo, tenes que encontrar tu distinción, lo que te hace único y como lo vendes".

Desde su mirada, las personas idealizan mucho el irse afuera, "creen que todo es fácil y que sale rápido, pero lejos está de eso, incurre mucho valor, ganas, paciencia, sacrificio, por eso muchas personas terminan volviendo. Pero si te acomodas, los beneficios son muchos".

Apasionada por la comunicación, Delfina Lazzaro se animó a crear su propia agencia.

La identidad y el diferencial de Koffie

Para Koffie, la prioridad es el vínculo con el cliente y sus necesidades. "Nos gusta decir que "hacemos propios los objetivos del cliente", we own it. Ayudamos a potenciar la inversión y agregamos valor de mercado - siempre vamos por esa milla extra que otorga diferencial a la propuesta y la eleva", destaca la comunicadora.

Entre los clientes figuran prestigiosas marcas de indumentaria, perfumes y hoteles de lujo como Cher, Tucci, Faena Miami y Buenos Aires, entre otros.

"Mi objetivo es llevar a Koffie a las grandes ligas de agencias a nivel mundial. Ofrecemos calidad de trabajo, propuestas innovadoras, equipo pertinente y seguimiento personal. Tenemos todos los ingredientes para otorgar a nuestros clientes resultados tangibles, pero también calidad humana y respeto por su trabajo y sus proyectos", asegura.

"Nos enfocamos en trabajar la comunicación de marcas - principalmente prensa, contenido y branding. Somos una agencia boutique, pero con alcance y approach internacional, trabajamos con marcas reconocidas a nivel global y proponemos ideas y campañas originales para lograr los objetivos del cliente y maximizarlos".

Hoy la empresa tiene base en ambos países. "Los proyectos en Argentina siguen avanzando. Nuestra experiencia en el país creo que es la misma que viven todas las personas que tienen empresa: amamos trabajar y las oportunidades, no así la situación económica y la inestabilidad que se vive en el país. Igualmente apostamos siempre al talento local, los argentinos en cuanto a creatividad, diseño tenemos un estilo que nos hace únicos y super demandado en el mundo", cuenta.

En términos de balance, "es súper positivo", asegura. "Obviamente que cuando uno está en otro país sacrifica lo más lindo que tiene, tener cerca a la familia y amigos. Pero es en busca de algo más que, con el tiempo, se consigue".

La agencia hoy cuenta con equipo de trabajo en Argentina, Estados Unidos y Europa.

De Argentina, Delfina extraña a su gente, "y obviamente todo lo lindo que tiene el país", expresa. "Pero realmente hoy no veo como una posibilidad volver a vivir a Argentina. Vuelvo y volvería una y mil veces de visita, pero creo que hoy mi lugar está afuera y, mes a mes y año tras año este lugar se vuelve más fuerte y más 'casa' que mi país - hoy acá tengo mi trabajo, mi pequeño pero lindo grupo de amigos y mi nueva familia".