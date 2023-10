Faltan naftas: más de la mitad de las provincias sufre desabastecimiento y crece el reclamo en las estaciones

El escenario de desabastecimiento de combustibles sigue agigantándose más allá de la postura oficial de negar la gravedad del problema. Representantes del expendio y comercializadores de al menos 11 provincias reconocen inconvenientes para cubrir la demanda de naftas y gasoil, y reclaman medidas urgentes para paliar los faltantes. Las entidades del sector de las estaciones de servicio sostienen que las complicaciones son consecuencia de precios "dispares" y el peso del cepo que complica la disponibilidad de dólares para la importación de diésel. A la par de funcionar con cupos cada vez más acotados, los puntos de expendio señalan graves dificultades para disponer de combustibles premium.

Precisamente desde CECHA, la confederación que nuclea a los empresarios del expendio de todo el país, señalaron recientemente que los cupos afectan a estaciones de servicio distribuidas entre Neuquén, Río Negro, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, Córdoba, Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires.

A esos territorios hay que añadir complicaciones similares en San Juan, Mendoza y Jujuy. En distritos como la mencionada Córdoba, en los últimos días buena parte de los puntos de venta de la capital y la ciudad de Río Cuarto sólo mantuvieron la comercialización de nafta súper ante el faltante del producto premium.

En la provincia de Santa Fe, mayormente en Rosario y la capital provincial, el desabastecimiento pega en buena parte de las estaciones de servicio sin discriminar el tipo de nafta. Medios locales mencionan a puntos de venta de YPF y Axion como los emprendimientos que vienen exhibiendo los mayores problemas.

Faltantes: un problema que se viraliza a todo el país

Por el lado de Entre Ríos, la provincia es escenario de faltantes desde mediados de agosto. Respecto de lo que ocurre en esa plaza, Aníbal López, gerente de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (CECAER), reconoció que "hay desabastecimiento en toda la provincia".

"La mayor falencia la tenemos en diésel 500 y nafta súper. Hay estaciones que quiebran stock por días. Las localidades chicas, con pocas estaciones, se ven más afectadas. Según el argumento de las compañías, faltan aditivos importados que no ingresan por falta de divisas. Pero esto se hizo notorio a partir del congelamiento de los precios", afirmó.

En el norte del país se registran faltantes cada semana.

"No hay un plazo previsto para la mejora y tal cual está planteado tiende a agravarse. Esto no repercute a nivel nacional como debiera porque Buenos Aires aún no lo está sufriendo", agregó el directivo.

Ya en puntos de la provincia de Buenos Aires como Mar del Plata, representantes de la cámara de combustibles local señalaron que los faltantes comenzó a hacerse más visibles a mediados del mes pasado.

"Esto se agravó después de la devaluación que se generó luego de las elecciones. Tenemos un mercado muy desorganizado. La suma de pequeños recortes hace que este tema se note cada vez más", afirmó Patricio Delfino, ejecutivo de esa organización.

"Mar del Plata es una zona privilegiada porque aquí están todas las marcas ofreciendo su servicio, pero en otros lugares de la provincia esto no pasa y la falta es más notoria. Está todo muy trabado, obviamente que la forma de destrabarlo es aumentando los precios, y no estamos hablando de pequeños aumentos", añadió.

El problema en el norte

El cartel de "Sin combustible" comenzó a multiplicarse, también, en las últimas semanas en la provincia de Salta. Ejecutivos de la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustible y Afines de Salta (SESECA) señalaron que los faltantes "se replican en todas las provincias".

"La cantidad del producto que se vuelca al mercado interno no es suficiente para satisfacer la demanda del momento. Se producen quiebres rotativos y alternativos en las distintas estaciones de servicio, por eso en algunas estaciones de servicio aparecen los letreros de ‘Sin stock’. Ocurre que no tenemos productos para vender y sólo nos queda esperar a que llegue el camión, que puede demorar desde horas a días", explicó Manuel Pérez, presidente de la entidad.

La inflación presiona sobre los costos de petroleras y estacioneros.

"Las petroleras no tienen mucho incentivo para vender esos productos porque requiere de importaciones que no resultan rentables. A las petroleras les dieron beneficios impositivos para congelar el precio y parece que no fue suficiente y produce estos efectos", añadió.

En Jujuy, en tanto, las estaciones de servicio de la capital jujeña registran mayormente sendos faltantes de nafta súper. Dado el contexto de desabastecimiento, la representación local de Defensa del Consumidor efectuó un relevamiento que arrojó que casi el 35 por ciento de las estaciones de servicio en ese distrito dejó de vender nafta súper.

Por último, en el noreste también proliferan los cupos y la escasez de combustibles. Según Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del NEA (CESANE), las petroleras "fraccionan el cupo de manera semanal cuando con anterioridad era mensual".

Te puede interesar De emprendedor a empresario: así pasó a liderar el negocio de cargadores para autos eléctricos

"La falta de combustible sucede en todo el país. La realidad es que el país importa un 20 por ciento de gasoil y un 12 por ciento de nafta. Y los precios no acompañan a la inflación", dijo. Los estacioneros entienden que, de no ocurrir nuevas subas en las naftas y se flexibilice el acceso al dólar para la importación de productos y aditivos, la situación para automovilistas y transporte se agravará aún más en el último tramo del año.