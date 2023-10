Cepo a los importados: General Motors frenó la producción por falta de piezas y reaviva temores en las automotrices

A escasas semanas de un parate llevado a cabo por Nissan y Renault, la automotriz General Motors paralizó la producción en su planta de Alvear, en la provincia de Santa Fe, por falta de piezas provenientes desde el exterior. Esta decisión, que actualiza el problema del cepo vigente para los importados, recién se levantaría en el transcurso de la próxima semana. En dichas instalaciones, la compañía de origen estadounidense produce los modelos Tracker y Cruze. Las autopartes y accesorios en falta provienen de países asiáticos y en torno a la compañía aguardan por una flexibilización de las restricciones que hoy afectan a la planta santafesina.

Desde el entorno de la compañía se indicó que los problemas de suministro de piezas se intensificaron en los últimos días. Y que los distintos turnos de trabajo se mantendrán interrumpidos hasta tanto se garantice la disponibilidad de piezas.

"La producción será reanudada tan pronto se reciban las piezas de los proveedores afectados", se informó desde la empresa. A la par de los inconvenientes para ingresar insumos desde el exterior, las compañías del sector automotriz padecen la imposibilidad de realizar pagos fuera del país a raíz de las limitaciones para hacerse con dólares.

Precisamente ese aspecto es el que viene complicando fuertemente el funcionamiento de las compañías que dependen de piezas o materiales importados. La demora en dichos pagos ha redundado en la decisión de numerosos proveedores de acotar la entrega de los insumos de los que dependen amplios sectores industriales de la Argentina.

Previo a esta decisión de General Motors, a fines de agosto la producción de "pick ups" de Nissan y Renault Alaskan que se fabrican en la planta de Santa Isabel, en la ciudad de Córdoba, también entró en fase de parálisis. Si bien el freno se extendió por el lapso de una jornada, la decisión volvió a poner en evidencia las dificultades que atraviesan las automotrices.

En concreto, las compañías frenaron líneas de producción a raíz del faltante de piezas y autopartes. Las empresas sufrieron complicaciones graves para importar accesorios basados en distintos tipos de vidrios.

La automotriz frenó la producción por falta de piezas importadas.

Complicaciones en el sector salud

Desde el sector de la salud se expuso recientemente que las restricciones complican la disponibilidad de medicamentos terminados y hasta de elementos y reactivos utilizados en análisis y diagnósticos médicos.

Sendas cámaras empresariales advirtieron que si no se agilizan los permisos para ingresar elementos clave desde el exterior el tratamiento de urgencias como transfusiones, cirugías o trasplantes culminaría por complicarse en el corto plazo.

Por su parte, los laboratorios de análisis dan cuenta de faltantes y demoras de entrega recurrentes en el caso de insumos para testeos y diagnósticos médicos.

"Lamentablemente por los problemas para importar, nos veríamos obligados a reprogramar nuestra actividad lo que impactaría y retrasaría tratamientos sensibles e impostergables de media y alta complejidad, afectando la salud de la población, tanto a nivel privado como público", comunicaron recientemente voceros de empresas de la salud.

Las trabas afectan a todos los sectores

Al mismo tiempo, ferreterías y talleres reconocen demoras cada vez más pronunciadas para abastecerse de materiales a base de metales, piezas y accesorios. Lo mismo ocurre en el ámbito de la construcción, donde se reclama flexibilidad para importar insumos y maquinaria.

Lo dicho por estos sectores coincide, por ejemplo, con el malestar expuesto por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que señaló que numerosas pymes están desacelerando su producción por la rotura de maquinaria y la falta de repuestos.

La producción industrial, muy golpeada por las trabas a los importados.

"Firmas consultadas cuentan que no pueden utilizar más capacidad instalada, no por falta de demanda, sino porque no están consiguiendo piezas de máquinas averiadas, lo que genera que haya maquinaria inutilizada", indicó la entidad a través de un comunicado.

"Es inviable producir con tantas restricciones y con tanta inflación. No podemos planificar ni pasar presupuestos certeros", precisó uno de los integrantes de la organización.