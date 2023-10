Cepo al dólar: clínicas y hospitales advierten que deberán suspender cirugías por falta de insumos médicos

Las trabas vigentes para los productos importados continúan agravando el escenario de desabastecimiento en el ámbito de la salud. Así lo advirtieron clínicas, hospitales y sanatorios de todo el país, quienes manifestaron la imposibilidad de efectuar procedimientos de alta complejidad por falta de material descartable, drogas necesarias para la anestesia y material quirúrgico. Este contexto redundó en la decisión de nosocomios de provincias como Mendoza de comenzar a suspender cirugías y otros procedimientos similares. Las clínicas aseguran que la situación operativa se volvió "insostenible" por los inconvenientes para hacerse con suministros médicos clave.

El momento grave que atraviesan los centros médicos fue expuesto por CONFECLISA, la confederación que integra a los hospitales, clínicas y sanatorios de toda la Argentina, a través de una carta a la que accedió iProfesional.

La organización sostuvo que el sector se encuentra en "una situación crítica donde la falta de material descartable, drogas necesarias para la anestesia y material quirúrgico está afectando de manera significativa la calidad de la atención que podemos brindar a nuestros pacientes".

"La mayoría de estos productos son importados, y la constante inestabilidad económica, junto con un aumento incontrolable del valor del dólar, nos está llevando a una situación insostenible", afirmó.

En otro tramo de la misiva, CONFECLISA remarcó que "la cirugía es una parte integral de la atención médica que ofrecemos, y la falta de insumos esenciales pone en riesgo la salud y el bienestar de nuestros pacientes".

"Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes y a la sociedad en general para que tomen conciencia de esta situación crítica que enfrentamos. La salud y la vida de nuestros pacientes están en juego, y es esencial que se tomen medidas inmediatas para abordar esta crisis", concluyó la entidad.

Las trabas a los importados complican los procedimientos de alta complejidad.

En provincias comienzan a interrumpir procedimientos

Lo expuesto por la confederación recibió el eco de entidades como la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Mendoza (ACLISA). Su coordinador, Rodolfo Torres, reconoció que "hay dificultad para acceder insumos. Hoy no podemos en Mendoza conseguir materiales para cirugía".

"Todo el material que se necesita es importado, no hay gasa, no hay guantes. Si no encontramos una solución, se deben suspender cirugías a corto plazo. Es un presente triste, terrible, con mucha incertidumbre. Es una situación de crisis inminente. Esto pone en una tensión al sistema de salud y no vemos una respuesta en el futuro", declaró.

Entidades y actores de la comercialización de insumos médicos dan cuenta de una instancia dramática en términos de disponibilidad de productos básicos y materiales de alta complejidad.

El segmento atraviesa desde el desabastecimiento de reactivos para la concreción de análisis y estudios hasta la falta de baterías para audífonos y dispositivos para la medición de glucosa que son clave para quienes sufren de diabetes. En los últimos días se intensificó, además, el desabastecimiento en las ortopedias, que señalan faltantes de sillas de ruedas y equipamiento para atender a personas con distintos tipos de lesiones o parálisis.

Salud: afectación multiplicada

El desabastecimiento de insumos en el sector de la salud se hace sentir muy fuerte en todas las provincias. Hace escasas semanas, desde la Federación de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba (FEBICO) se indicó que la falta de reactivos complica fuertemente los tiempos para la realización de análisis y otros estudios de relevancia.

Los faltantes de pilas y baterías especiales, en tanto, también vienen impactando en provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza y el territorio bonaerense, por mencionar algunas zonas.

El sector padece la falta de reactivos para análisis y estudios.

En la última semana de agosto, desde la Cámara de Instituciones de Diagnostico Medico (CADIME) se advirtió que la demora en la entrada al país de insumos estratégicos para el sector de la salud "está generando una interrupción en el suministro de prestaciones médicas".

A través de un comunicado al que accedió iProfesional, la entidad consideró "inminente el riesgo de desabastecimiento de productos indispensables para el diagnóstico y tratamiento de miles de pacientes que atienden las pymes prestadoras del sector de todo el país".

"La situación es de extrema preocupación, según un relevamiento efectuado por CADIME. De hecho, está paralizada la importación de repuestos o la compra de equipamiento. Esto hace que prestadores no puedan operar sus tomógrafos desde hace más de 40 días, lo que imposibilita la administración de estudios", indicó la organización.