Alquileres e inmobiliarias: anticipan situación más grave si Massa no cambia la ley y proponen mesa de negociación

La diferencia sacada por Sergio Massa en los comicios del domingo también tomó por sorpresa a los actores de la comercialización inmobiliaria, quienes anticipan un escenario aún más dramático si, en caso de imponerse en el balotaje, el candidato oficialista no modifica rotundamente o deroga la ley de alquileres vigentes. Desde ese nicho señalan que hoy por hoy no se están generando contratos nuevos. Y que los propietarios, dado el contexto político, se debaten entre migrar sus inmuebles a contratos temporarios o "apto profesional" o, en todo caso, directamente optar por vender. Los comercializadores señalan que desde hace semanas no ingresan unidades al mercado y que, por estos días, el "stock" de inmuebles disponibles en Capital Federal no supera las 400 unidades.

Organizaciones del sector como la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) señalaron que, más allá de los candidatos, la continuidad de la ley es observada de modo negativo por el sector. Y que los propietarios, dadas las condiciones que fija el marco, continúan optando por desprenderse de sus inmuebles.

Desde la CIA se sugirió la posibilidad de avanzar con una "mesa nacional de alquileres", dejando en claro que, si no se reúnen todos los segmentos para evaluar cambios y medidas, la oferta continuará reduciéndose hasta desaparecer.

No se hacen nuevos contratos de alquiler

"De los contratos que están por concluir en Capital Federal, al menos el 40 por ciento se sabe que no van a renovarse. Los propietarios no están interesados. A lo sumo ocurrirán algunas prórrogas. La realidad es que, si no surge alguna idea de cambio, los dueños seguirán yéndose hacia la opción del temporario", dijo a iProfesional Alejandro Bennazar, ex presidente de la CIA y actual director de relaciones institucionales de la entidad.

"Depende quién gane habrá un cambio o no en la ley. Eso es lo que parece. Es la única forma que se abre para generar la reactivación del mercado de alquileres. Si se logra convocar una mesa nacional de alquileres, bueno, estaríamos dando una señal positiva al mercado que permitiría modificar el estado de la oferta", agregó.

La CIA intervino en las reuniones que, durante algunos meses del año pasado, tuvieron lugar en el marco de la llamada "mesa de acceso a la tierra". Pero la imposición del tiempo electoral terminó congelando las discusiones abiertas para redefinir condiciones ligadas a la construcción.

La oferta "tradicional" se ha ido reduciendo por la menor rentabilidad.

"Esperamos que, más allá de quien gane, en los primeros 100 días del nuevo gobierno seamos convocados para trabajar en la situación habitacional. Hoy transitamos un tema complejo que puede agravarse", aseguró Bennazar.

La situación de los alquileres no mejoraría

Diego Migliorisi, socio gerente de Migliorisi Propiedades, definió como "muy malas" las últimas modificaciones aplicadas a la ley de alquileres. "Si no se cambia, la situación de los alquileres empeorará", vaticinó.

"Creo que en el próximo Congreso que se conforme sí o sí se volverá a negociar sobre la ley. Deberán aplicarse cambios y llegar a nuevos acuerdos. Para el próximo gobierno la vivienda será un tema fundamental en términos de abordaje. Hoy hay muy pocas propiedades en oferta y con esta ley el propietario cada vez pierde más", remarcó ante este medio.

Por su parte, Marta Liotto, presidenta del CPI, dijo a iProfesional que la Ciudad en general quedó en situación "descolocada" tras el resultado de las elecciones del domingo.

"El mercado está expectante. Milei salió tercero, por lo que su figura no cierra en Capital Federal. Y Massa es una realidad también difícil para los habitantes de Buenos Aires. Todo el mundo quedó como bajo el efecto de un somnífero. Recién en 48 horas tendremos precisiones respecto de hacia dónde quieren dirigirse los propietarios e inversores", sintetizó.