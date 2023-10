Cuánta plata necesitás para abrir una franquicia de empanadas y en qué plazos la recuperás

El trabajo en las franquicias Olivia, explica el gerente comercial, no tiene ningún tipo de complejidad y se puede realizar con dos empleados. "Las empanadas llegan a los locales congeladas, por lo que el franquiciado o su empleado, sencillamente, debe llevarlas a un horno programado a una temperatura y tiempo específicos para evitar que la empanada se queme o no termine de descongelarse. La capacitación, de verdad, no lleva más de un par de horas" , detalla el ejecutivo quien inauguró la última franquicia en Córdoba, la primera fuera de Buenos Aires.