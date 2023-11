Pasó la nafta, queda la salud: crecen los faltantes médicos y escasean insumos para estudios y problemas cardíacos

Con la situación del desabastecimiento de naftas solucionada, el Gobierno tiene abierto otro frente de conflicto derivado, también, del cepo que pesa sobre las importaciones y las dificultades de las empresas locales para cumplir con sus compromisos en dólares fuera de la Argentina. El peso de este combo mantiene por el piso la disponibilidad de insumos y materiales sanitarios clave para la concreción de estudios en general y el tratamiento de, por ejemplo, las dolencias cardíacas. Diversas entidades señalan la falta de contrastes para tomografías, resonancias y estudios de hemodinamia, además de destacar que aún es mínima la provisión de stents para cirugías. Recientemente también se expuso el desabastecimiento que padecen las ortopedias, que señalan faltantes de sillas de ruedas y equipamiento para atender a personas con distintos tipos de lesiones o parálisis.

Desde la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM) su titular, Marcelo Kauffman, señaló como grave la falta de contrastes para llevar a cabo estudios y diagnósticos de alta complejidad. "Este contraste se produce internacionalmente en múltiples países, pero en la Argentina se importa a través de una empresa alemana, francesa e italiana", declaró.

La traba vigente complica la realización de diversos estudios. En ese sentido, vale señalar que cerca del 60 por ciento de las tomografías computadas requieren de contraste, un 30 por ciento de las resonancias magnéticas demanda la utilización del producto y hasta el 100 por ciento de los estudios cardiológicos de hemodinamia exige su uso.

Procedimientos de alta complejidad, en riesgo

Otra entidad que se pronunció al respecto en los últimos días fue la Fundación Cardiológica Argentina (FCA). Su presidenta, Ana María Salvati, también expuso las dificultades que origina la falta de contrastes en tanto ese elemento "es imprescindible para hacer cateterismos cardíacos o vasculares para estudios cerebrales".

"Es un material muy importante en el uso cotidiano en la cardiología y la neurología. Es un insumo importado y ha disminuido la cantidad que ingresa al país. Se trata de un problema que está pasando en todo el país y no pasa por si una institución compra o no el material. No está ingresando la cantidad que necesitamos", aseguró.

De no cambiar esta situación, Salvati anticipó un escenario dramático para la salud: "En los infartos no vamos a poder hacer angioplastias primarias y tendremos que usar otras técnicas de tratamiento del infarto. Nos alejaríamos de lo que es la técnica principal y más efectiva para el tratamiento del infarto agudo de miocardio".

La falta de contrastes complica la realización de chequeos y pruebas de alta complejidad.

El desabastecimiento expuesto generó una intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que recientemente solicitó a los ministerios de Economía y Salud que "en el más breve plazo posible" garantice la disponibilidad de insumos sanitarios básicos para "profesionales de la salud, sanatorios, hospitales, laboratorios, empresas y cámaras empresariales", entre otros actores de ese sector.

Cirugías suspendidas en el último mes

La imposibilidad de efectuar procedimientos de alta complejidad por falta de material descartable, drogas necesarias para la anestesia y material quirúrgico, provocó cambios por demás de complejos para el sector de la salud.

El mes pasado, este contexto redundó en la decisión de nosocomios de provincias como Mendoza de comenzar a suspender cirugías y otros procedimientos similares. Las clínicas aseguraron que la situación operativa se volvió "insostenible" por los inconvenientes para hacerse con suministros médicos clave.

El momento grave que atraviesan los centros médicos fue expuesto por CONFECLISA, la confederación que integra a los hospitales, clínicas y sanatorios de toda la Argentina, a través de una carta a la que accedió iProfesional.

La organización sostuvo que el sector se encuentra en "una situación crítica donde la falta de material descartable, drogas necesarias para la anestesia y material quirúrgico está afectando de manera significativa la calidad de la atención que podemos brindar a nuestros pacientes".

"La mayoría de estos productos son importados, y la constante inestabilidad económica, junto con un aumento incontrolable del valor del dólar, nos está llevando a una situación insostenible", afirmó.

La falta de insumos pone en riesgo las cirugías en todo el país.

En otro tramo de la misiva, CONFECLISA remarcó que "la cirugía es una parte integral de la atención médica que ofrecemos, y la falta de insumos esenciales pone en riesgo la salud y el bienestar de nuestros pacientes".