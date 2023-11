Es argentino y triunfa en Miami con una idea que le surgió en pandemia: vender franquicias de supermercados autónomos

A Marcos Acuña, la pandemia lo agarró en un barrio cerrado de Brandsen. Día por medio recorría 60 kilómetros para hacer las compras y tenía que hacer largas filas para entrar y luego para pagar. Uno de esos días soñó con crear un mercado donde no haya que esperar. Tres años después, fundó Quick Scan&Go, una compañía argentina que cerrará el año con 29 minimercados en Argentina, Estados Unidos y Uruguay. Sólo tres son híbridos y tienen cajas, el resto son 100%, autónomos. Y busca seguir creciendo a través del modelo de franquicias.

En enero de 2022, abrió el primer y único Quick Market a la calle en Puerto Madero en Aimé Paine y Salotti, abierto las 24 horas los 365 días del año. Al principio quería usar la misma tecnología de Amazon Go, pero era muy cara y difícil de replicar. Junto a un equipo de desarrolladores generó la tecnología que necesitaba.

"Utilizamos sistemas de Inteligencia Artificial + Tecnología de Visión Computarizada que tienen la capacidad de mejorar a partir de la información que recopilan (Machine Learning). Hay que bajar una App, escanear un QR que identifica y se abre la puerta. Con los códigos de barras se paga con la tarjeta y listo. El primero fue híbrido se podía comprar con la App o pagar en caja. De ese formato sólo quedan tres el de Puerto Madero, otro en Palermo en Humboldt y Costa Rica y en microcentro, en Maipú 759. Los restantes son 100% autónomos", explica Acuña.

Todo está pensado, el primer market de Puerto Maero nació con 46 cámaras que analizan el comportamiento de compra de los clientes y dan información a los programadores que así mejoran en sistema. Con toda la tecnología que usa Quick Market sabe qué productos compra su cliente, qué perfil tiene, cuándo se quiebra el stock, todo.

Barrios cerrados, clave para el negocio

Poco a poco fue expandiendo la marca a barrios cerrados, edificios, empresas y oficinas. "Nuestro modelo de negocio son locales 100% autónomos en comunidades cerradas donde se sabe quién entra y quién sale. Otra opción es la venta de tecnología Quick Scan&Go a terceros, supermercados, farmacias, estaciones de servicios", señala Acuña.

La empresa tiene un software especial para controlar y evitar robos

La gran pregunta es ¿no hay robos? "Todo está muy claro, tenemos un software especial para entrar, hay muchas cámaras, nunca tuvimos problemas. A nadie le gustaría que los vecinos sepan que se robó un alfajor. Si hay diferencias tanto a favor o en contra, muchos se sorprenden cuando les devolvemos la plata", contó.

Siempre le tuvo fe a su idea, por eso en julio del 2022 se fue con su familia a vivir a Miami para expandir el negocio y lo logró. El creador de Quick Market contó a iProfesional: "Hoy tenemos 22 locales funcionando y esperamos cerrar el año con un total de 29. El modelo de negocios en barrios privados lo inventamos nosotros, aunque parezca increíble en Estados Unidos no existía. Había terminales de autopago, pero en los condominios grandes había sólo ‘convenience store’ como un kiosco. Abrimos el primero sin atención y les pareció una genialidad".

Además de los tres híbridos, están en dos edificios más de puerto Madero torre The Link Towers y Art María. En el conurbano bonaerense desembarcaron en Arboris de La Horqueta; Nordelta; Reserva Cardales; Rocío, Santa Juana y San Eliseo de Canning y Tigre.

El desembarco de la marca en Estados Unidos

En Estados Unidos, están en Hotel Hampton Inn by Hilton en Fort Lauderlade de Florida; oficinas en Davie, Florida y la Torre The Mark on Brickell, Miami. Tienen 4 en obra, Isola Brickell Key y Panorama Tower, la torre más alta que se está construyendo en Miami y Florida, entre otros.

"La idea es expandirse a través de franquicias. Los locales se abren en barrios privados con más de 500 lotes. No construimos, usamos un espacio que nos dan ya que somos un amenities más, en vez de poner una cancha de paddle, ponen un mercado en el lugar. No se paga alquiler, ni luz. En algunos barrios como Canning o Palermo que necesitaban abrir rápido, nos compraron las heladeras y las góndolas. Tenemos lista de espera para abrir en los countryes, a la gente le gusta y les soluciona un problema", contó Acuña, el creador de este innovador concepto.

Para abrir una franquicia, se necesitan entre u$s50.000 y u$s60.000

Requisitos para tener una franquicia de Quick Market

La inversión estimada está entre u$s50.000 y u$s60.000 cash. "La inversión se recupera en un año y medio. No cualquiera puede acceder a esta franquicia, lo aconsejable es que sea un distribuidor de alimentos o supermercado, que tenga la propia logística y sepa comprar. Estamos por abrir el primer minimercado fuera de Buenos Aires, será en Santa Fe y pertenece al Grupo Bembo propietario de supermercados. Compraron una franquicia para un formato autónomo a la calle. Nuestro proyecto es hacerles los minimercados a empresas grandes como cadenas de gimnasios. Abrimos una ronda de inversión para ver si podemos seguir creciendo en el mundo", adelanta Acuña.

Esta marca argentina proyecta seguir expandiéndose al mundo. "Nos ofrecieron ir a España, nos llegó un pedido de una empresa que quiere abrir en Costa Rica que tiene varios condominios, estamos cerrando antes de fin de año dos barrios privados en Uruguay. Este fue un año espectacular, aprendimos mucho, el equipo se consolidó, contratamos un CEO, Walter Weiss arrancó en enero, armó equipo, acomodó la logística y eso nos permitió abrir entre 3 a 4 sucursales en un mes", cuenta el joven que soñó con bajar en bata al supermercado no tener que hacer colas y pagar sin hacer filas y cumplió su sueño. Ahora lo replica en el exterior.