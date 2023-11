Con esta app, todos los perros y gatos pueden tener su DNI: cómo funciona

El problema de los perros y gatos perdidos o abandonados, según Alejandra di Marzio, es que no tienen documento que acredite su identidad como lo tenemos cada uno de los ciudadanos del país. Los perros y gatos perdidos, explica, son la consecuencia de la falta de ese documento que los distingue de "una cosa". Por eso, en 2022, después de casi 20 años estudiando la problemática, di Marzio decidió que era hora de tomar cartas en el asunto y fundó la app Findpet, el primer registro nacional de animales. A la fecha lleva registrados 11.183 animales y, como consecuencia, hasta ahora 279 animales encontrados.

El proyecto, cuenta di Marzio que de profesión es licenciada en Comercio Exterior, arrancó con una planilla de cálculos que ella misma completó con los datos particulares de todos los animales de compañía de su barrio. Sí, dice, de todos y detallando nombre, dirección, datos de sus tutores y una foto del animal.

"Les conté lo qué estaba haciendo a mi familia y mi cuñado me sugirió hacer una aplicación para barrios cerrados. Me acuerdo que le contesté que por qué solo para barrios cerrados y que la iba a hacer pero para todos", recuerda di Marzio. El entusiasmo hizo que no dimensionara el costo económico que la iniciativa implicaba y, mucho menos, cuánta más plata necesitaba a medida que le iba sumando más funciones a Findpet.

Es que, al registro nacional de animales de compañía, le agregó espacio para que quede un registro de la información médica del animal. Además las funciones de alertas en caso de extravío, un buscador de refugios para adoptar animales de acuerdo al lugar de residencia, un espacio para hacer denuncias por maltrato animal y hasta llegar a aportar datos concretos para generar una castración masiva en todas las provincias al unísono.

"Rápidamente me di cuenta que mis ahorros no alcanzaban, pero ya no había marcha atrás y decidí tirarme en paracaídas. Tenía que darles una identidad formal a nuestros peludos. Y digo formal porque ellos en nuestras familias ya tienen una súper identidad", cuenta di Marzio a iProfesional.

Primero pensó en cobrarle a cada usuario u$s1, pero lo descartó entendiendo que la identidad es un derecho y no un negocio. Por lo tanto, si tenía que vender su propiedad para hacerlo, lo iba a hacer. Y eso hizo cuando agotó sus ahorros.

Escaneando el código QR de la placa identificadora, rápidamente cualquiera puede encontrar al tutor de la mascota extraviada

A la fecha, calcula, lleva invertidos unos u$s250.000. "Mientras digo la cifra, pienso que tal vez algunos integrantes de mi familia tengan razón en que estoy un poco loca y es posible porque aún falta invertir mucho más". De hecho, adelanta, ahora está trabajando en una función de seguimiento en tiempo real de los gatos.

¿Cómo funciona la app Findpet?

Con unos pocos y sencillos pasos con Findpet, que está vigente para todo el país, el dueño de la mascota puede registrar los datos, primero lo de él o ella, como tutor y luego los de su animal de compañía. Al finalizar el registro, la aplicación generará un ID único e irrepetible y el usuario puede seguir cargando la información adicional de su mascota como su historial médico, datos de contacto de su veterinario, las vacunas que tiene y subir una foto. "Una información muy importante que pide registrar la aplicación es si el animal está castrado", aclara la emprendedora.

"Cuando la familia sale de viaje y dejas al cuidado de un familiar o cuidador se puede compartir temporalmente su tenencia, de modo que les quede en su celular todos los datos del animal", agrega di Marzio

Por último y opcionalmente el tutor podrá comprar la placa identificatorias Findpet que viene con un código QR que identifica a su mascota. De modo que si el animal llegara a perderse cualquiera podría ubicar a su tutor escaneando el código que tendrá en la placa colgada en el collar.

Pero, remarca di Marzio, la compra de la placa no es condición, es solo una opción ya que, explica, el fin de Findpet no es vender la chapitas sino crear un registro de animales de compañía y asignarles un Registro Único Findpet (RUF). "Hoy en la app tenemos registrados 58 animales perdidos. Por eso los animales tienen que tener una placa identificatoria de modo permanente, ya sea las tradicionales o nuestra placa QR", aconseja.

El costo de la placa, al menos hasta el cierre de esta edición, es de $5.000 y con su compra, Findpet envía de regalo el carnet RUF impreso; el envío es sin cargo a todo el país.

Desde el día uno Mika Prada acompaña a Alejandra di Marzio como embajadora de Findpet

Con embajadores de lujo

Para alcanzar el efecto multiplicador en el mediano plazo, di Marzio eligió a Mikaela Prada y al actor Facundo Arana como embajadores de la marca.

Prada estudió producción audiovisual y a través de su programa de televisión "Mika, rescatista de animales" busca concientizar acerca de la importancia del cuidado de los animales. "Es un ser de luz y su tarea desinteresada es de un valor incalculable para Findpet", cuenta.

Arana es un apasionado de la naturaleza, conocidas son sus hazañas en el Everest, sin embargo, pocos saben que con su esposa María Susini, convive con perros, conejos, patos, caballos y hasta una gallina japonesa.

"Son dos seres de luz, soy muy afortunada por contar con su apoyo. Su tarea desinteresada es de un valor incalculable para Findpet", concluye di Marzio emocionada.