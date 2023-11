Cuánta plata hay que invertir en una franquicia de pizzería y en qué plazos la recuperás

Desde hace 7 años Tomasso se dedica a la fabricación de pizzas y empanadas. Empezaron en un centro de producción improvisado en un pequeño local y hoy, a través de una red de más de 65 franquicias, venden más de 1.500.000 empanadas al mes.

"Para el 2024, el objetivo es abrir 20 franquicias más y llegar a las 120 en tres años", adelanta Diego Parra, gerente de canal de Tomasso. El negocio comenzó enfocado en el canal business-to-business (B2B). Desde su centro de producción de la calle Ecuador de la Ciudad de Buenos Aires, los socios fundadores, Hernán Crespo y Martín Álvarez, vendían a otros negocios. Sin embargo, uno de los dueños quiso probar la venta directa y abrió en 2016 un pequeño local Tomasso en la calle Salguero.

Lo que no imaginaron fue que ese primer local sería el inicio de un ambicioso plan de expansión que empezó en la Ciudad de Buenos Aires y ahora se extiende a Santa Fe, San Juan, Córdoba, Neuquén y Rio Negro, traspasando las fronteras del país con 3 locales de un master franquiciado en Montevideo, Uruguay.

Próximamente, según adelanta Parra a iProfesional, desembarcarán en la Ciudad de La Plata y en las provincias de La Pampa, Mendoza y San Luis.

"En la actualidad, estamos en la búsqueda de un master franquiciado para replicar el modelo de negocio en Paraguay, donde hace unos años tuvimos un local propio que, por no ser del lugar, no funcionó como esperábamos", explica.

Tomasso produce y comercializa más de 20 variedades de pizzas a la piedra y empanadas artesanales con materia prima de calidad, siempre buscando el menor precio posible. "No sé si somos los más económicos del mercado, porque a veces, por mantener la calidad, no resultamos tan baratos. Sin embargo, trabajamos constantemente para reducir costos sin sacrificar la calidad de los productos. Por eso, por ejemplo, las empanadas se cierran con molde y nuestros locales no ofrecen servicio de salón, solo una barra para comer de pie; todo esto contribuye a que no seamos caros", cuenta el ejecutivo.

Con una estructura de costos controladas, Tomasso ofrece productos de calidad con precios accesibles

A pesar de ello, Tomasso sigue innovando y, como prueba de ello, lanzó al mercado hace un año tres pizzas plant-based en colaboración con NotCo, una compañía líder en tecnología de alimentos reconocida en Latinoamérica por desarrollar productos a base de plantas que logran igualar los sabores, aromas, texturas y propiedades de los alimentos de origen animal.

Para abrir una franquicia de Tomasso se necesitan desde u$s28.500

"Las primeras franquicias se otorgaron a amigos y familiares que, viendo el éxito de la marca, pedían unirse. Luego, los propios clientes del centro de producción solicitaban convertirse en Tomasso. Por lo tanto, las primeras se otorgaron de manera informal, pero con el crecimiento, se vieron en la necesidad de formalizar el modelo, estableciendo la estrategia de precios, la cartelería, el diseño de los locales y los manuales operativos. Poco a poco, fueron profesionalizando el modelo", relata Parra, quien forma parte de la empresa desde 2019.

Hoy, entre los franquiciados, detalla, hay grupos de inversores con hasta 5 locales; hay familias; hay personas que se autoemplean y también hay grupos que, además de Tomasso, manejan otras franquicias de gastronomía.

"En términos generales, el franquiciado ideal debe entender que una franquicia no garantiza el éxito, que es necesario trabajar y prestar atención a los detalles. Buscamos operadores presentes, ya sea el franquiciado o un empleado responsable del franquiciado", detalla Parra.

La fórmula que empuja al éxito, explica, es la combinación de locales pequeños para delivery y take away, que requieren baja inversión, con una sencilla operación que consiste en calentar en un horno especial las pizzas o empanadas que ya llegan listas desde la planta que la empresa tiene en el barrio Santa Rita. Por cada local, calcula Parra, se necesitan solo 4 empleados, dos por turno.

La inversión en esta franquicia se recupera entre los 18 y 24 meses

Los locales ideales tienen entre 60 y 80 metros cuadrados, una buena visibilidad en la cuadra y que requieren una inversión en torno a los u$s28.500, valor que incluye el canon de ingreso de la franquicia. El recupero de la inversión, estima Parra, se alcanza entre los 18 y los 24 meses.

Con 4 empleados cada franquicia vende al menos diez mil empanadas y 1500 pizzas por mes

"En Capital y en Gran Buenos Aires la franquicia es llave en mano y en el interior es opcional; es decir, el franquiciado puede llevar a cabo el proyecto que nosotros le otorgamos con su gente", aclara.

El negocio, según explica Parra, se basa en el volumen, y un punto de venta que funcione correctamente debería estar vendiendo al menos 10.000 empanadas y 1500 pizzas al mes.

"Si alguna franquicia llega a vender por debajo de estas cantidades, es necesario analizar cuál es el problema. A veces sucede que abre un competidor en la misma cuadra o que había una escuela o una empresa cercana que cerró, y como resultado, perdimos clientes. En cualquier caso, se analiza la problemática y el equipo de supervisión de Tomasso activa estrategias específicas para que el negocio alcance su punto de equilibrio. Siempre se brindará apoyo al franquiciado", concluye Parra.