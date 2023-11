Millonaria inversión de los dueños de Central Puerto: cuántos empleos se crearán

Tras haberse quedado con uno de los activos que el grupo italiano Enel puso en venta en la Argentina y de haber diversificado su negocio al sector agropecuario, ahora los dueños de Central Puerto destinaron u$s150 millones para una obra de cierre de ciclo combinado.

En concreto, se trata de la construcción del cierre de ciclo combinado de la central termoeléctrica, ubicada en Santa Fe, más precisamente en el parque industrial Sauce Viejo (RUTA 11º KM 455), a 22 km de Santa Fe capital. Según un documento de los nuevos dueños de Central Costanera, es decir el grupo compuesto Carlos Miguens Bemberg (ex Quilmes); la familia Escasany (Banco de Galicia); Guillermo Reca (ex ejecutivo del banco de inversiones Merrill Lynch) y los hermanos Ruete Aguirre (ex Banco Roberts), la central "dispone de una turbina de Gas marca Siemens SGT5-4000 F de combustible dual con una potencia total nominal de 292 MW".

Mejoras y adecuaciones

A partir de las obras, dispondrá de una potencia adicional de 140MW. Es decir que contará con una potencia total de 432MW, lo que implicará el abastecimiento a más de 300.000 hogares de todo el país, inyectando potencia al sistema interconectado mediante la vinculación en 132kV.

En una primera instancia, la central facilitará la creación de más de 300 empleos (entre trabajadores directos e indirectos), buscando ampliar esa capacidad para que día a día que más proveedores locales desarrollen su rubro, dando solución a los requerimientos de la misma.

Al respecto, Fernando Bonnet, gerente General de Central Puerto, sostuvo que "desde el momento en que adquirimos la Central nos hemos enfocado en dar todos los pasos necesarios para crear las condiciones que permitan ejecutar esta compleja obra de la mejor manera priorizando las revisiones, mejoras y adecuaciones que optimicen y modernicen las instalaciones existentes".

Según el ejecutivo, la importancia de esta obra radica no solo en la eficiencia que alcanzará el nuevo ciclo combinado, estando entre los más eficientes del país, sino que también se suma el hecho que podrá, por su ubicación, utilizar el gas provisto desde Vaca Muerta con la vinculación del nuevo gasoducto construido recientemente y la reversión en marcha del gasoducto norte, permitiendo que la Central térmica Brigadier Lopez pueda utilizar y ser despachada con gas natural la mayor parte del tiempo.

La Central Térmica Brigadier López está ubicada en la provincia de Santa Fe, en ell Parque Industrial Sauce Viejo

Por eso agrego que el lanzamiento de este proyecto "significa una optimización de los recursos, y un nuevo crecimiento y diversificación de la matriz energética de la compañía que con el consumo predominante de gas natural aportar también a la transición energética".

Cómo opera la Central

El documento elaborado por Central Puerto para informar sobre la obra también explica el formato de funcionamiento de central en ciclo abierto.

Asegura que produce energía eléctrica por medio de un generador accionado por una turbina de combustión, siendo el combustible principal utilizado para ello el gas natural.

También señala que el cierre del ciclo implica que una caldera de recuperación aprovecha el calor de los gases de combustión de esa turbina de gas, para producir vapor el cual acciona una segunda turbina.

Otro generador está acoplado a esta turbina de vapor, aumentando la generación de energía sin la necesidad de utilización de nuevo combustible y por lo tanto haciendo más eficiente el sistema.

Destaca además que el aprovechamiento del calor en los gases de salida de la propia Turbina a Gas (TG), "posibilita la generación del vapor necesario para el empuje en la Turbina a Vapor (TV). Adicionalmente, los gases ya utilizados en el recuperador de calor terminan con baja temperatura, lo cual mejora las condiciones de efluentes gaseosos totales".

Central Puerto es la mayor geneadora de electricidad de la Argentina

La central se encuentra dentro del Parque Industrial Sauce Viejo, donde Central Puerto tiene una participación en diferentes áreas: Seguridad e Higiene, Recursos Humanos, Enfermería Corporativa. Participó también en la construcción del Centro Médico que da asistencia a todas las empresas dentro del Parque y a la comunidad toda y realizó donaciones de equipos informáticos a diferentes instituciones educativas y de la seguridad.

En la actualidad, Central Puerto es líder en la producción de energía eléctrica en Argentina que cuenta con 14 plantas de generación de diversas tecnologías, más de 1.000 empleados y alcanza un 16,2% de market share gracias a su excelencia operativa y rentabilidad.

Su misión es producir energía eléctrica en forma eficaz, sustentable y en armonía con el medio ambiente. A su vez, busca contribuir al abastecimiento de la demanda, gestionando los negocios de manera que creen valor no solo para la compañía, sino también para la sociedad. En la actualidad, cuenta con una capacidad instalada de generación de 7.100 MW.