Incertidumbre en Tierra del Fuego: por qué la industria podría perder 20.000 puestos de trabajo

Más de la mitad del empleo privado de la provincia de Tierra del Fuego se genera directa o indirectamente en las fábricas que se instalaron, gracias al subrégimen industrial vigente desde 1972 y prorrogado hasta 2038. Por eso la preocupación de sus habitantes por lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones. Javier Milei propuso eliminarlo, luego cambió, pero su nueva idea tiene el mismo fin, según explican los protagonistas.

Una radiografía de la isla muestra que en octubre tuvo 11.815 empleados directos registrados, sumado a unos 8.000 puestos indirectos (seguridad, logística, etc). El polo industrial fueguino cuenta con 46 empresas beneficiarias del subrégimen de la ley 19.640, creado hace más de 50 años. Surgió como meta estratégica y geopolítica para fomentar la actividad económica y poblar este territorio tan austral. El régimen exime de pagar IVA y Ganancias por cualquier consumo en Tierra del Fuego y el sub régimen atañe al ingreso de los bienes a la isla, sin el pago de IVA y aranceles.

Para dimensionar todo lo que sale desde la Isla hacia el continente basta enumerar que se hace la tela para las camisetas de la Selección Argentina, se confecciona el 60% del mercado de sábanas y cubrecamas, los sachets de leche, los silos bolsas, los postnet, además de televisores, aires acondicionados, celulares, microondas, estereos para Toyota Hilux y computadoras de a bordo y autopartes para Ford, Volkswagen y hasta módulos que se exportan a Brasil.

Cuando Argentina necesitó respiradores en la pandemia, gracias a los procesos industriales existentes en el sur se pudieron producir 1.500 respiradores en un mes y hasta llegaron a exportarse.

Qué planea hacer Milei con Tierra del Fuego

Antes de las PASO, Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, prometió derogar la ley 19.640. En declaraciones a TN dijo: "El régimen de Tierra del Fuego es una estafa a los argentinos de bien y les cuesta muchísimo en términos de dinero y bienestar".

La ministra de Industria de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, aclaró a iProfesional ese punto: "Nosotros también somos argentinos de bien. El subrégimen no es un costo que pone la Argentina, es un dinero que deja de percibir el Estado Nacional. Es una decisión política de fomentar la presencia soberana en el Atlántico sur, no es que pagan para que vivamos sin impuestos". En el sur todas las condiciones de vida son más difíciles.

El domingo se decide el destino de la industria fueguina y sus 20.000 trabajadores directos e indirectos

Aclarado el punto, tras las PASO Milei se desdijo y cambió de parecer. Para no espantar futuros votantes, pese a haber ganado las PASO, dio un giro: "El problema no es que en Tierra del Fuego se pagan pocos impuestos, el problema es que se pagan muchos fuera de la Isla". Y agregó: "La Isla no recibe subsidios, esa es la mentira, sólo pagan menos impuestos".

Sobre lo que piensa hacer señaló hace unas semanas: "Pero ¿qué quieren que pague más impuestos o que se los baje a los otros? Dale, le bajo los impuestos a los otros. Le tenes que bajar los impuestos al continente, no subírselos a Tierra del Fuego". Sobre su idea anterior de eliminar la ley 19.640 puntualizó: "Es un problema de visión, por parte de los envidiosos, socialistas, colectivistas y estatistas que hablan de los que no pagan impuestos…Esto es interesante porque muestra cómo funciona la envidia en Argentina. El problema no es la Isla, es todo lo que tengo en el continente. Es una discusión de envidiosos y yo no estoy del lado de ellos. Sólo quiero que le bajen los impuestos a la gente. Los políticos obviamente no, la quieren para ellos", dijo antes de aliarse con Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Similitudes con Macri

En Tierra del Fuego ya sufrieron las consecuencias de las políticas de Macri. "Lo que busca hacer Milei es lo mismo que nos hizo Macri sin tocar la ley 19640 y el sub régimen. Bajó las retenciones de los productos terminados como las notebook y perdimos 5.000 puestos de trabajo directos. Si las fábricas dejan de ser rentables y dejan de fabricar, indemnizan a la gente y listo, chau. Nos quedamos sin industria nacional, porque esto no es ensamblaje, hacemos autopartes, televisores, de todo y hasta industria textil, se hila la tela, se la tiñe y se la lleva al continente. La opción a que Tierra del Fuego no exista es traer producto terminado e importado directo a un galpón al lado del puerto donde lo reciben y distribuyen al resto del país, producto sin trabajo argentino. En 2015 tuvimos un pico histórico de 16.000 puestos de trabajo, sin las notebooks caímos a 8.300", señaló la ministra.

Sobre el mismo tema, Juan Ignacio García, Subsecretario de Industria fueguino señaló a iProfesional: "Hay en Milei una intención de reducir las alícuotas que se pagan en el resto del país, esto haría que deje de ser viable la producción en la provincia. En un esquema de eliminación de aranceles el beneficio de producir en Tierra del Fuego dejaría de existir y sería inviable".

Al igual que este año, el actual ministro de Economía y candidato, Sergio Massa envió una adenda al proyecto de ley Presupuesto 2024 que pone bajo la lupa los beneficios fiscales y exenciones impositivas de varios sectores económicos, incluidos el Régimen de Promoción de Tierra del Fuego. A poco de ganar las elecciones planteó la necesidad de que el presupuesto, que contiene un déficit fiscal primario del 0,9% del PBI, se sancione con un resultado primario superavitario del orden de 1% del PBI y que ese superávit surja del tratamiento de la separata.

En la isla explican que esa separata forma parte de las exigencias del FMI y el Presupuesto es una herramienta de gestión, pero así como se pudo haber tratado en 2023 y no se hizo, pasará lo mismo el próximo año. "No quiere decir que se esté pensando o planteando ningún tipo de modificación. Cada tema será analizado, hay otros elementos de análisis que en el caso de Tierra del Fuego se ponen de mesa y son muy fuertes, tiene que ver con el posicionamiento en el Atlántico Sur, tiene que ver con la soberanía, con tener un territorio fuerte en esas latitudes que está mirando todo el mundo con cuchillo y tenedor. No se está cuestionando al sub régimen ni nunca se lo cuestionó", dijo desde Tierra del Fuego, Sonia Castiglione.

En la Isla se hace desde la tela de la camiseta de la selección, hasta autopartes, electrónica, sachets de leche, posNet y sábanas

Preocupación en Tierra del Fuego

En la Isla todos los habitantes están muy preocupados, los trabajadores están muy movilizados, mientras las empresas prefieren no opinar. Desde el sector que los agrupa prefieren estar callados. Los gigantes como Newsan, Mirgor, BGH y Electrofueguina, esperan en silencio hasta ver quién ganará las elecciones.

Oscar Martínez, Secretario General de la UOM de Tierra del Fuego, seccional Río Grande, analizó el futuro de la Isla pos elecciones: "Sabemos que más allá de los cambios que ha tenido Javier Milei para atemperar su discurso o modificar su violencia verbal, no modifica su planteo. Si da beneficios similares a todo el país, por las condiciones geográficas, porque somos una isla, por los costos de logística y por el clima quedaríamos postergados. Por eso salimos con una fuerte campaña en todos los establecimientos a impulsar y convocar el voto al candidato Sergio Massa de Unión por la Patria, para defender nuestros derechos conquistados. Sería un riesgo enorme volver a enfrentar políticas liberales. Milei es una persona peligros para toda la sociedad, dijo muchas barbaridades, insultó a media sociedad. Su objetivo es eliminar y replicar las políticas de su socio político que nosotros ya sufrimos en la industria fueguina".

El domingo se define el destino de los habitantes de una de las regiones más australes, los que soportan condiciones climáticas no deseadas, se sabrá si la industria fueguina tiene futuro o no.