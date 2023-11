Katopodis usa el "mapa de la obra pública" para responderle a Milei

Una de las primeras medidas anticipadas por el presidente electo Javier Milei, es la de recortar "a cero" la obra pública para reducir los gastos en el sector público. Así lo anticipó el líder de La Libertad Avanza el domingo pasado tras imponerse en el balotaje a Sergio Massa, pero anticipó que respetará las licitaciones que están en curso.

En el mismo sentido, el futuro ministro de Infaestrutura, Guillermo Ferraro, quien etará también a cargo de las áreas de Energía, Minería, Transporte y Comunicaciones, refrendó las declaraciones de su jefe y bajó el mismo mensaje sobre la transición en un área que, para el mandatario electo, es clave para ajustar el gasto en obra pública que representa el 1,5% del PBI. En la actualidad, existen 3.500 obras en ejecución, según CAMARCO, la cámara que agrupa a las empresas de este sector.

Inmediatamente conocidas las declaraciones de Milei y de Ferraro, desde el actual Ministerio de Obras Públicas salieron a resaponderle al presidente electo y a su futuro ministro con datos que dan cuenta de que ya se finalizaron 4.434 obras de las más de 7.200 iniciadas en la gestión.

Esto significa que no será fácil para el nuevo gobierno dar marcha atrás con esas obras teniendo en cuenta la promesa de respetar los contratos firmados y tendrá que analizar el futuro de las 2.766 restantes que se encuentran en ejecución, es decir, si se las mantiene o se las anula, tal como es la idea del líder libertario.

Inversiones paralizadas

A través de un comunicado, la cartera que dirige Javier Katopodis salió a sostener que se llevan invertidos $782.605 millones en obras que ya se finalizaron en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires y con las que se alcanzó al 100% de los municipios del país, lo cual significa, en promedio, tres obras terminada por día.

De acuerdo a los ejes de Obras Públicas, 1.151 son de Conectividad e Infraestructura Vial, 1.762 de Gestión Integrada del Recurso Hídrico y 1.521 corresponden a Infraestructura Urbana, Rural y del Cuidado.

En la actualidad, existen 2.766 obras públicas que se encuentran en ejecución y que no serán fáciles de dar de baja

"Estas intervenciones forman parte de la cartera vigente del Ministerio que, tras iniciar, contaba con 300 obras de las cuales el 70% estaban paralizadas", afirma el documento firmado por Katopodis y en el cual se agrega: "Actualmente, cuenta con 7.265 en total: 2.308 en ejecución y las 523 restantes, en circuito. Adicionalmente, 615 proyectos están en proceso de evaluación y aprobación".

También se hace referencia las encaradas a través de Vialidad Nacional, en las cuales se intervinieron 20.146 km, entre los que se destacan 1.209 km de nuevas autopistas, autovías y rutas y 18.937 km de repavimentación y mejoras, con la colaboración de Corredores Viales S.A., "que en estos más de tres años y medio de gestión empleó 313.150 toneladas de asfalto e instaló 5.836 luminarias LED en las rutas que tiene bajo su concesión en 13 provincias del país (5.844 km divididos en 10 tramos)".

Creación de empleo

Asimismo, en el mensaje de Katopodis a Milei se asegura que "a partir de las obras ejecutadas por AySA y ENOHSA, entre 2019 y 2023, la cobertura nacional de agua potable pasó del 80,2% al 86,7%, y la de saneamiento, del 56,1% al 64,3%, lo que permite que 6,9 millones de personas se incorporen a estos servicios".

Además, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se construyeron 12 Hospitales Modulares en tiempo récord para hacerle frente a la pandemia de Covid-19 y 86 Centros Modulares Sanitarios de Aislamiento y de Frontera para fortalecer el sistema de salud, como parte de las 194 obras finalizadas de la Red Federal de Infraestructura Sanitaria.

Del mismo modo, el Ministerio ya construyó 116 Centros de Desarrollo Infantil, que forman parte del Programa de Infraestructura del Cuidado destinado a la primera infancia que cuenta con otras 316 obras en ejecución y 56 a iniciar y apunta a alcanzar 500 nuevos espacios en cada una de las provincias.

También, como parte del Programa de Infraestructura Universitaria, se terminaron 47 obras en universidades de toda la Argentina, 37 están en ejecución ejecutando, 57 se encuentran a iniciar y se avanza con el proceso de licitación de otras 11.

El sector de la construcción alcanzó en agosto de 2023, 479.856 empleos

El plan que pone en evidencia el saliente gobierno, va en línea con las críticas hechas a Milei por los propios empresarios del sector, más que nada por las declaraciones del presidente electo acerca de que la obra pública "no genera empleo".

Por el contrario, según Katopodis, "gracias al impulso de la Obra Pública, el sector de la construcción alcanzó en agosto de 2023, 479.856 empleos registrados, con los que se logró el récord histórico más alto, superando la mayor marca previa correspondiente a mayo de 2023 (473.571)".

Reducir desequilibrios

El titular de Obras Públicas también se concentra en sostener que con las más de 4.400 obras públicas concluidas, se avanzó en la generación de infraestructura "de calidad para la construcción de una Argentina federal sin distinciones políticas, con el objetivo principal de achicar los desequilibrios territoriales y las brechas de inversión existentes a lo largo y ancho del país".

"Todos los argentinos y argentinas pueden consultar información sobre las 7.265 obras que actualmente están en ejecución a través del site https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/#/proyectos, una plataforma online destinada a facilitar el conocimiento y el control ciudadano en la ejecución de las obras públicas", concluye el comunicado.

En contraste, el diputado electo por La Libertad Avanza (LLA), Alberto Benegas Lynch, profundizó este lunes sobre los "cambios estructurales de primera generación" que el presidente electo Javier Milei anunciará tras asumir la presidencia el próximo 10 de diciembre y convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso.

El objetivo inicial, dijo el legislador electo, está puesto en la baja del gasto del Estado para que caiga cerca de 13 puntos del PBI para luego terminar con la obra pública.

Pero, en declaraciones radiales aclaró: "Eso no quiere decir que no vayamos a hacer más rutas sino que, en todo todo caso, se cambiará el ejecutor. Las cosas no se harán a través de un fondeo estatal sino por medio de la obra pública privada".

El kirchnerismo, a la defensiva

Una posición diametralmente opuesta es no sólo a la que defiende Katopodis sino también a la que impulsan desde las huestes kirchneristas que cuesitonan y prometen rechazar la postura de los libertarios.

En este sentido, una de las voceras de las críticas es la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, María Teresa García, quien considera que llevar al mínimo la obra pública, "es una imprudencia y una declaración altisonante que no tiene que ver con la realidad que vivimos".

El gremio de la UOCRA también mantiene una postura crítica frente a la decisión de Milei de llegar a obra pública "cero"

"Me parecen una imprudencia los anuncios sobre la obra pública. Ya hemos tenido iniciativas público-privadas y no han sido eficientes", sostuvo la senadora en declaraciones a Radio Perfil, en alusión a la experiencia de ese tipo de emprendimientos durante la gestión macrista.

Para García, la obra pública "está ligada a la producción y al desarrollo como está pensando en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano al bienestar social", a la vez que añadió que "continuar obras de cloacas y pavimento tiene que ver con un mejor vivir de la población".

Por eso, señaló: "Decir que se va a reducir al mínimo posible o que va a desaparecer la obra pública me parece una declaración altisonante que no tiene que ver con la realidad que vivimos. Es desacertado, hay que esperar a ver cómo dice que lo va a concretar".

En sintonía con el Gobierno y los sectores kirchneristas, se alinean los empresarios de la construcción agrupados en CAMARCO que hace unos días emitieron un comunicado conjunto con el gremio de la UOCRA para cuestionar la postura de Milei.

En el interior, también salieron a defender esta postura, tal como lo demuestra la presidenta de la delegación santafesina de la Cámara Argentina de la Construcción, Verónica Eizmendi, quien calificó de "poco viable" la intención del presidente electo.

En declaraciones a Radio LT9, la empresaria destacó "la obra pública por su carácter, que son obras para la comunidad y de uso público. La forma en la que se ejecuta, sean privados o a través del Estado, es la diferencia. Es muy difícil que toda la obra pública se haga con inversión privada. No sucede en ningún país del mundo. La obra pública es necesaria siempre para el desarrollo, para la producción de cualquier país. En Argentina, como país en desarrollo, necesitamos una inversión que sea alrededor del 6 o 7% del Producto Bruto Interno".

Eizmendi cree más en que se van a terminar de ejecutar las obras en el sistema en que se están ejecutando en ese momento y que en las nuevas se irá implementando el sistema de Milei "como para que la obra pública pase a manos privadas y no a la financia del Estado, que ese es el concepto que sostiene".