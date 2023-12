Alerta en salud: faltantes de importados complican las diálisis y peligran las intervenciones cardiológicas

El cepo que rige para los insumos importados mantiene en terapia intensiva a los tratamientos médicos y la atención general de cualquier dolencia sanitaria. Así lo expusieron sendas organizaciones del sector, que destacaron la falta de insumos clave para la concreción de tratamientos cardiológicos, la ausencia de materiales para la realización de sesiones de diálisis y la falta de reactivos para los análisis bioquímicos.

Este último segmento, también reclama un acortamiento en los tiempos de pago que realizan las obras sociales y prepagas y expuso una suba en el valor de los insumos que resulta incontenible para los profesionales de ese rubro. Entidades que integran a los cardiólogos, reconocen obstáculos graves para sostener procedimientos de alta complejidad.

Desde el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) se indicó que se enfrentan "serias dificultades ante la grave crisis económica en la disponibilidad de insumos tanto para diagnósticos y tratamientos de patologías agudas (Infarto, ACV, oclusiones de arterias de miembros inferiores, y otros), no solo en los grandes centros sino en el interior del país".

"Es indudable que la disponibilidad de insumos conspira contra la calidad de la prestación. Es imperioso poder contar con medios de contraste para la realización de estudios diagnósticos así como con aquellos elementos medulares para la realización de una angioplastia o una cirugía cardiovascular de by-pass y la totalidad de las pruebas diagnósticas empleadas en cardiología", agregó la institución a través de un comunicado.

Las diálisis, también complicadas

CACI se ubica entre las entidades que acumulan meses señalando las dificultades que atraviesa el sector sanitario a raíz de las trabas que dificultan el ingreso de materiales importados.

Alejandro Palacios, ex titular del colegio en cuestión, declaró recientemente que "faltan variedades de stents. En la práctica diaria, en lugar de colocar uno de 3 centímetros de diámetro ponemos dos de 2,5. Pero hay otros insumos, como el líquido de contraste que no se puede reemplazar. Estamos regulando su uso lo mejor posible. No sabemos cómo va a terminar esta situación y no vemos medidas para solucionar esto".

En sintonía con esta posición, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) también dio cuenta de un crack en su stock de sales y cloruros para los tratamientos que brindan sus profesionales. La organización señaló faltantes de jeringas, cateters y líquidos peritoneales.

La falta de insumos complica la realización de estudios y ánalisis.

"Esta situación no es nueva ya que, desde hace casi dos meses, junto a proveedores del sector, hicimos saber nuestra preocupación ante la posibilidad la reducción, e incluso prohibición, de la importación de insumos médicos, lo que en la práctica pone en serio riesgo la continuidad de las prestaciones, sobre todo para los pacientes de diálisis peritoneal", declaró al respecto Jorge Abdala, presidente de CADRA.

Faltan importados: profesionales reutilizan materiales

Precisamente, desde asociaciones de diálisis del interior del país incluso se expuso que numerosos especialistas hasta se ven obligados a reutilizar materiales para seguir dando la prestación sanitaria.

"El problema que tienen hoy los especialistas es la brecha cambiaria: no se sabe qué dólares vamos a tener o qué tipo de cambio tomar. Algunos acaparan la mercadería y otros ni la tienen. Nosotros seguimos con los tratamientos para no llevar los problemas a los pacientes", explicó Gregorio Villafañez, de la Asociación de Prestadores de Diálisis de Catamarca.

El especialista comentó que, raíz de los faltantes pronunciados, "entre los nefrólogos se prestan los elementos indispensables para desarrollar su trabajo. Somos muy solidarios para seguir haciendo diálisis a los pacientes".

Asimismo, explicó que la reutilización obligada de insumos también genera complicaciones. "Eso lleva un riesgo, como las tubuladuras", dijo. La falta de precisiones respecto del rumbo que tomará el inminente gobierno de Javier Milei en tema de importaciones mantiene expectante a un sector que, reconocen las instituciones sanitarias, atraviesa una pérdida de calidad de servicio como no se había visto en años.