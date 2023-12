Espacio Toro: cómo funciona la primera "fábrica de ideas" de la Ciudad para emprendedores

"Los negocios no se fuerzan; los negocios nacen". Con esa premisa, Sebastián Cantero, presidente de la desarrolladora TBSA y director de la inmobiliaria Toro Real Estate, inauguró este año en Núñez su nueva oficina, pero anexando "la primera y única" usina de negocios que busca reunir a la comunidad de emprendedores con buenas ideas para generar negocios innovadores. La oficina, el equipamiento tecnológico, y el café, dice, corren por cuenta de la casa.

Espacio Toro, describe el empresario, es una "fábrica de ideas": "Está habilitado para que los emprendedores del sector con buenos proyectos podamos compartir un asado en un lugar lindo e inspirador. Estoy convencido de que así salen los mejores negocios", remarca. No se trata de un cowork, sino que "es un espacio para que la gente venga a contrastar y darle forma a sus idea y hacer negocios con nosotros", aclara.

"Creamos algo totalmente inédito. Contratamos un barista para que la gente pueda tomar un buen café y hay espacio para que vengan con sus notebook para trabajar. Cuando se van, todo lo que hayan consumido corre por cuenta nuestra. La única condición que ponemos es nos hayamos conocido o que nos haya presentado un proyecto", agrega entusiasmado a iProfesional.

Allí, Cantero apunta a generar un espacio de networwing entre su propio equipo de trabajo y otros emprendedores del rubro o emprendedores en general, pero que tengan ideas innovadoras para resolver desafíos del sector, potenciar sus habilidades y llevar adelante los proyectos. "El camino hacia el éxito es un trabajo muy duro y solitario. Lo importante es reunir el equipo correcto que te permita tomar las mejores decisiones", justifica Cantero y agrega: "el éxito se vive como algo muy personal, pero todo empresario para su solidez tiene que tener un buen entorno afectivo y espiritualidad", asegura.

Espacio Toro está sobre la Avenida Figueroa Alcorta en el Barrio River (Núñez). Se trata de una propiedad de 600 metros cuadrados con rooftop y zona de bar en lo que fuera un viejo gimnasio.

Con un estilo minimalista, está decorado con objetos antiguos que van desde una moto y cascos hasta un viejo tocadiscos "En mi tiempo libre me dedico a restaurar camionetas y motocicletas antiguas, es una pasión, como todo lo que hago", cuenta el empresario.

Para emprendedores con ideas pero sin equipos

Para refuncionalizar aquella descascarada estructura que se encontró y convertir a Espacio Toro en una fábrica moderna con planta libre, el empresario invirtió 500.000 dólares.

El objetivo de este espacio, remarca, no es hacer negocios sino generar negocios, por lo tanto, aclara que, por el ejemplo, el rooftop habilitado para 40 personas, se puede reservar, pero no se alquila. Es decir, como el café, no tiene costo.

En cuanto a la ubicación, explica Cantero, no es azarosa sino que responde a un plan estratégico de posicionamiento de marca, teniendo en cuenta que se encuentra en las inmediaciones de la Universidad Di Tella y del Parque de la Innovación.

"Si bien abrimos hace poco, la experiencia viene siendo muy satisfactoria. Ya comenzó a venir gente con ideas brillantes pero que no las pueden llevar a cabo porque no tiene equipo. Nosotros las tamizamos y las llevamos adelante", explica el empresario que, entre TBSA, Toro Real Estate y una consultora que lleva su nombre, emplea a más de 100 personas entre trabajo directo e indirecto.

Tecnología al servicio del Real Estate

Aunque a Cantero lo apasionan las antigüedades, lo moderno y tecnológico lo cautiva de igual manera y, cuenta que siempre está pensando en cómo aplicar tecnología a sus negocios. Ahora, dice, le tocó el turno a la Realidad Aumentada.

Cantero tiene un gran porcentaje de desarrollos urbanísticos en el interior del país; el más importante, por dar un ejemplo, es el que está llevando a cabo en Añelo (Neuquén): en pleno desierto patagónico está desarrollando un polo urbanístico que apunta a ser parte fundamental del crecimiento de la población, derivada de la actividad productiva ligada a los hidrocarburos, pero también como respuesta a la necesidad de vivienda, infraestructura, logística e industria.

El tema es que muchos de los potenciales inversores (o las mismas empresas del sector de los hidrocarburos) están en Buenos Aires y con poco tiempo para viajar al interior del país a conocer el emprendimiento o la zona. Y allí, cuenta entusiasmado, es donde entra la Realidad Aumentada.

"Diseñamos una sala específica para VR. Volamos las áreas donde tenemos desarrollos con drones y llevamos ese material a 3D. Luego hicimos un video apto para casco de realidad virtual. Además tenemos un sistema de GPS subterráneos en zonas que, muchas veces, están intervenidas por gasoductos, oleoductos y acueductos. Hicimos un escaneo completo de lo que hay debajo de la tierra para transformarla en lotes. De modo que la sala de VR permite que el inversor pueda conocer acabadamente dónde está poniendo su dinero con solo ponerse un casco, antes de viajar hasta el lugar", detalla Cantero.

También adelanta que próximamente habilitará una sala streamer. "Pero lo que más fanatismo me provoca es la Inteligencia Artificial. Estamos preparando las condiciones para que a la hora que quieras puedas saber el valor de tu propiedad. La idea es poner pantallas en la oficina para que la gente pueda entrar a hacer su autoconsulta", cuenta.

"No le tenemos miedo a ningún tipo de proyecto. Tiene que ser coherente y pasar determinados estándares", concluye.