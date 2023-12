Cuánto cuesta una franquicia digital de cervecería que no necesita empleados ni local

Pinta Libre es la primera aplicación móvil que ofrece servicio por suscripción para tomar cerveza, café o tragos gratis. En 2021, lanzó su modelo de franquicias digitales y la empresa, con sede en La Plata, ya está presente en 4 provincias y 6 países de la región. En 18 meses, vendieron 15 franquicias, para el 2024, tienen 5 más confirmadas y el objetivo vender 30 más para terminar el año con más de 50 en operación.

Apodada como la Netflix de la cerveza, Pinta Libre nació en 2018 por iniciativa de Matías Mindlin, quien se propuso poner fin al tema de las mesas vacías de los bares y cervecerías, ayudando también al bolsillo de los consumidores con un ahorro de hasta 50 por ciento.

Actualmente, Pinta Libre ofrece Pinta Libre Beer & Drinks para suscripciones de cerveza y tragos y una suscripción específica de café que se llama Pinta Libre Coffee.

Cada una de estas suscripciones tiene un valor de $1.799 y ofrece una cerveza y un café sin cargo al día, todos los días, en los bares y cafeterías adheridas a la plataforma. "Es decir, por $1.799, puedes tomarte 30 cervezas o 30 cafés. El único requisito, es que además de abonar la suscripción, es que el suscriptor debe realizar un consumo mínimo de igual o mayor valor a la cerveza o café que canjeas gratis", explica Mindlin.

Pinta Libre cuenta con más de 1.500 bares y cafeterías adheridas y van desde marcas con un local hasta marcas nacionales e internacionales con más de 50 sucursales. Nucha, Croque Madame, Molly’s, Flat & White, Le Panem, Bonafide y The Coffee Store son solo algunas.

Para los comercios, explica Mindlin a iProfesional, la app es publicidad, ya que funciona como una vidriera que democratiza la información.

Vas a tu cafetería preferida, "pinteas" un Latte de de $1.500 y comprás un sandwich, una torta u otro café por $1.500

"La cafetería número 1 desde hace años está en el mismo lugar que una cafetería inaugurada por dos hermanos hace 6 meses. Pinta Libre les envía clientes al costo de una bebida. No hay costos fijos ocultos para ellos. Ni comisiones por ventas", destaca el emprendedor y agrega: "No hay establecimientos que no quieren trabajar con nosotros. Quienes aún no lo hacen es porque no los hemos visitado", dice con seguridad.

Además de las suscripciones, el modelo de negocio de Pinta Libre tiene su vertical corporativa, ofreciendo suscripciones a empresas para que regalen consumos entre sus empleados como beneficio corporativo. "Solemos vender unas 1.000 suscripciones corporativas por mes", calcula Mindlin.

Con el objetivo de escalar el negocio, el emprendedor eligió apalancarse en el sistema de franquicias, consolidándose como pioneros del concepto "franquicia 100% digital". Hoy, Pinta Libre tiene franquicias digitales en La Plata, en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Resistencia, San Juan y Salta.

Además de Argentina, tienen franquiciados también en Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay. "Para el 2024, tenemos el objetivo de consolidar las operaciones en donde ya estamos operando y vender las primeras franquicias en Brasil, España y México", adelanta.

Franquicia de cerveza "digital": a quién apunta

La descentralización y la posibilidad de convertir a otros en dueños de su propio negocio fueron lo que convenció a Mindlin de que las franquicias eran el mejor camino a seguir. "El modelo de negocios de Pinta Libre es muy sencillo, pero tiene un componente de territorialidad muy grande. Es decir, es fundamental tener a alguien local en cada zona y que conozca bien la ciudad. Por lo tanto, se nos ocurrió descentralizar el negocio, buscando a personas que quieran emprender y ser los dueños de Pinta Libre en su ciudad", explica.

En resumen, Pinta Libre persigue dos perfiles de franquiciado. Por un lado, el grupo de amigos que quiere emprender, y por otro, grupos gastronómicos que ya están en la industria y quieren integrarse horizontalmente, de modo que Pinta Libre les permita seguir explotando su cartera de contactos.

El franquiciado Pinta Libre se convierte en dueño de la empresa en su ciudad y percibe le 75% de las ventas generadas

De todas maneras, aclara, la empresa tiene desarrollada una academia online, Pinta Libre Academy, donde se repasan todos los temas necesarios que deben ser comprendidos por el franquiciado, desde el ADN e historia de Pinta Libre hasta cualquier aspecto comercial y de gestión del negocio.

Para ser franquiciado de Pinta Libre se necesitan desde u$s2.000

El modelo de franquicias digitales de Pinta Libre es 100% online, lo que significa que los franquiciados no necesitan tener un local comercial, maquinaria ni empleados.

El franquiciado, que en realidad es como el dueño de Pinta Libre en su ciudad, tiene como tarea y responsabilidad desarrollar el negocio en su zona. Es decir, ocuparse de captar a los mejores bares o cafeterías, dependiendo de la vertical que esté desarrollando, y por otro lado, ocuparse de conseguir suscriptores. Esto se puede hacer apoyándose en las redes sociales e influencers, con presencia en eventos o, celebrando alianzas con otras empresas, entre otras estrategias.

El franquiciado, explica el fundador de Pinta Libre, percibe como ganancia el 75% dinero de las suscripciones que logre conseguir y a su vez el 75% de las que logre vender a las empresas. Por eso, aclara, además de capital, para ser franquiciado de Pinta Libre, es importante tener un perfil emprendedor, ya que su éxito dependerá de la gestión comercial y su habilidad empresarial, por supuesto.

Luego del éxito de Pinta Libre, lanzan la versión Coffee con más de 100 cafeterías adheridas

El monto de inversión necesario varía de acuerdo a la ciudad, pero según Mindlin, el valor del fee de entrada arranca de los u$s2.000 a u$s10.000. "Apuntamos a un recupero de la inversión entre 14 y 18 meses, aunque tenemos franquiciados que han logrado el punto de equilibrio en menos de 3 meses", remarca.

Mensualmente, Pinta Libre cobra un 25% en concepto de regalías y no cobra canon de publicidad, pero como contrapartida, Pinta Libre busca que el franquiciado tenga el menor equipo posible. Desde el HQ (Headquarters), Pinta Libre le provee apoyo externo a través del gerente de franquicias, cuyo objetivo es la rentabilidad de la misma, un Project Manager, es decir, el líder de comunicación y que hace de nexo entre los franquiciados y el equipo de comunicación. "A su vez, el centro de atención al cliente lo ofrecemos desde el HQ, de esta manera logramos que el franquiciado no deba distraerse por cuestiones que no son core al negocio", concluye.