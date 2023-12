Alquileres y derogación: qué pasará con contratos vigentes y cómo reaccionan con el fin de la ley

La decisión del Gobierno que encabeza Javier Milei de avanzar vía DNU con la derogación de la actual ley de Alquileres, es seguida con expectativa por el segmento que integra a los comercializadores, las constructoras y los expertos del ámbito inmobiliario. Si bien restan conocer los detalles del decreto que promoverá el oficialismo, en el segmento del ladrillo señalan que el cambio de régimen abrirá la puerta para las renegociaciones y proliferan los pronósticos de una recuperación paulatina de la oferta. Precisamente, este aspecto mejoró en las últimas semanas luego de más de tres años de caída. Las inmobiliarias anticipan que, en términos de valores, la reducción de las subas seguirá atada a la evolución que presente el índice inflacionario.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, ex presidente y actual director de relaciones institucionales, dijo a iProfesional que el cambio de normativa no debería impactar en los contratos ya firmados, pero pronosticó un escenario de negociaciones abiertas si las condiciones macroeconómicas no mejoran en lo inmediato.

"Se supone que el retorno del régimen previo a las últimas leyes de Alquileres, no debería ser retroactivo para los contratos ya vigentes. Nunca ha pasado algo así y no tenemos indicios de que ahora será diferente. Pero sí habrá mucha negociación. Estamos recibiendo consultas para dar asesoramiento a los profesionales que ven inminente el cambio", aseguró.

El impacto del DNU en los contratos ya vigentes

José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario, sostuvo también que los alcances del DNU se harán sentir en los contratos que se firmen a partir de la nueva etapa. "Las leyes no pueden ser retroactivas. El cambio será hacia adelante, lo que está firmado responde a la ley imperante en el momento de acordar el contrato. No se podría cambiar lo que firmaste o acordaste en el marco de lo que regía en ese momento", comentó a iProfesional.

"Entiendo que lo que está firmado seguirá así. Igualmente, en los hechos, la ley ya estaba derogada. Salvo excepciones, ya no se firmaba bajo esas pautas y, prácticamente, nadie firmó alineado con la última modificación que se hizo", agregó.

El experto aclaró, sin embargo, que el mercado inmobiliario no mejorará de forma automática, pero esto será "una señal muy atractiva para los inversores". Señaló que "sí, habrá más gente que funcionará dentro de un marco legal y respetando el espíritu previo a estas leyes. Esto va en el sentido deseable para mejorar las condiciones del mercado. La mejor expectativa ya empezó a generar movimientos".

Las inmobiliarias señalan que el DNU promovido por Milei le devolverá el dinamismo al sector.

Por su parte, Marta Liotto, ex presidenta de CUCICBA, la entidad que nuclea a los corredores porteños, dijo a iProfesional que, más allá de la intención oficial, resta esperar qué ocurrirá con la Justicia y si el cambio se ajusta a los criterios precisamente legales.

"Es importante también tener en cuenta que lo que se está esperando es un DNU del Poder Ejecutivo, al cual le corresponderá ser analizado en el poder legislativo. Desconocemos qué otro tipo de derivaciones legales podría tener esto si, por ejemplo, alguien decide judicializar las determinaciones de ese mismo decreto", expresó ante iProfesional.

"Todos desde el sector inmobiliario estamos expectantes respecto de la derogación de la ley de Alquileres. Desde siempre hemos sostenido que el Estado no debe inmiscuirse en un mercado que se maneja por acuerdos libres entre privados. De ahí a que apoyamos que se dé de baja esta ley que tanto daño ha hecho al sector. Las dos últimas leyes fueron nefastas. Nos llevaron a un escenario de oferta cero y generaron un daño terrible a las familias que alquilan", enfatizó.

Qué pasará con la oferta y los precios

"En cuanto al impacto que tendrá el decreto en la oferta, el decreto en cuestión –que establecería la opción de pactar alquileres a dos años, con posibilidad de acuerdo entre las partes– mejorará la oferta, aunque, de forma gradual", dijo Liotto.

"Ocurrirá poco a poco. Mejorará de forma paulatina, hay que ir generando confianza. El cambio no será de la noche a la mañana, no es que tendremos miles de propiedades de inmediato. Pero creemos que, en el plazo de 6 meses, el mercado volverá a reflejar un gran dinamismo y recuperación", agregó.

A tono con esto, Bennazar sostuvo que la ampliación de la oferta "comenzó ya a sentirse desde el momento en que se anunció que habría una derogación". El directivo dio por descontado que el cambio de escenario legal generará un efecto positivo en la disponibilidad de departamentos.

La oferta "tradicional" atraviesa su mayor caída histórica.

"Esa misma ampliación generará, de a poco, una mejora también en los valores, que hoy están muy altos por la escasez de propiedades en alquiler. Por supuesto, que también dependerá de qué ocurra con la inflación, pero una mayor oferta de inmuebles sin dudas generará la estabilización de los valores", anticipó.