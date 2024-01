Alquileres: pese al DNU, habrá suba récord en enero por "arrastre" de la ley anterior y la oferta sigue cautelosa

En tanto, el decreto no tiene alcance retroactivo y los contratos vigentes seguirán ajustando según la ley derogada. Más dificultades para los inquilinos

La derogación de la ley de Alquileres establecida por Javier Milei por decreto lejos está de hacerse sentir en los valores en el ámbito locativo. Ocurre que la medida oficial sólo rige para los nuevos contratos, por lo que los acuerdos establecidos vía el régimen legal anterior continúan ajustando a partir de la inflación y la evolución de los salarios. De ahí a que el inicio de 2024 será de un nuevo mazazo para los inquilinos que deban afrontar la actualización anual. En concreto, el aumento para el primer mes del año próximo iniciará muy cerca del 138%. En tanto, los precios generales continúan subiendo por ascensor, en el sector de las inmobiliarias dan por descontado que febrero de 2024 también romperá las marcas de incrementos conocidos hasta ahora.

Según indicaron a iProfesional fuentes ligadas a la comercialización y renta de inmuebles, el ajuste que viene alcanzará a quienes cuentan con contratos firmados bajo la ley que rigió hasta el DNU del oficialismo. Se trata de la enorme mayoría de los acuerdos vigentes dado que, desde la reforma al marco establecida en octubre a esta parte, prácticamente, no se cerraron nuevos contratos.

"Prácticamente no se han hecho nuevos contratos en estos dos últimos meses. Pero los ajustes siguen rigiendo porque el DNU no es retroactivo. En tanto, la inflación no frene un poco, seguiremos hablando de aumentos récord cada mes", afirmó un comercializador porteño.

Recientemente, José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario, sostuvo también que los alcances del DNU se harán sentir en los contratos que se firmen a partir de la nueva etapa.

"Las leyes no pueden ser retroactivas. El cambio será hacia adelante, lo que está firmado responde a la ley imperante en el momento de acordar el contrato. No se podría cambiar lo que firmaste o acordaste en el marco de lo que regía en ese momento", comentó a iProfesional.

"Entiendo que lo que está firmado seguirá así. Igualmente, en los hechos, la ley ya estaba derogada. Salvo excepciones, ya no se firmaba bajo esas pautas y, prácticamente, nadie firmó alineado con la última modificación que se hizo", agregó.

De a poco, la oferta se recupera

A diferencia de lo sucedido a lo largo del año, la oferta comenzó a dar muestras de una tibia recuperación en Capital Federal.

De acuerdo a un monitoreo de Reporte Inmobiliario al que accedió iProfesional, la cantidad de departamentos de 1 a 4 ambientes usados disponibles para alquilar y publicados en distintas plataformas de comercialización, experimentó un alza por primera vez en más de un año, alcanzando las 822 unidades.

"Mes a mes, desde octubre de 2022, el número de departamentos en oferta formal de alquiler a tres años venía decreciendo hasta llegar el mes pasado a un total de sólo 532 unidades unidades en oferta", indicó la consultora.

"El aumento en la oferta, así como también el importante salto de precios en algunas tipologías, obedece a la adecuación a las limitaciones de publicar precios en moneda extranjera impuestas por la última modificación a la ley de alquileres", añadió.

Según el informe, parte de las unidades publicitadas en dólares pasó a pesos a un tipo de cambio cercano al "blue", mientras que "otra directamente apeló a la leyenda ‘consultar precio’ sin especificar en el aviso el valor monetario de locación".

"La cifra actual resulta mayor a la existente el mes anterior en un 55 por ciento, pero a pesar del aumento experimentado, aún es menor a la mitad de la disponible en noviembre de 2022 cuando existían 1817 unidades en oferta", destaca Reporte Inmobiliario.