A Farmacity no le alcanza con la desregulación para entrar a la provincia de Buenos Aires: cuál es su plan B

Desde el 28 de diciembre, hay dos Argentinas cuando un consumidor intenta comprar un medicamento. En varias provincias, podrán adquirirse remedios de venta libre fuera de las farmacias y hasta comprarlos en las droguerías al tiempo que en las farmacias de Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, por citar tres estados densamente poblados, podrían hacerlo en consultorios odontológicos, médicos y ópticos.

Lo que comenzó con la posibilidad de tomarse la presión o aplicar una inyección en los locales, ahora se ofrecerán más servicios, mientras que el expendio de los remedios será supervisado por un profesional farmacéutico que estudió, como mínimo, cinco años en la Facultad para ejercer la profesión y que podrá tener como cliente a otras farmacias.

Este último ítem favorece la reducción de costos, un punto a favor de las cadenas farmacéuticas como Farmacity que opera como una sociedad anónima, pero que es un pecado capital de la política de salud que rige, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, dos grandes territorios donde la empresa del Fondo Pegasus fundada por Mario Quintana no entra ni con la orden de un juez.

Esta imposibilidad es literal, porque, a fines de junio de 2021, la Corte Suprema de Justicia terminó con las ilusiones de operar de Farmacity en el territorio bonaerense donde se realizan cerca del 40% de las ventas de medicamentos de todo el país.

La Corte fue tajante y puso un límite al crecimiento de Farmacity de expandir su negocio en la provincia de Buenos Aires luego de un litigio millonario que llevó diez años de presentaciones judiciales. La empresa cuestionaba la normativa provincial que regula quiénes pueden ser propietarios de farmacias en territorio bonaerense y que excluye a las sociedades anónimas. La Corte determinó que "el legislador local ha ejercido sus facultades en forma razonable, basándose en principios de salud pública, ampliando la protección de los pacientes", y terminó con la cuestión.

Con este fallo en la mano y conocidos los términos del reciente decreto presidencial, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió a cortar todo tipo de posible reclamo del lobby de Farmacity al anticipar que el DNU "no tendrá aplicación en Buenos Aires porque rige una Ley de Farmacia".

Sin embargo, creer que para los directivos de Farmacity la guerra terminó con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, es un error gigantesco.

La cadena Farmacity busca entrar a la provincia de Buenos Aires y a Santa Fe

El plan B de Farmacity

Mientras que el DNU de Javier Milei alienta su expansión en la CABA, en Neuquén, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz y legitima su plan de negocios en las provincias donde ya posee presencia, al tiempo que hace planes para expandirse por el norte del país en las provincias de Formosa, Chaco, San Juan y Corrientes, cuyas legislaturas podrían adherirse a las medidas del Ejecutivo nacional, Farmacity tiene un plan B para entrar por una puerta oculta a los estados donde no es bienvenida.

Desde el año 2022, Sebastián Miranda, el CEO de la cadena Farmacity, empresa que comenzó vendiendo elementos de salud para ofrecer, con el tiempo, todo tipo de artículos desde, ropa, golosinas, productos de moda, de gym, que están ubicados ni bien se ingresa a los locales relegando al fondo a la derecha, el corazón de su negocio, los medicamentos, cuenta con un presupuesto superior a los 4.000 millones de pesos para expandir la cadena.

Con ese poderío económico y sus amplias posibilidades financieras que serán mejoradas con la decisión del presidente Milei, Farmacity está presente en 15 provincias con más de 300 locales y con cerca de 7.000 empleados de los cuáles, menos del 10% son profesionales farmacéuticos y una plataforma online que ofrece productos con marcas propias y va por el desembarco en la provincia de Buenos Aires.

Hay una táctica que ya utilizó como ensayo en la provincia de Santa Fe, donde intentó sin éxito en dos oportunidades hacer pie en la capital de la provincia y en la ciudad de Rosario, por la norma provincial 2.287 que no permite que las sociedades comerciales sean propietarias de farmacias. Con esa experiencia, casi un calco de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, la cúpula de la empresa decidió enviar a otros de sus tanques a Rosario, la firma Simplicity.

Decididos a no pasar más papelones con los rechazos acumulados por intentar vender medicamentos en Santa Fe, Farmacity instaló dos locales de Simplicity con la misma mercancía que se consigue en CABA, con excepción de remedios y fármacos, el rubro que le cierra las puertas a la expansión de la cadena.

Esa estrategia de ingresar a mercados vedados con otros rubros, es la misma que se utiliza en la provincia de Buenos Aires con los locales de Get The Look y Simplicity. En Santa Fe y Buenos Aires se establecieron la mayoría de los locales de estas marcas que superan los 40 salones de venta. Además, trabajan en territorio bonaerense con las apps de reparto a domicilio.

Pero, esa avanzada física, es menor frente a la estrategia que comenzarán a desplegar para llegar a los bonaerenses y santafesinos.

Farmacity tiene una oferta para los emprendedores farmacéuticos.

La táctica del "Caballo de Troya"

La táctica del "Caballo de Troya" implica una oferta muy difícil de rechazar para los emprendedores farmacéuticos. Conscientes de la necesidad de adaptación a la legislación vigente, los directivos de la cadena están citando a farmacéuticos con interés en abrir locales en territorio prohibido para Farmacity y les proponen una fórmula asociativa.

Les ofrecen el know how, en marketing es el activo intangible de una empresa y hace referencia al saber práctico de un modelo exitoso, y le entregan al emprendedor las marcas propias de la cadena para ofrecer en su salón de ventas.

Los que diseñaron esta idea explicaron: "Son modelos asociativos, casi un socio en las sombras, para desarrollar una táctica de comercialización de productos de venta libre".

Si uno de los motores de la reforma de Javier Milei es la posibilidad de permitir a las sociedades anónimas ser propietarias de farmacias, el otro gran motor de la medida es la autorización por la cual los medicamentos de venta libre se podrán adquirir en cualquier comercio.

Si no se trata de una medida que parezca favorecer a las cadenas farmacéuticas como Farmacity, se le parece bastante.