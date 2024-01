Empezaron a vender colchones sin tiendas físicas en Argentina y ahora van por el mercado brasileño

Lanzada al mercado en noviembre de 2019, la marca Calm nació digital y sin ninguna tienda física, aun cuando todos les decían a sus fundadores que era imposible que las personas compraran un colchón o almohada online sin haberlo probado.

"Trabajo en e-commerce hace más de 10 años, y en ese recorrido me volví un especialista en la materia, principalmente para mis amigos", cuenta Matías Burstein, fundador y CEO de la marca a iProfesional. "Un día, uno de ellos me preguntó dónde podía comprarse un colchón online y yo no supe qué recomendarle para que pueda tener una buena experiencia de compra". Ese fue el puntapié de lo que luego sería Calm.

"Durante ocho meses nos juntamos prácticamente todos los días con Pato en un Starbucks, fue nuestra oficina por mucho tiempo, ya casi que teníamos nuestra mesa reservada", recuerda.

"En un mercado colmado por marcas tradicionales, Calm ha desafiado las convenciones y se ha convertido en una opción innovadora para el público joven", comenta. "Durante años, la industria del sueño ha permanecido estática y sin cambios significativos. Nuestra propuesta simplifica la decisión de elegir la compra de un colchón".

En aquel momento, fue disruptiva al ser la única marca de colchones en ofrecer 30 noches de prueba gratis en la casa de los clientes y, si la persona no estaba conforme, devolverle el dinero y donar ese producto.

Sumado a ello, el novedoso concepto de entrega en caja, que permite un montaje rápido y sencillo, brindando a los clientes una experiencia sin complicaciones desde el primer momento. "Desde la fabricación hasta la entrega, cada paso está diseñado para garantizar la mejor experiencia de descanso", asegura Burstein.

En el camino, hubo que ir generando confianza en el consumidor. "Con la propuesta diferencial de las 30 noches de prueba gratis en casa y con la gran cantidad de buenas reseñas reales que tenemos, pudimos construir esa confianza", recuerda.

Según detalla, el negocio ha experimentado una evolución significativa desde los inicios. "Pasamos de ser un e-commerce a tener dos locales físicos e introducir el primer siestario en Argentina. Nos enfocamos en innovar constantemente, ofrecer productos de calidad y mejorar la experiencia del cliente. Desde el lanzamiento de nuevos productos hasta la expansión a nuevos mercados, cada paso ha contribuido a nuestro crecimiento", destaca.

El objetivo de la marca: seducir al país vecino

Hoy, a cuatro años de aquel lanzamiento (lo que demandó una inversión de u$s50.000), la empresa ya tiene 80 colaboradores, dos locales físicos, sus ventas superaron los 30.000 colchones en 2023, 60.000 pedidos entregados y más de u$s15 millones de facturación.

Pero se ha propuesto ir por más y planifica el desembarco en Brasil. "La misión es clara: revolucionar la calidad del sueño en el país vecino", dice Burstein. Para lograrlo, propone soluciones innovadoras centradas en la simpleza y el confort.

En una primera etapa introducirá tres modelos de colchones, simplificando la elección para los clientes y ofreciendo opciones bien diferenciadas para facilitar la elección del comprador, entre ellos el colchón con resortes en caja, una innovación que combina "tecnología avanzada y confort supremo".

Según expresa el fundador, "en un mercado con mucha variedad de opciones como el brasileño, Calm busca simplificar la experiencia de compra. Permitiendo a los clientes completar su compra tan solo con unos clics, la marca se compromete a proporcionar asistencia rápida y efectiva en tiempo real, incluso en horarios extendidos. Esto garantiza una experiencia de compra sin complicaciones y coloca el bienestar del cliente en el centro de su filosofía".

Sumado a ello, la entrega gratuita en todo el país, con envío al día siguiente en San Pablo, demuestra el compromiso de la marca de llevar un sueño reparador a cada rincón de Brasil.

Balance y proyecciones de la marca

Con el diario del lunes, dice Brustein, "hubiera abierto una tienda antes, no para que la gente pruebe los colchones, sino para seguir generando confianza en la marca y que las personas se animen a comprar online. Nacimos como una marca digital, pero hoy esa diferenciación ya no existe. El proceso de compra es omnicanal".

De cara al futuro, dice: "Creemos que tenemos grandes oportunidades en el desarrollo de más productos, de seguir con nuestra expansión de tiendas físicas y de entrar en nuevos mercados. Seguimos también desarrollando sistemas, procesos y equipos que nos permitan trabajar a mayor escala y poder llevar el bienestar a más hogares".