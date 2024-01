Dejó los beneficios de trabajar en la empresa familiar para ayudar a otras mujeres a ser emprendedoras

"Me siento súper poderosa en un mundo donde las mujeres tienen miles de creencias limitantes que las paralizan. Dicen que tienen miedo, miedo a intentar, miedo a fracasar. Yo no", le dice a iProfesional Sheila Saad, la fundadora de El Club de Emprendedoras, una comunidad online que desde 2019 ayuda a sus pares a superar sus barreras para crear y desarrollar negocios exitosos.

Jay, como la conocen en el ecosistema emprendedor, se define como imparable e invencible, pero no porque tenga una capa con poderes mágicos, sino porque simplemente aceptó que puede caerse y levantarse, una y mil veces, hasta conseguir lo que quiere.

Abandonó la empresa familiar para transformarse en "mentora de emprendedoras"

"Por eso me convertí en mentora de emprendedoras, para ayudarlas a hacerlas brillar con su propia luz. Una de las cosas que más valoran las emprendedoras que se suman a la comunidad es mi visión empresarial. Muchas, por primera vez, ven las cosas desde otra perspectiva. ¡Eso me encanta! Como mentora, me apasiona guiarlas y darle forma a sus ideas para que se conviertan en negocios rentables", cuenta Saad, que de profesión es diseñadora textil.

A diferencia de la mayoría de los emprendedores que inician un proyecto propio para tener independencia financiera o flexibilidad horaria, Saad, que trabajó hasta los 35 años en la empresa familiar, manejaba sus tiempos, y su padre, dueño de una cadena ropa deportiva de la ciudad de La Plata, se aseguró de que no le faltara nada material. Aunque lo tenía todo, cuando se proyectaba hacia el futuro, verse detrás de un escritorio en una oficina le hacía ruido, no le atraía.

"No me conformaba con la rutina de ir y venir y perder dos horas viajando cada día de mi vida. Simplemente no era para mí, sentía que era desperdiciar mi tiempo. Y sinceramente, tampoco me sentía rodeada de las personas con las cuales podría explorar todo mi potencial. Estar allí me limitaba", detalla la empresaria, devenida hace 5 años en emprendedora y mentora de emprendedoras.

Con su esposo brasileño, se mudó a Río de Janeiro sin ningún plan profesional, pero lejos de verlo como un problema, lo dio vuelta a su favor convirtiéndolo en una hoja en blanco para volver a escribir su historia y reinventarse. Así fue como comenzó a ofrecer talleres y asesorías online a mujeres emprendedoras y, en 2019, fundó El Club de Emprendedoras, una comunidad que ya superó los 235.000 miembros de América Latina y España.

Saad brinda asesoramiento personalizado basado en las necesidades de cada emprendedora y hacerlas brillar.

Mujeres emprendedoras y empoderadas

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en Argentina, las mujeres representan el 33,6% de las personas que trabajan por cuenta propia. Sin embargo, solo el 27,2% de los emprendimientos están liderados por mujeres.

Entre las barreras que las mujeres enfrentan a la hora de emprender están los estereotipos y prejuicios de género que, no pocas veces, hacen que las mujeres no sean tomadas en serio como empresarias y que accedan a las oportunidades que necesitan para tener éxito.

En mi caso, debo reconocer que fue un gran desafío ser la menor de la familia y, por lo tanto, más joven que la mayoría de los colaboradores de nuestros negocios. En muchas ocasiones sentí que, por mi edad, y un poco también por ser mujer, mis ideas no eran ni respetadas ni valoradas. Recuerdo que en aquel entonces la falta de compromiso laboral de muchos empleados me hizo dudar de mi capacidad de liderazgo y sentir que no podía explotar todo mi potencial. Soñaba con rodearme de personas que amen su trabajo y que sientan que estaban trabajando por un propósito", reflexiona Saad, quien para salir adelante, dice, tuvo que aprender a ser políticamente correcta.

Además, hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, son las mujeres las que asumen el rol del cuidado de los hijos y las tareas del hogar, lo que puede resultar también en un limitante a la hora de emprender.

Por todo esto, Saad considera clave la existencia de redes de apoyo y las comunidades emprendedoras, como El Club de Emprendedoras.

Mentora de mujeres emprendedoras

"Suele decirse que las mujeres hacemos las empresas más rentables y yo no coincido, ya que las empresas más rentables como Apple, Microsoft, Google, Amazon o Meta están lideradas por hombres. Sin embargo, sí creo que es fundamental la diversidad en las empresas. Una mujer puede aportar diferentes perspectivas que pueden tener impactos positivos en la rentabilidad", remarca.

ADN emprendedora, un libro en donde recopila consejos, estrategias, reflexiones e historias para mujeres emprendedoras.

Por eso, en El Club de Emprendedoras, a través de charlas, asesorías, talleres, redes de networking y cursos online, Saad brinda herramientas concretas para que ellas adquieran una visión empresarial y asuman su rol de líderes. "Las ayudamos a que cada una encuentre lo que nosotras llamamos su súper poder, que es único, con el que pueden impactar positivamente en la vida de las personas", dice entusiasmada.

El Club de Emprendedoras, cuenta, se transformó en un espacio de intercambio de experiencias y un punto de encuentro de mujeres que, en distintas etapas de la vida, necesitan un empujón para arrancar a emprender sus propios negocios.

Entre ellas, dice la CEO, hay tantos perfiles como mujeres: las hay con solvencia económica, pero que persiguen un proyecto de desarrollo personal; también están las que se divorciaron y debieron empezar a trabajar o las que de pronto, a la mitad de la vida, se dan cuenta de que siempre hicieron algo que no las hacía felices. "Por eso la propuesta de El Club de Emprendedoras es facilitar el desarrollo de las mujeres desde un enfoque holístico, y crear un ecosistema de contención y confianza para que puedan emprender acompañadas. Quiero que las emprendedoras aprendan a crear negocios sanos y sostenibles, por eso nuestros pilares son la capacitación y el networking".

Aunque prefiere no dar precios, promete que la membresía para ser parte de la comunidad online es "súper low cost".

Para seguir haciendo crecer y sumar valor a la comunidad de mujeres emprendedoras, Saad acaba también de lanzar un libro que tituló "ADN de emprendedora" (editorial El Ateneo). Allí los lectores encontrarán a lo largo de 12 capítulos, hitos de la propia historia de Saad, casos de éxito de emprendedores destacados, ejercicios y actividades para el autoconocimiento, además de consejos útiles para superar los obstáculos en el camino hacia el éxito. El libro, resume, es una gran caja de herramientas para transformar ideas en realidades.